Inditex sube el sueldo a Marta Ortega

La junta general ordinaria de accionistas de Inditex ha aprobado este martes el nombramiento del expresidente de CaixaBank José Ignacio Goirigolzarri como nuevo consejero independiente de la compañía. La reunión también ha dado luz verde al reparto de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados de 2025, además de aprobar la nueva política de remuneraciones de los consejeros para el periodo 2027-2029 y la reelección de EY como auditor.

José Ignacio Goirigolzarri, que fue presidente de CaixaBank entre 2021 y 2024 y anteriormente desempeñó los cargos de consejero delegado de BBVA y presidente de Bankia, sustituirá como consejero independiente a Rodrigo Echenique, cuyo mandato concluye el próximo 12 de julio.

Durante la junta, la presidenta de Inditex, Marta Ortega, agradeció la trayectoria de Echenique tras doce años en el consejo.

"Ha sido un honor compartir este camino contigo. Muchísimas gracias por todos estos años. Sabes que siempre formarás parte de esta historia compartida", afirmó Ortega durante su intervención.

La junta también aprobó la reelección de Óscar García Maceiras como consejero ejecutivo; de Marta Ortega y Flora Pérez como consejeras dominicales; y de Denise Patricia Kingsmill, Pilar López y Belén Romana como consejeras independientes.

Con esta composición, el consejo de administración mantiene un 50% de hombres y un 50% de mujeres, una distribución que, según explicó el secretario general del consejo, Jaime Monteoliva, se ajusta a los requisitos de la nueva normativa sobre representación paritaria en los órganos de administración de las sociedades cotizadas.

La legislación establece que los consejos de administración deberán contar con al menos un 40% de personas del sexo menos representado, obligación que para las empresas del IBEX 35 resulta exigible desde el 30 de junio de este año.

La actualización de las remuneraciones

Los accionistas también aprobaron la nueva política de remuneraciones para los ejercicios 2027, 2028 y 2029.

En el caso del consejero delegado, Óscar García Maceiras, la retribución fija pasará de 2,5 millones a 2,95 millones de euros a partir del 1 de febrero de 2027. Según la compañía, esta actualización responde a la evolución del negocio entre los ejercicios 2021 y 2025 y se mantendrá sin cambios durante toda la vigencia de la política retributiva.

Además, la retribución variable anual objetivo aumentará del 120% al 150% del salario fijo y un 30% de la remuneración variable anual se abonará en acciones que deberán mantenerse durante dos años. La remuneración variable a largo plazo no experimentará modificaciones.

La remuneración total por funciones ejecutivas de García Maceiras podrá alcanzar 9,175 millones de euros, frente a los 7,3 millones contemplados en la política vigente, siempre condicionada al cumplimiento de los objetivos fijados por la compañía.

Cambios en la remuneración de Marta Ortega

La política retributiva también actualiza la asignación correspondiente a la presidencia no ejecutiva del consejo.

A partir de 2027, Marta Ortega percibirá 1,05 millones de euros, frente a los 900.000 euros actuales. La Comisión de Retribuciones considera que esta actualización refleja las funciones institucionales, estratégicas y representativas asociadas al cargo.

Asimismo, la remuneración por pertenencia al consejo de administración aumentará de 100.000 a 150.000 euros, una modificación que la comisión justifica por el incremento de la actividad, la responsabilidad y las exigencias regulatorias asumidas por el órgano de gobierno durante los últimos años.

Dividendo de 1,75 euros por acción

La junta aprobó igualmente el reparto de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo al ejercicio 2025.

La retribución al accionista se compone de un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El pago se distribuye en dos abonos de 0,875 euros por acción. El primero se efectuó el pasado 4 de mayo y el segundo está previsto para el 2 de noviembre de 2026, cuando los accionistas recibirán 0,325 euros correspondientes al dividendo ordinario y 0,55 euros al extraordinario.

La junta también aprobó la reelección de EY como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo para el ejercicio 2026, así como el informe anual de remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio social 2025.