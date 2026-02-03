Damm celebra 150 años con el lanzamiento de Bohemia Reserva 150

Damm conmemora su 150 aniversario presentando Bohemia Reserva 150, una cerveza lager de guarda lenta, elaborada con malta de cebada, arroz y lúpulo, con ingredientes 100% naturales, y sometida a una maduración prolongada que le permite alcanzar "una gran profundidad y equilibrio".

Según informó, este proceso "paciente" es reflejo del conocimiento y la experiencia acumulados por los maestros cerveceros de Damm a lo largo de generaciones, y conecta directamente con aquel espíritu fundacional que sitúa el tiempo y el oficio en el centro de la elaboración. "El resultado es una cerveza intensa pero equilibrada, de amargor moderado y con matices herbáceos, que expresa el carácter y la frescura propios de la tradición cervecera de la compañía".

Bohemia Reserva 150 toma su nombre de la Fábrica de la Bohemia, el antiguo recinto cervecero inaugurado en 1905 en la calle Rosselló de Barcelona —actual Antigua Fábrica Estrella Damm—, un espacio que ha llegado hasta nuestros días convertido en uno de los principales polos culturales y sociales de la ciudad. La imagen de Bohemia Reserva 150 también conecta con este legado: la etiqueta se inspira en las primeras etiquetas de Damm de finales del siglo XIX, reinterpretadas con un lenguaje contemporáneo y modernista.

La cerveza del 150 aniversario de Damm es una cerveza "versátil, perfecta para acompañar carnes y guisos (desde hamburguesas hasta estofados melosos que piden una bebida con carácter), tapas y fritos (como croquetas, calamares o patatas bravas, ya que la carbonatación y el alcohol alivian la sensación de fritura en boca), embutidos (donde el contraste suaviza la grasa y potencia las notas especiadas de la carne), quesos curados (el amargor de la cerveza equilibra la cremosidad del queso, mientras este resalta la dulzura de la malta) y pescados azules y ahumados (como sardinas, caballa o salmón, cuya intensidad requiere una cerveza con personalidad". Bohemia Reserva 150 ya está disponible en la tienda online de Damm ('shop.damm.com').

El lanzamiento de Bohemia Reserva 150 marca el inicio oficial del programa de actividades que Damm desarrollará a lo largo de este año para conmemorar su 150 aniversario; "una efeméride que pone en valor una trayectoria marcada por el compromiso con las personas, la cultura y el territorio". La historia de Damm comienza en 1876, cuando el maestro cervecero August Kuentzmann Damm y su esposa Melanie dejaron su Alsacia natal y se establecieron en Barcelona para cumplir su sueño: elaborar cerveza. Aquel proyecto modesto, nacido en plena transformación industrial de la ciudad, sentó las bases de una iniciativa que ha perdurado hasta hoy.

Un siglo y medio después, aquel sueño se ha convertido en un grupo empresarial con presencia en los cinco continentes, reconocido por su capacidad de innovación, su crecimiento sostenible y su compromiso con el territorio que lo vio nacer. A la cerveza mediterránea de referencia, Estrella Damm, se han sumado más de 30 especialidades y marcas cerveceras, así como una amplia cartera de productos que incluye aguas, refrescos y productos lácteos, además de negocios de restauración, distribución capilar, gestión de eventos e innovación basada en datos e inteligencia artificial.

A comienzos de año, la compañía presentó el logotipo conmemorativo de la efeméride; una identidad visual que sintetiza su legado histórico y su mirada hacia el futuro. Este distintivo acompañará durante todo el año a los principales actos, proyectos e iniciativas vinculados a la celebración, así como al packaging de Estrella Damm, trasladando el espíritu del aniversario a todos los puntos de contacto con el consumidor.

Este 2026, Damm desplegará un programa de actividades que se extenderá a distintos puntos del territorio, con propuestas pensadas como una celebración compartida y abierta a la sociedad. La música y la gastronomía serán las protagonistas de una programación especial de encuentros y experiencias vinculadas a estos ámbitos.

Uno de los hitos de la celebración del 150.º aniversario de Damm será la inauguración del Espacio Inmersivo de la Antigua Fábrica Estrella Damm, en Barcelona. Concebido como una exposición permanente y experiencial, este nuevo espacio permitirá a los visitantes recorrer los 150 años de historia de Damm, desde las campañas más emblemáticas de Estrella Damm hasta la colaboración con entidades en los ámbitos del deporte, la cultura y la gastronomía, ofreciendo una inmersión completa en la cultura y la identidad de la empresa.