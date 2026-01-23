Telefónica entra en el 'Global 100' de las empresas más sostenibles del mundo

Telefónica ha sido incluida en el 'Global 100', el prestigioso ranking que identifica a las 100 empresas más sostenibles del mundo y que elabora anualmente Corporate Knights. Esta clasificación analiza de forma exhaustiva a 8.229 compañías cotizadas de todo el mundo cuyos ingresos superan los 1.000 millones de dólares, evaluando su desempeño ambiental, social y de buen gobierno.

En la lista global, Telefónica ocupa la posición 84, y dentro de su industria —servicios de telecomunicaciones diversificados— se sitúa como cuarta empresa más sostenible del mundo entre 99 compañías evaluadas. Por su parte, Telefónica Brasil también figura en la clasificación, situándose en la posición 79 del ranking general.

"La entrada de Telefónica en el Global 100 de Corporate Knights supone un reconocimiento a nuestro firme compromiso con la sostenibilidad", señala Maya Ormazabal, directora Global de Sostenibilidad de Telefónica.

Corporate Knights ha valorado de forma especialmente positiva el avance de Telefónica en pilares estratégicos vinculados al negocio con la reducción de emisiones, la eficiencia energética, la gestión responsable de la cadena de suministro, la igualdad, la transparencia y el impacto social.

En 2024, Telefónica alcanzó 782 millones de euros en ingresos por soluciones que reducen emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El 57% del portfolio B2B ya está formado por servicios Eco Smart, es decir soluciones que no solo generan beneficios operativos y ahorro de costes, sino también ambientales, en concreto reducción de consumo energético; ahorro de agua; disminución de emisiones de CO₂, e impulso a la economía circular.

Asimismo, la telco española se ha posicionado como una empresa pionera en financiación sostenible. En 2018, lanzó su primer marco de financiación sostenible y en 2019, se convirtió en la primera operadora del mundo en emitir bonos verdes. A cierre de 2024, el 37% de su financiación está vinculada a objetivos ESG.

Este enfoque integrador ha permitido al grupo acelerar su transición hacia un modelo de negocio más verde y resiliente que posibilita un modelo económico más sostenible, inclusivo y digital, a través de la innovación y de una conectividad responsable que impulsa la transición ecológica de empresas y administraciones.

Sostenibilidad y crecimiento

La edición 2026 del 'Global 100' utiliza una metodología que pone el foco en tres grandes parámetros con igual ponderación: Inversiones sostenibles, Ingresos sostenibles y Puntuación de Dinámica de Ingresos Sostenibles, que mide el crecimiento de estos ingresos entre 2022 y 2024.

El análisis demuestra que las empresas líderes en sostenibilidad obtuvieron rendimientos financieros superiores en 2025, pese al contexto global. Desde su creación en 2005, el Global 100 ha buscado evaluar con transparencia qué parte del modelo de negocio de cada compañía contribuye realmente a un desarrollo más sostenible.

De media, las empresas del Global 100 presentan aproximadamente un 60% de inversiones e ingresos considerados sostenibles, frente al 13% y 17%, respectivamente, del conjunto de grandes compañías analizadas. Además, los ingresos sostenibles de las empresas del ranking crecen