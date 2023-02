El vídeo de Madrid con Mario Vaquerizo llega a la Asamblea: el PP se ríe de la izquierda

El vídeo promocional sobre Madrid que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó en Fitur ha dado muchas vueltas. Tantas que este jueves acabó saliendo a relucir en la Asamblea madrileña. Primero fueron las críticas a las que la presidenta madrileña dio respuesta en una entrevista concedida a Antena 3. Después llegaron las mofas en forma de sketch del programa Polonia, de TV3, en el que no sólo se trataba de parodiar el anuncio turístico de la Comunidad de Madrid sino en el que también se atacaba a la región.

Este vídeo llegó a tener repercusión política cuando la ministra de Industria, Comercio y Turismo y candidata del PSOE a la alcaldía de la capital lo alabó en su cuenta de Twitter. "Sencillamente geniales", escribió Reyes Maroto. Más hábil fue la portavoz y candidata de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, quien en contraposición decidió escribir lo siguiente: "Francamente, yo no me veo representada ni el Madrid rancio del spot del PP ni en esa mirada llena de prejuicios de Polonia. Madrid es imperfecta pero genial: es mi ciudad favorita del mundo. Y claro que seguimos diciendo mazo".

Esta semana el portavoz y candidato socialista en la Asamblea decidió marcar también distancias. "Lo que es genial es Madrid", le contestó a su compañera de filas y con la que compartirá cartel electoral. "Tenemos una maravilla de región y de ciudad y que tiene muchísimas cosas magníficas que ver, que visitar, que degustar, que vivir. Y tiene un potencial enorme". Juan Lobato, que añadió que a él el sentido del humor le "encanta", quiso subrayar que "una cosa es que te guste el humor y otra cosa es que estés de acuerdo con algunos clichés que no comparto".

Ya es jueves durante la sesión de control y en contestación a la pregunta del portavoz popular Pedro Muñoz Abrines, la presidenta madrileña quiso reivindicar su spot y afeó a la izquierda que esté en contra. ¿Por qué lo hace?, preguntó. "Porque la gente está alegre en un vídeo, porque la gente disfruta o se acercan a gobiernos que no son de la izquierda ciudadanos conocidos", dijo en relación a Mario Vaquerizo. "¿Y entonces qué es lo que hacen? Listas negras de deportistas, listas negras de famosos. Y critican vídeos como el de la promoción del turismo, simplemente porque eso es lo que transmite Madrid: alegría y un lugar cada vez más reconocido en el mundo", señaló.

Para Ayuso, "los señores de la izquierda lo único que querrían es que se vieran los barrios donde ellos no viven, porque sale el Retiro que es donde vive la mayoría de los que tenemos enfrente", dijo mirando a la líder de la oposición, Mónica García. "No sé por qué se ven tan agraviados: sale el verdadero Madrid que nosotros estamos construyendo, en positivo" y no "el que ustedes desearían que es el de la okupación, el de los manteros y el de la desolación y el desánimo".

La jefa del Ejecutivo regional avisó de que desde su gobierno van a seguir haciendo campañas promocionales "para que venga la gente a disfrutar" y en sentido opuesto a "la forma de vida que tienen ustedes, que no hay mas que verles cómo con tanta ira son incapaces de aceptar que hay pluralidad política, que no todos vemos la vida de la misma manera y que nosotros queremos llevar adelante a familias y negocios con alegría e ilusión" .

"En ningún caso sería aconsejable"

Por su parte Abrines decidió tirar de ironía. "En ningún caso" sería aconsejable para atraer turismo a la Comunidad de Madrid "hacer un vídeo publicitario con la portavoz de Podemos diciendo que la ley del solo sí es sí es perfecta", como señaló esta semana, porque "los turistas podrían pensar que a los madrileños nos parece perfecto que salgan violadores a la calle antes de tiempo".

El portavoz popular continuó señalando que tampoco representaría Madrid un vídeo promocional con las hazañas de gestión de Natalia Núñez en Cenicientos" o "un vídeo titulado ‘Enchufes y perdones’ que cuente la contratación de personal y la condonación de deudas tributarias a determinada empresa de otra Natalia, en este caso de apellido Posse".

No representaría a Madrid, continuó, "un corto sobre el circo de Alcorcón, porque los turistas no encontrarían ninguno, solo cientos de millones volatilizados y una alcaldesa inhabilitada". Tampoco "un folleto sobre cómo viajar gratis desde El Boalo a Madrid, porque los turistas se encontrarán con que el viaje es solo para manifestarse contra Isabel Díaz Ayuso".

"No sería inteligente sacar a Mónica García llamando borrachos a los madrileños o apuntando con el dedo, a modo de pistola, en un video publicitario de la Comunidad de Madrid", indicó el portavoz, quien añadió que de ser así "se podría pensar que Madrid no es un sitio acogedor".

Por último, lo que "en ningún caso se debe hacer" para atraer turismo a la Comunidad de Madrid sería "un video con la ministra de Industria, Reyes Maroto, pues ver que quien quiere ser alcaldesa de la capital elogia y aplaude que se denigre a Madrid y a los madrileños no creo que sea muy inspirador para traer turistas a Madrid".