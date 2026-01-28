Pepsico anuncia un ERE en España

PepsiCo ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España. Concretamente, se verán afectados los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga. Así lo han informado los sindicatos UGT y CCOO este miércoles en un comunicado y ha sido confirmado por fuentes de la empresa a agencias de comunicación.

Lo cierto es que este nuevo ERE está enmarcado en un proceso de reducción de personal paulatino emprendido en los últimos años por la compañía. En 2022 despidió a más de 500 personas y en 2025 acordó con los sindicatos un ERE que incluyó 177 salidas, enclavado dentro de su estrategia de transformación de un modelo de distribución tradicional un modelo de distribución indirecta.

Así las cosas, de acuerdo con el comunicado publicado, la compañía presenta este ERE como una continuación del anterior y los justifica por "causas técnicas y organizativas debido a un cambio en el modelo de distribución por el que sustituye la venta directa por un modelo de distribuidores". Además, han incidido en que "este cambio se llevará a cabo de forma progresiva y responsable".

La compañía también ha destacado que la negociación con los sindicatos tendrá el "objetivo de alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio". Así, han expresado que con este ERE se pone fin a transformación del canal.

Por último, Pepsico indicó que en este proceso se establecerá una Comisión Negociadora integrada por representantes de los trabajadores y de la compañía, con el objetivo de alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio, en el marco del acuerdo Marco suscrito por la Mesa de Diálogo en 2025. Con este reajuste, indicó Pepsico, la compañía dará por concluida la transformación de este canal.