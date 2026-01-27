Škoda inicia una nueva etapa de marca impulsada por la curiosidad con el Elroq como estandarte

Škoda inaugura una nueva etapa de marca bajo el lema Let’s Explore, una plataforma que reivindica la curiosidad como motor de evolución y que tiene en el nuevo Škoda Elroq, su SUV eléctrico compacto, "el máximo exponente de esta nueva actitud".

El Elroq es el primer modelo que incorpora el nuevo lenguaje de diseño Modern Solid, "una apuesta estética y conceptual que refuerza los valores de funcionalidad, tecnología y sostenibilidad de la marca checa. Su lanzamiento ha venido acompañado de un amplio reconocimiento internacional", según indicó la compañía.

Apuntó que este modelo simboliza la nueva actitud de Škoda, basada en estimular la curiosidad como impulso para avanzar, cuestionar lo establecido y observar la realidad con una mirada más atenta. "Una filosofía que conecta directamente con Let’s Explore, plataforma de marca que nace de una reflexión sencilla: de niños llegamos a hacernos cientos de preguntas al día, pero al crecer aceptamos respuestas rápidas y dejamos de cuestionar el mundo que nos rodea".

Škoda propone reconectar con la curiosidad aplicada a lo cotidiano. Por ello, la marca ha intervenido el espacio público "con preguntas aparentemente triviales —como ¿por qué los semáforos tienen tres colores?, ¿los peces duermen? o ¿por qué se llama guantera?— que no buscan respuestas inmediatas, sino activar una forma distinta de mirar y relacionarse con el entorno". Škoda comenzó fabricando bicicletas hace más de 130 años, en un momento en el que la sociedad exploraba nuevas formas de avanzar, y hoy sigue aplicando esa misma curiosidad para desarrollar soluciones sencillas y útiles frente a los retos contemporáneos.

"Let’s Explore no es una campaña puntual, sino un nuevo marco de comunicación que ya se está desplegando en televisión, radio y exterior con la campaña ¿Cuál fue tu último por qué?. Un planteamiento que también se refleja en su ejecución visual, donde Škoda incorpora de forma consciente y experimental nuevas herramientas creativas, incluida la inteligencia artificial, siempre al servicio del criterio humano y de la intención narrativa", concluye.