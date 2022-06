A Isabel Díaz Ayuso le cogió la noticia del archivo de las diligencias en las que se investigaba a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid. Comparecía a petición propia para informar del nombramiento de Enrique Ossorio como vicepresidente del Gobierno.

Pero no se encontraba en ese momento en el interior del hemiciclo. Por eso, cuando la presidenta de la Cámara madrileña, Eugenia Carballedo, anunció su intervención y ella atravesó la puerta, todo su grupo parlamentario la recibió de pie entre aplausos: ya había trascendido la noticia. No sería el único.

"Acabamos de conocer que la Fiscalía Anticorrupción archiva la investigación sobre la compra de material sanitario por parte de la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive", comenzó diciendo la jefa Ejecutivo regional. Fue entonces cuando una vez más los diputados populares puestos en pie protagonizaron una estruendosa ovación.

"Lo primero que quería manifestar es que esto es así porque en la Comunidad de Madrid no hay corrupción, porque en la Comunidad Madrid no ha habido corrupción, porque no he tomado una sola decisión desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid para ayudar a un solo familiar o a un solo amigo a beneficiarse del patrimonio de todos los madrileños", afirmó Ayuso.

Y ya dirigiéndose a los grupos de la oposición les espetó: "Señorías de la izquierda, ya van 20 veces, 20 contadas, que me han llevado a los tribunales y 20 veces que la justicia, jueces y fiscales, han dicho que son todo falsedades. Han utilizado el Parlamento y las instituciones para manchar mi honor 20 veces. Será que la justicia es de extrema derecha, será que el sistema está corrompido, pero son 20 veces donde se ha demostrado el uso torticero que están haciendo ustedes de la justicia".

Pero Ayuso también tuvo palabras de agradecimiento tanto para su grupo parlamentario como para los consejeros que conforman su Gobierno, que lo han pasado "francamente mal durante estos meses", pero muy especialmente para el presidente de su partido, que a diferencia de Pablo Casado no dudó de su honestidad. "Quiero dar las gracias especialmente a Alberto Núñez Feijóo, porque gracias a que ha confiado en mí hoy soy presidenta del Grupo y del partido que sostiene a mi Gobierno", dijo entre aplausos.

Por último, la jefa del Ejecutivo regional no quiso olvidarse de Mónica García, principal ariete contra ella y una de las instigadoras de esta causa que ahora se archiva, quien no se encontraba este jueves en la Asamblea por haber dado positivo en Covid. "Este Gobierno va a seguir al pie del cañón a pesar de las atrocidades que comete la izquierda y, desde luego, del uso torticero de la Justicia. Así que señores de la izquierda denle una vuelta al hecho que ha sucedido porque esto sería para pedir la dimisión al completo, empezando por la líder de la oposición que no está aquí para dar la cara".