La primera fábrica de IA para la industria en Europa entra oficialmente en funcionamiento en Múnich

Deutsche Telekom lanza este miércoles oficialmente su Industrial AI Cloud en presencia de destacados representantes de la política, la empresa y la ciencia. La fábrica de IA se ha construido durante los últimos seis meses junto con Nvidia y el socio de centros de datos Polarise. Con ello, Deutsche Telekom pone a disposición de empresas, instituciones de investigación y el sector público en Alemania y Europa una capacidad de computación soberana y de alto rendimiento para la inteligencia artificial (IA).

Con la creación de la fábrica de IA en el Tucherpark de Múnich surge un nuevo centro de IA en Alemania. Varias compañías ya están utilizando estas capacidades de computación. Algunos ejemplos son el proveedor con sede en Múnich Agile Robots que combina inteligencia artificial y robótica y traslada su base de IA a la Industrial AI Cloud, y PhysicsX, una empresa especializada en simulación técnica para acortar los tiempos de desarrollo de productos y componentes. La fábrica de IA ya opera a más de un tercio de su capacidad con clientes existentes.

"Muchos pueden hablar, pero Deutsche Telekom es quien actúa", subraya Tim Höttges, CEO de Deutsche Telekom. "Estamos invirtiendo en IA en Alemania como emplazamiento empresarial, al igual que en el resto de Europa. Nuestra fábrica de IA en Múnich es la base de modelos de negocio innovadores para la industria, las startups y las administraciones públicas, y para la soberanía. Aquí demostramos que Europa puede hacer IA".

"Para que el Plan de Inversiones tenga éxito, necesitamos ambas cosas: inversión pública y privada. Hemos creado las condiciones para la inversión pública y ahora trabajamos para que las inversiones se realicen con rapidez", afirma el ministro federal de Finanzas de Alemania, Lars Klingbeil. "Hoy he podido comprobar de forma extraordinaria que las inversiones privadas también están aumentando. Para mí es especialmente importante que el liderazgo tecnológico esté en el centro del modelo económico del futuro de Alemania. Este es un hito importante para el ecosistema alemán y europeo de IA. No solo se benefician las empresas innovadoras, también se refuerza la soberanía digital." La infraestructura de la fábrica de IA incluye también almacenamiento para aplicaciones de IA y se basa en casi 10.000 GPU Nvidia Blackwell, incluidos sistemas Nvidia DGX B200 y GPU Nvidia RTX PRO Server, con una potencia de cálculo de hasta 0,5 ExaFlops.

Esto permitiría que los 450 millones de ciudadanos de la UE utilizaran al mismo tiempo un asistente o chatbot de IA. Deutsche Telekom opera la fábrica de IA en suelo alemán bajo estrictos requisitos de protección de datos, seguridad y disponibilidad. El enfoque en la sostenibilidad también es clave.

Soberano

La fábrica de IA es la base del denominado "Germany Stack", que Deutsche Telekom ofrece junto con SAP. La filial de Deutsche Telekom, T-Systems, es responsable del nivel de infraestructura y plataforma, incluida T Cloud. Sobre esta base, SAP aporta la Business Technology Platform y potentes aplicaciones empresariales y de IA. Este "kit tecnológico" proporciona todos los elementos técnicos que los clientes necesitan para su transformación en la nube. De este modo, pueden implantarse de forma rápida, segura y conforme a la normativa soluciones específicas para sectores como las instituciones públicas, la seguridad interior, la industria o las pymes.

Con esta alianza, Deutsche Telekom y SAP cubren todo lo que las empresas necesitan para aplicaciones modernas de IA, desde la infraestructura física hasta el software, lo que los expertos denominan un stack único. Esto permite ofrecer asesoramiento más allá de la pura capacidad de computación, adaptado a las necesidades concretas de cada cliente.

Ingeniería Alemana

La colaboración entre Siemens y Deutsche Telekom combina la ingeniería con TI segura y soberana, conectividad y potencia de computación para IA. La experiencia industrial de Siemens y la integración de su cartera de simulación SIMCenter en la Industrial AI Cloud sientan las bases para nuevas oportunidades de creación de valor y una mayor competitividad de la economía alemana", explicaron.

La suite de software para simulaciones de alta precisión y gemelos digitales permite a las empresas "desarrollar, probar y lanzar virtualmente sus productos al mercado mucho más rápido, ahorrando costes considerables. Soluciones industriales a gran escala como Digital Twin Composer, simulaciones basadas en GPU y copilotos de inteligencia artificial se ponen a disposición de las empresas a través de la fábrica de IA".

"Junto con Deutsche Telekom, estamos llevando nuestro software a una nube soberana acelerada por GPU, lo que nos permite reducir drásticamente los tiempos de simulación de nuestros clientes. Las pequeñas y medianas empresas también se benefician de ello. No es una promesa de futuro", destaca Cedrik Neike, CEO de Digital Industries y miembro del Consejo de Administración de Siemens AG. "En Múnich, en una de las mayores fábricas de IA de Europa, ya es una realidad. Y de cara a futuras gigafábricas de IA, Deutsche Telekom será uno de los primeros en probar nuestros planos para los centros de datos del futuro, con el fin de desarrollar nuevos centros aún más rápido, de forma más eficiente y económica".

Para la fábrica de IA se ha reutilizado un centro de datos existente en Múnich, con una superficie aproximada de 10.700 metros cuadrados, como parte de la revitalización en curso del Tucherpark, uno de los mayores proyectos de desarrollo urbano de Europa. El antiguo centro de datos del Hypovereinsbank fue completamente vaciado y modernizado en profundidad.

Está equipado con conexión de fibra óptica de alto rendimiento y tecnología de última generación. El centro de datos funciona íntegramente con energía renovable y está diseñado para lograr la máxima eficiencia energética. En el futuro, el calor residual abastecerá de calefacción a todo el distrito de Tucherpark. Un moderno concepto de refrigeración utiliza agua del cercano Eisbach. La Industrial AI Cloud se integra así en la estrategia de sostenibilidad de Deutsche Telekom.

En torno a la Industrial AI Cloud está creciendo un amplio ecosistema de empresas, instituciones de investigación y startups. Por ejemplo, los socios industriales pueden crear gemelos digitales de fábricas e instalaciones, simular procesos de fabricación o desarrollar aplicaciones de robótica e inspección de calidad. Las startups aprovechan la plataforma de IA de Nvidia para acelerar la llegada al mercado de nuevos servicios de IA. Las instituciones de investigación acceden a potencia de computación soberana de alto rendimiento para sus proyectos.

La Industrial AI Cloud ya está disponible para clientes de la industria, startups, investigación y sector público. Las empresas pueden contratar de forma flexible la capacidad de computación y los servicios de plataforma que necesiten, desde proyectos piloto hasta sistemas de producción críticos.

Uno de los primeros grandes proyectos en la Industrial AI Cloud es el proyecto de investigación Soofi (Sovereign Open-Source Foundation Models). La Universidad Leibniz de Hannover ha adjudicado a Deutsche Telekom el contrato para proporcionar la infraestructura técnica para el desarrollo de un nuevo LLM.

El objetivo de Soofi es un modelo de lenguaje de código abierto y soberano, con alrededor de 100.000 millones de parámetros, entrenado y operado íntegramente en Europa y centrado en las lenguas europeas. De este modo se crea una de las iniciativas de IA más importantes de Europa para modelos lingüísticos fiables y soberanos, con foco en idiomas europeos y aplicaciones industriales.

Otras voces

Thomas Saueressig, miembro del Consejo Ejecutivo de SAP SE Customer Services & Delivery, afirma: "Con la Industrial AI Cloud, Deutsche Telekom, SAP y otros socios están creando una base tecnológica soberana para una IA industrial escalable en Alemania. Nuestra Business Technology Platform y AI Foundation integran la IA de forma segura en los procesos empresariales, protegen los datos en Alemania y permiten innovaciones productivas. Es hora de pasar del discurso del riesgo al de la oportunidad".

"Rev Lebaredian, vicepresidente de Omniverse y Tecnología de Simulación en Nvidia, añade que "la convergencia de la inteligencia artificial y el mundo físico está impulsando una revolución industrial que transformará fundamentalmente la forma en que se diseñan, fabrican y operan los productos". "La Industrial AI Cloud proporciona la infraestructura soberana y de alto rendimiento que Europa necesita para aprovechar esta oportunidad y liderar la próxima era de innovación industrial". Antonio Krüger, CEO del Centro Alemán de Investigación en Inteligencia Artificial (DFKI) considera que "la apertura de la fábrica de IA de Deutsche Telekom es una buena noticia para Alemania y Europa."

"La aplicación exitosa de la IA requiere potencia de cálculo. La industria europea tiene una gran ventaja: su enorme tesoro de datos. Hasta ahora, estos datos solo se han utilizado de forma limitada para la IA. Ahora se está creando la infraestructura adecuada para aprovechar mejor este potencial. El hecho de que las empresas puedan confiar en un proveedor europeo refuerza la soberanía tecnológica".