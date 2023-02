De la advertencia de Ayuso a Mónica García a la contundencia de Carballedo: "Dejen de usar la violencia verbal"

Su pregunta de este jueves a la presidenta madrileña tenía que ver con la educación. Pero a Mónica García le resulta imposible no sacar a relucir la sanidad: cree haber encontrado el filón electoral con el que desgastar a Isabel Díaz Ayuso de cara a las próximas elecciones de mayo. Y no va a soltarlo.

"Cada día está más nerviosa", le espetó la portavoz de Más Madrid. Esto se demuestra, según ella, con su última actuación: "Tratar de prohibir los carteles en los centros de salud". Se refería la líder de la oposición a la instrucción dictada este miércoles por la consejería de Sanidad para garantizar el uso adecuado de los centros de salud tras detectarse actividades no sanitarias, como recogida de firmas o pegada de carteles.

"Exactamente, señora Ayuso, ¿cuál es el cartel que le molesta?, ¿el de no hay médico?, ¿el de no hay pediatra?, ¿el de no hay cita?, ¿el de no hemos construido el centro de salud que llevamos prometiendo diez años?", le preguntó. Así, avisó, mientras enseñaba una pancarta: "Por cada cartel que arranque van a aparecer diez, cien, mil carteles como éste de ‘Viva la sanidad pública’ en nuestras terrazas, en nuestros balcones, en nuestros centros de salud y en nuestras calles. Porque vamos a defender la sanidad pública con libertad y a pesar de sus mordazas".

La jefa del Ejecutivo regional le reprochó en su respuesta que "haya dedicado cinco segundos a la educación", asunto por el que se suponía que preguntaba este jueves la portavoz de Más Madrid. Ayuso recordó cómo Manuela Carmena – que fue alcaldesa bajo las siglas de la formación de Mónica García- fue "incapaz de inaugurar la mitad de las escuelas infantiles que prometió, sólo ejecutó el 8% del gasto en mantenimiento y eso sí, pedía a las madres que fueran a limpiar a los colegios, ¿se acuerda?".

Pero ya entrando en la materia sobre la que giró la intervención de la jefa de la oposición, Ayuso reprochó que les "bastan 24 huelguistas para decir que todo el sistema sanitario está en huelga" y defendió la orden dada por su Gobierno a los centros de salud 24 horas antes. "Sobre esa decisión de destrozar los espacios públicos, señoría, esta es su sanidad pública", apuntó la presidenta mostrando una pegada de carteles en el interior de un centro de salud. En el escaño de enfrente, García volvía a levantar el suyo.

"Esto es asqueroso y hay que obligar a acabar con ello porque hay que defender el decoro en los espacios públicos porque eso lo quiere el paciente, porque no tienen por qué aguantar sus reivindicaciones sindicales, ensuciándolo todo", explicó la presidenta que hizo una diferenciación entre las protestas legítimas y lo que sucede en los centros de salud de la región. "Las camisetas, las pulseras, las manifestaciones, bienvenidas sean, están muy bien, pero hay que respetar el horario de atención al paciente y hay que destinar las labores sindicales a los lugares donde toca".

Respeto la labor sindical, manifestaciones, camisetas… Pero no hay derecho a que los centros de salud estén asquerosos, han de estar limpios porque son de todos los ciudadanos, que no tienen por qué verse atrapados en disputas políticas. pic.twitter.com/SqW9pCu6Qt — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) February 16, 2023

En este punto hubo un gran revuelo en la bancada de la izquierda que se mezclaba con el aplauso de los populares. "Por favor señoría, necesito hablar", le indicó Ayuso a la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo. "¿Se pueden callar un momento y escuchar?". La jefa del Ejecutivo regional concluyó su intervención subrayando que "no es de recibo que un paciente y una persona mayor vayan a ser atendidos a un centro de salud y les estén manipulando, tomando firmas, ensuciándolo todo. El ciudadano tiene derecho a ser tratado en un espacio público limpio. Un centro de salud tiene que ser un lugar con decoro, que esté limpio y que dé tranquilidad. No pueden secuestrar los espacios de todos los ciudadanos para sus intereses electorales".

Fue en ese punto cuando Carballedo decidió interrumpir por unos segundos la sesión, antes de dar paso al portavoz del PP, para volver a realizar una llamada al orden a varios diputados de Más Madrid. "Esta es la casa de la palabra, no es la casa del grito ni de la violencia. Señora García, contención y respeto a esta institución. Dejen de gritar, por favor, señorías de Más Madrid. Dejen de gritar y de usar violencia verbal cuando habla el adversario. Abandonen esta actitud en esta institución".