Ospina Abogados, mejor despacho penalista en práctica laboral por su defensa en delitos contra los trabajadores

La gala de la 7º edición de los Premios Iberian Labour celebrada anoche en el Hotel VP Madroño de Madrid dejó uno de los momentos más destacados de la velada con el reconocimiento a Ospina Abogados como mejor despacho penalista en práctica laboral, una distinción que pone en valor su trabajo en la defensa y litigación en procedimientos relacionados con delitos contra los trabajadores.

El galardón supone un respaldo al posicionamiento que la boutique penal ha consolidado en los últimos años dentro de un área especialmente compleja del Derecho Penal: la responsabilidad penal derivada de conflictos laborales, accidentes de trabajo, vulneración de derechos fundamentales y actuaciones empresariales con relevancia penal. Se trata de un ámbito en constante crecimiento, donde la intersección entre el Derecho Penal y el Derecho del Trabajo exige una especialización técnica y estratégica que el equipo ha sabido desarrollar con solidez.

Un reconocimiento sujeto a sus casos de éxito

La firma ha intervenido en procedimientos de gran impacto jurídico, destacando en la defensa de directivos y empresas en investigaciones por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, así como en causas relacionadas con siniestralidad laboral y responsabilidad penal por organización empresarial. En varios de estos asuntos, la estrategia procesal ha permitido el archivo de actuaciones o la absolución de los investigados tras acreditar la inexistencia de dolo, la correcta implantación de medidas de prevención o la falta de relación directa entre la estructura empresarial y los hechos investigados.

Este enfoque técnico, basado en el análisis exhaustivo de la normativa laboral y penal, la prueba pericial y la reconstrucción jurídica de la organización interna de las compañías, ha convertido a Ospina Abogados en un referente dentro de esta especialidad.

Un equipo compacto reconocido como mejor despacho penalista

La entrega del reconocimiento otorgado por Iberian Lawyer estuvo acompañada por una notable presencia del equipo del despacho penalista. Los tres socios, abogados sénior, junior y personal en prácticas quisieron compartir el reconocimiento en una noche especialmente significativa para la firma. La imagen conjunta del equipo sobre el escenario reflejó el carácter colectivo del galardón y la apuesta del despacho por el trabajo coordinado y especializado.

Durante la velada Juan Gonzalo Ospina, socio director de la firma, destacó la importancia de este reconocimiento en un área que exige una alta preparación jurídica y una gran sensibilidad procesal, ya que en estos procedimientos confluyen intereses empresariales, derechos laborales y, en muchos casos, situaciones personales de gran impacto para las partes implicadas.

La distinción como mejor despacho penalista en práctica laboral confirma la consolidación de Ospina Abogados en uno de los nichos más técnicos del Derecho Penal económico y empresarial. En un contexto en el que la responsabilidad penal corporativa y los delitos vinculados al ámbito laboral están adquiriendo cada vez mayor relevancia, el despacho refuerza así su posicionamiento como una firma de referencia en la defensa de procedimientos complejos y de alta exposición jurídica.