Homming cierra 2025 con más de 80.000 activos gestionados

Homming, la plataforma 'proptech' de la categoría del property management, ha duplicado el número de activos gestionados en 2025 respecto al año anterior. En total, la compañía ha cerrado el ejercicio con más de 80.000 activos gestionados a través de su plataforma, mediante la que gestiona anualmente más de 1.400 millones de euros en rentas que implican a más de 100.000 usuarios.

Estas cifras consolidan a Homming como una de las startups de referencia en el mercado inmobiliario en España, gracias a su apuesta por la profesionalización del alquiler, como destaca Jorge Montero, CEO y cofundador de Homming. "A lo largo de este último año, hemos fortalecido nuestra actividad, ampliando el volumen de activos, la base de usuarios y las rentas bajo gestión. Este avance es reflejo directo de nuestro enfoque innovador y del trabajo constante del equipo de Homming. Estamos convencidos de que trabajar por una gestión del alquiler cada vez más profesional es fundamental para dinamizar el mercado, tanto para propietarios como gestores de pequeñas, medianas y grandes carteras de vivienda".

Asimismo, la plataforma ha formalizado más de 30.000 nuevos contratos a lo largo del ejercicio, reforzando su papel como aliado tecnológico para gestores y propietarios que buscan profesionalizar la gestión del alquiler y mejorar la eficiencia en los procesos de conciliación de pagos y cobros y la relación con los inquilinos.

Además, la compañía ha sido reconocida en el Living Summit (Coword) por su impacto en la digitalización del property management en activos de medio y largo plazo, y ha participado activamente en los principales encuentros del sector inmobiliario y proptech, como SIMA, Living Summit, Foro NPL & Real Estate Summit, Proptech Thursday y más foros especializados en inversión, innovación y emprendimiento.

Crecimiento

A lo largo del año, la compañía ha lanzado más de 90 nuevas funcionalidades en su web y app. Entre ellas, destaca la adaptación completa a la normativa VeriFactu, implementada de forma anticipada pese al retraso en su entrada en vigor, con el objetivo de ofrecer tranquilidad y seguridad a sus clientes en un entorno regulatorio cambiante. A esto se suman avances como la conciliación automática de pagos, el envío de links de pago a inquilinos, la actualización automática de rentas según IPC o IRAV, y la mejora de los procesos de verificación de solvencia, entre otros.

En su compromiso con la mejora generalizada de toda la experiencia de usuario, Homming ha incorporado también un nuevo producto de portal de anuncios y motor de reservas personalizado para la web de cada cliente, así como la elaboración de reportes personalizados de control de operaciones y rentabilidad de los activos. Además, ha organizado más de 60 webinars formativos, orientados a acompañar a sus clientes en un contexto normativo cada vez más exigente.

Este crecimiento también se ha visto reflejado en la evolución del equipo humano de Homming. A lo largo de 2025, la compañía ha incrementado su plantilla de 26 a más de 40 profesionales, reforzando áreas clave como producto, tecnología, atención al cliente y operaciones, en línea con su apuesta por la mejora continua y la escalabilidad del proyecto.

Perspectivas

De cara a 2026, Homming prevé mantener un crecimiento sólido con el objetivo de superar los 120.000 activos gestionados bajo su tecnología. Para ello, centrará su estrategia en la implementación de inteligencia artificial en procesos clave de la gestión de alquileres, ofreciendo de una forma especializada las eficiencias y ventajas de la IA a todos los usuarios de Homming; la personalización avanzada a cada usuario, adaptando al modelo de negocio a cada cliente; y la apuesta por más integraciones con portales, softwares ERP (Enterprise Resource Planning) y sistemas contables.

Asimismo, la compañía continuará impulsando el canal mobile y desarrollando soluciones orientadas a mejorar la eficiencia operativa en entornos regulatorios complejos, aportando seguridad, trazabilidad, y una reducción significativa del trabajo manual y administrativo.

"Ahora que ha comenzado 2026, queremos reforzar nuestro compromiso de seguir facilitando la gestión del alquiler, trabajando para optimizar el día a día de nuestros clientes, y seguir siendo su opción de referencia cuando buscan una administración eficiente de sus inmuebles", ha resaltado Montero.