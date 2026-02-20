Provacuno, Premio Alejandro Echevarría a la lucha contra la desinformación sectorial de la Fundación Comunicando Futuro

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) ha sido galardonada con el Premio Alejandro Echevarría a la Lucha contra la Desinformación Sectorial, que concede la Fundación Comunicando Futuro reconociendo iniciativas y personas que destacan y son un referente en la lucha contra la desinformación.

En el caso de Provacuno, el jurado, que es externo a la Fundación y está compuesto por 16 expertos de diversas organizaciones educativas, tecnológicas, servicios de comunicación, sanitarias, empresariales y medios de comunicación, ha destacado "su constante lucha contra la desinformación durante los últimos cinco años en el sector agroalimentario dirigida tanto a los profesionales del sector como al consumidor en base a un dialogo constructivo". Es además el primer año que se incorpora esta categoría a los premios Alejandro Echevarría.

Javier López, director de Provacuno, ha agradecido este galardón con el que "se reconoce el trabajo que viene realizado desde su creación la Interprofesional de la Carne de Vacuno en la lucha contra la desinformación sobre un sector –ha subrayado– imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, así como el mantenimiento y desarrollo de nuestras zonas rurales".

Entre las acciones llevadas a cabo por Provacuno en estos años y que animaron a presentar esta candidatura se pueden destacar el documental de cinco capítulos, Fans del Vacuno, en el que se aborda entre otras cuestiones cómo de fundamental es para el ser humano el consumo de carne de vacuno. También destaca el documental Goodbye Cows, que mezcla realidad y ficción para mostrar el caos que supondría un mundo sin vacas y los problemas que acarrearía.

Asimismo, han llevado a cabo trabajos de investigación siempre apoyados en la ciencia, especialmente en colaboración con la red REMEDIA, como el que demuestra que la huella de carbono del vacuno de carne en España por kilo producido es un 66 % menor que la media mundial. Hasta la fecha, la interprofesional se encuentra inmersa en el plan europeo de promoción Sustainable European Beef, destinado tanto a mostrar a la sociedad la sostenibilidad del sector de vacuno de carne —económica, social y medioambiental— como a proporcionar al propio sector nuevas técnicas y tecnologías para mejorar dicha sostenibilidad.