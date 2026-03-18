T-Systems se incorpora a la CEOE para contribuir a impulsar la soberanía digital del ecosistema empresarial

T-Systems Iberia, división de servicios de digitalización para empresas y Administración Pública del Grupo Deutsche Telekom, se ha incorporado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como empresa asociada para contribuir a impulsar la soberanía digital, la optimización de operaciones y la innovación del tejido empresarial nacional.

La compañía señaló que esta integración refuerza el compromiso de la compañía por la competitividad digital y potenciará la modernización, el desarrollo y crecimiento tecnológico del ecosistema corporativo. El CEO de T-Systems Iberia, Osmar Polo, ha firmado el acuerdo de adhesión junto a Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, por el que la compañía pasa a convertirse en miembro de pleno derecho y participará en los principales foros de diálogo empresarial del país.

Esta alianza permitirá, además, a la compañía participar activamente en las comisiones, órganos consultivos y asesores de la CEOE para contribuir a acelerar la digitalización de las empresas y el impulso de la competitividad, en un contexto donde la resiliencia y adaptabilidad tecnológica juegan un papel clave a nivel nacional e internacional.

"Estamos sentando las bases para avanzar hacia la soberanía digital, y consolidar un sistema competitivo para las empresas y las Administraciones Públicas. En este camino, reforzar nuestra red de cooperación es fundamental. Pasar a formar parte de la CEOE supone para nosotros una evolución clara de nuestro compromiso con la innovación de las organizaciones, y nos ayudará a reforzar nuestra visión de las necesidades del tejido empresarial y a consolidar nuestra apuesta por el desarrollo económico y el talento de nuestro país", indicó Osmar Polo.

Por su parte, Antonio Garamendi ha dado la bienvenida a T-Systems Iberia poniendo en valor "la importancia de la tecnología como palanca de crecimiento en un entorno donde la velocidad de los cambios en este ámbito hace imprescindible asegurar la capacidad de adaptación permanente de las empresas para garantizar su competitividad y no quedarse atrás".

La incorporación de T-Systems a la CEOE permitirá a la compañía trasladar su conocimiento y experiencia tecnológicos de más de 25 años con los que ha acompañado a cientos de empresas y Administraciones Públicas del territorio nacional en la modernización de sus sistemas. Asimismo, posicionará a la compañía como un aliado de confianza para consolidar una soberanía digital que garantice al ecosistema empresarial una tecnología soberana y de gestión de datos en Europa.

Entre sus proyectos de innovación internacional, destacan su propuesta de T Cloud Public, la nube pública soberana, así como sus soluciones de inteligencia artificial y de ciberseguridad avanzada, y su completo porfolio de servicios de modernización de aplicaciones. A ellos se une su destacado lanzamiento más reciente, la Industrial AI Cloud, la fábrica de IA para la industria europea. Desarrollada junto con NVIDIA y Polarise, ofrece una infraestructura de 10.000 GPU de última generación para acelerar el desarrollo de una IA Soberana europea y servicios IA as a Service.