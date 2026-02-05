Indra dice que el análisis de la integración de Escribano "sigue su curso" y descarta la salida de su presidente

Indra aseguró este jueves que el análisis de la potencial operación de integración con Escribano Mechanical & Engineering "sigue su curso" y "todos los órganos de gobierno de Indra Group continúan operando con normalidad". Indra remitió un comunicado a la CNMV en el que da por hecho que la posible fusión con Escribano sigue en pie, después de informaciones publicadas esta semana en las que se apunta a una petición de Moncloa de que se paralicen las negociaciones por el conflicto de interés de que el presidente, Ángel Escribano, sea propietario junto a su hermano de la empresa que quiere absorber Indra.

Al tiempo que la comunicación a la CNMV, Indra difundió una nota de prensa en la que también sale al paso de las noticias que apuntan que el Gobierno habría pedido a Ángel Escribano que renuncie al cargo por este mismo asunto.

Después de desmentir en un comunicado remitido a Bloomberg que alguien le haya pedido dimitir, el presidente afirmó en el comunicado a todos los medios que reafirma su "determinación de seguir trabajando en la construcción de una Indra más fuerte y sólida, con unos resultados, cartera y posición financiera que avalan el rumbo seguido y el total respaldo del consejo de administración y sus accionistas".

Asimismo, subrayó que continúa "centrado en el desarrollo del plan estratégico de Indra, trabajando activamente en la identificación y construcción de alianzas industriales y tecnológicas que refuercen el crecimiento, la capacidad industrial y la creación de valor a largo plazo del grupo".

"Hace unas semanas, Ángel Escribano ha cumplido un año como presidente de Indra, y en estos meses se ha avanzado decididamente en el cumplimiento de lo establecido en el plan estratégico 'Leading the Future', refrendado por la Junta General de Accionistas y el consejo de administración. Este es el compromiso de Indra Group: construir capacidades industriales, fortalecer el ecosistema español y crear valor sostenible para los accionistas y para España", concluye el comunicado.