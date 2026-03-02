Serveo adquiere la actividad de mantenimiento industrial de Ferrovial

Serveo, compañía participada por el fondo de inversión Portobello Capital y líder en la gestión de servicios eficientes y sostenibles que impulsan el crecimiento y desarrollo de sus clientes, ha comprado a Ferrovial la sociedad Siemsa Control y Sistemas S.A., especializada en mantenimiento industrial.

La operación, que fortalece la cartera de servicios de Serveo en el sector industrial, suma a la compañía capacidades en mantenimiento de instalaciones industriales, ámbito en el que esta división cuenta con una trayectoria de más de 40 años en plantas de generación de energía e industria petroquímica.

Asimismo, con esta adquisición, Serveo añade especialización en el negocio de sistemas de control y analizadores, con más de 30 años de experiencia en el diseño, ingeniería, fabricación, suministro, instalación, puesta en marcha, mantenimiento y formación para este tipo de sistemas. Esta área cuenta con alianzas con firmas como Schneider Electric y Emerson y es el socio tecnológico para España y Portugal de Berthold y Dettronics.

Serveo suma así una cartera de proyectos, así como talento y equipos altamente especializados, que incorpora con esta adquisición 630 profesionales y que se integrarán de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas, siempre bajo los parámetros de excelencia operativa en los que Serveo basa su gestión.

Salvador Urquía, CEO de Serveo, subrayó que "la incorporación de estas divisiones consolida el liderazgo de Serveo en el ámbito de los servicios industriales altamente especializados".

La operación se suma a las recientes adquisiciones de Serveo, que cerró a finales de año la compra de Tecnolimp. Previamente, adquirió el área de mantenimiento industrial de Global Dominion Access, Grupo Jauregui e integró la actividad de mantenimiento de Duro Felguera y Navec.