SEUR y TIPSA facturan 1.200 millones de euros y consolidan su crecimiento en el ejercicio 2025

Geopost ha presentado los resultados del último ejercicio de SEUR y TIPSA, sus dos firmas en el mercado español. Entre las dos lograron una facturación de 1.193 millones de euros y realizaron la entrega de 175 millones de envíos en 2025.

Según informó, en el ejercicio 2025, la facturación de SEUR ascendió a 1.000 millones de euros, un 5% más que en 2024, y gestionó un volumen de 140 millones de paquetes. Unas cifras que representan el mayor volumen de negocio de la historia de la compañía.

Por una parte, el ecommerce continuó siendo decisivo, generando un 48% del total, equivalente a 480 millones de euros, un 9% más respecto a 2024, manteniéndose así como uno de los grandes impulsores del crecimiento de la compañía. Por otro lado, la actividad internacional registró igualmente una evolución positiva, creciendo un 12% en comparación con el año pasado.

SEUR también apoyó su crecimiento en un tercer pilar: los servicios B2B, prestados especialmente a pymes, incrementando de forma notable el número de pequeñas compañías que confían en su red.

Respecto a SEUR frío, la solución de transporte a temperatura controlada, la evolución ha sido muy positiva. Así, durante estos últimos doce meses, este servicio experimentó una subida del 19% en su volumen de facturación, mostrando la fortaleza de una solución que está en auge y con una demanda que se incrementa año tras año y de la que SEUR fue pionera y es líder del mercado en la actualidad.

Asimismo, en línea con su estrategia customer centric, SEUR ha seguido ampliando y reforzando su red Pickup de soluciones de entrega Out Of Home. Actualmente, esta red supera los 10.000 puntos en España, de los cuales 2.000 son lockers (taquillas inteligentes), y a través de la cual, durante este ejercicio, ha gestionado 24 millones de paquetes, lo que supone un incremento del 45% respecto a 2024. Los datos del último E-shopper Barometer confirman esta tendencia creciente en los consumidores, al reflejar una preferencia creciente de los e-shoppers españoles por la recogida fuera del domicilio frente a la entrega en casa.

"Los resultados obtenidos en 2025 han sido muy positivos en un entorno socioeconómico que sigue siendo exigente y cambiante, pero que confirman la solidez de nuestro modelo y la importancia de haber situado la calidad del servicio y la satisfacción del cliente en el centro de nuestra estrategia. Seguimos generando confianza a través de la digitalización, la sostenibilidad y la innovación, tres pilares que marcan nuestra hoja de ruta y que seguirán guiando nuestro crecimiento en los próximos años", señaló David Sastre, CEO de SEUR.

Además, SEUR continúa avanzando en el desarrollo de infraestructuras clave para reforzar su capacidad operativa y la calidad del servicio. En 2025 abrieron, entre otras, las naves en Atarfe (Granada) y en Alaquàs (Valencia). Asimismo, la compañía está desarrollando su nuevo hub central en Getafe (Madrid), una infraestructura de 100.000 m² que supone una inversión conjunta, con Goodman, superior a 150 millones de euros y cuya entrada en funcionamiento está prevista para comienzos de 2027, con una capacidad inicial estimada de más 400.000 paquetes diarios y la creación de 600 empleos directos.

En materia de empleo, a cierre de 2025, la compañía cuenta con más de 10.000 profesionales y una flota de 6.500 vehículos, de los cuales un 20% de ellos corresponden a la flota sostenible, que está formada tanto por vehículos eléctricos y medios de transporte alternativos como andarines y bicicletas.

TIPSA

Por su parte, TIPSA facturó 193 millones de euros en 2025, experimentando un crecimiento de un 4% en comparación con 2024. De esta forma, la compañía transportó 34,8 millones de paquetes durante el pasado año, un 4,2% más que el ejercicio anterior, lo que se traduce en 26,3 millones de expediciones.

"En TIPSA hemos alcanzado un crecimiento económico sólido, fruto del esfuerzo conjunto de nuestra red y del compromiso constante con la excelencia operativa. Este avance no solo refleja la confianza de nuestros clientes, sino también el impulso que estamos aportando al desarrollo del sector farma, donde la calidad, la trazabilidad y la precisión en las entregas son esenciales. Además, seguimos avanzando en nuestro compromiso con la sostenibilidad, incorporando prácticas y soluciones que reducen nuestro impacto ambiental y contribuyen a una logística más responsable. Nuestro foco en la innovación tecnológica, una red operativa ágil y un equipo altamente cualificado nos permite ofrecer soluciones personalizadas y seguras, anticiparnos a las necesidades del mercado y seguir fortaleciendo la satisfacción de nuestros clientes y nuestra reputación en el sector", afirmó María Luisa Camacho, Consejera Delegada de TIPSA.