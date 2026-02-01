Los casos más curiosos de Uber en 2025: un viaje de 965 euros y propina de 88 euros

La empresa Uber ha dado a conocer su primer análisis anual de récords y hábitos de movilidad de 2025, difundido a través de la agencia de noticias Servimedia, donde destacan algunas cuestiones como que en un solo viaje se llegaron a recorrer más de 600 kilómetros o que el viaje más caro del año tuvo un coste de casi 1.000 euros, en este artículo vamos a contarte los datos que nos han parecido más interesantes.

Una de las cuestiones que destaca este análisis es que "hay más diversidad de nacionalidades, más actividad nocturna en algunas ciudades y un nuevo capítulo en movilidad multimodal con Uber Trains". Como decíamos al principio, el viaje más caro del año en Uber tuvo un coste de 964,77 euros y se produjo entre Marbella y Madrid. En cuanto al viaje más largo, fue de Madrid a Lisboa y se recorrieron 636,67 kilómetros.

Una propina de casi 100 euros en un viaje

Otro dato llamativo que Uber destaca es que la propina más alta del año fue de 88,31 euros. Juan, que fue el conductor de dicho viaje, explicó que "era un viaje de Madrid a Granada. Soy taxista en Uber y conozco bien la historia de España, así que durante el trayecto fui compartiendo historias y anécdotas. Nunca pido propina, pero creo que valoraron mucho el trato cercano, la conversación y el cuidado de los detalles: ir bien vestido, el coche limpio y hacer agradable un viaje tan largo. Luego me quedé a comer en Granada, disfruté mucho".

El año 2025, la empresa estadounidense explica que se registraron viajes de usuarios de 139 nacionalidades distintas en España. Excluyendo a los españoles, las nacionalidades que más utilizaron Uber en España fueron Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.

Todo esto se produce en medio del anuncio que hizo Uber Eats hace poco más de una semana, en el que expresó su intención de dejar de repartir con autónomos tras la persecución de Yolanda Díaz a dicha empresa.

La nocturnidad parece ser uno de los rasgos más llamativos en los viajes en Uber, ya que en 2025 el 20,91% de los viajes en España se realizaron por la noche (entre las 23:00 y las 5:00 de la mañana). También Uber Trains dejó cifras récord, a saber: Un solo usuario llegó a tener 194 reservas de tren, con un gasto de 8.291,98 euros y 22 ciudades visitadas. Por otro lado, la persona más previsora fue un usuario que llegó a hacer una reserva con 331 días de antelación, para un trayecto entre Sevilla y Madrid.

Por último, el análisis destaca que la pasajera más activa en España realizó un total de 1.556 viajes en todo el año 2025, mientras que Rubén, el conductor de VTC que más viajes realizó con Uber en 2025, hizo un total de 8.448 viajes con un recorrido de 90.552,39 kilómetros.