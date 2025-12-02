Vuelve la revista de Navidad de Mercadona, con nuevas ideas y consejos prácticos

Mercadona volverá a sorprender a sus clientes en esta nueva edición de su Revista de Navidad de Mercadona, llena de ideas y consejos prácticos para triunfar en estas fechas. Y es que no solo ofrece múltiples recetas originales para preparar un menú completo de manera rápida y sencilla, sino también ideas ‘top’ de maquillajes y peinados para ‘brillar’ en estas fiestas, además de propuestas de regalos que dejarán huella.

Los contenidos de esta nueva edición de la revista responden una vez más a las necesidades de los clientes, a quienes la compañía escucha constantemente para cubrir sus expectativas. Está ya disponible en versión digital (a través de la web de Mercadona) y en formato físico en las tiendas (unidades limitadas).

En cuanto a las propuestas para sorprender con un buen menú, destacan ideas para preparar cócteles y otros aperitivos de vicio; recetas con sabor a tradición (hojaldres, asados, guarniciones…) y para elaborar en tan solo 15 minutos (pulpo con puré de castañas o una crema de gambón y calabaza), secretos de sumiller e incluso consejos para un buen postre: desde cómo cortar la piña hasta cómo crear un rincón dulce o conocer cómo se elabora el tradicional roscón. Y como la decoración también es clave, no faltarán propuestas con menaje desechable y velas.

La Revista de Navidad de Mercadona también ofrece información sobre la Colección Celestial Night, con productos con los que preparar los mejores ‘looks’ de día y noche. Asimismo, incorpora propuestas de peinados sencillos y elegantes, con productos que tratan y cuidan el cabello, y peinados con volumen, además de informar de todo lo necesario para despedir el año.

Un surtido pensado para ‘El Jefe’

Mercadona lleva años trabajando en su estrategia de Surtido Eficiente, que se traduce en ofrecer a sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a sus clientes) productos con la mejor calidad y al precio más bajo posible. De ahí que la apuesta por la innovación y la mejora constante sea clave en el Modelo de Calidad Total de la compañía, que colabora constantemente con sus interproveedores y proveedores especialistas para dar respuesta a las necesidades reales de sus clientes con productos que cumplan, además, con el principio de la compañía de ‘estar bueno y ser bueno’