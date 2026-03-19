Goldman Sachs sube el precio objetivo de Indra a 85 euros, un potencial del 40%

Goldman Sachs ha elevado el precio objetivo de Indra a 12 meses hasta los 85 euros por acción, desde los 75 euros anteriores, lo que implica un potencial alcista cercano al 40% teniendo en cuenta los niveles actuales. La entidad mantiene su recomendación de comprar, apoyándose en la solidez de los resultados del cuarto trimestre de 2025 y en la creciente visibilidad del ciclo inversor en defensa en Europa.

Según explica el banco de inversión, los resultados del cuarto trimestre del año volvieron a superar expectativas, "con sorpresas positivas en los principales KPI y una evolución especialmente robusta en Defensa." Dicha cartera "superó los 11.000 millones de euros a cierre de 2025", rebasando ampliamente el objetivo fijado por la propia compañía para 2026, gracias al "impulso de los Programas Especiales de Modernización (PEMs)" del Gobierno español.

En este contexto, Goldman Sachs ha incrementado sus estimaciones de ingresos provenientes de los PEMs hasta una horquilla de "600 millones a 2.100 millones", frente a los "230–1.600 millones" estimados anteriormente, lo que se traduce en una revisión del crecimiento orgánico subyacente. El banco también incorpora "la contribución del contrato de TfL" (Transport for London) en el segmento de Movilidad, uno de los mayores contratos de la historia de Indra valorado en cerca de 1.000 millones de euros.

De este modo, Goldman Sachs mantiene una "visión constructiva sobre el futuro crecimiento de Indra" y sigue viendo margen para un mayor potencial alcista, apoyado en el "aumento plurianual del gasto europeo en defensa" y en la capacidad de la compañía para "cubrir toda la cadena de valor con una oferta tecnológica amplia y diferencial."

Así, la entidad sitúa el foco en las "cuatro áreas que impulsarán la siguiente fase de crecimiento: Vehículos Terrestres, Espacio, Armamento y Munición, e IndraMind," lo que, según el banco, debería "ampliar de forma significativa el mercado objetivo y elevar tanto la cartera como los ingresos en el medio plazo."

En todo caso, el banco espera mayor visibilidad sobre estos pilares estratégicos en el Capital Markets Day esperado para el segundo trimestre del año, donde la dirección detallará sus objetivos a medio plazo.