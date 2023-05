Los candidatos a la Alcaldía de Madrid celebraron este lunes el debate de la campaña en la Telemadrid. El alcalde y candidato popular, José Luis Martínez Almeida, y la candidata de Cs, Begoña Villacís, se aliaron en su respuesta a la izquierda, liderada por Rita Maestre, de Más Madrid, y Roberto Sotomayor, de Podemos, ante una Reyes Maroto por momentos sobrepasada. Javier Ortega, mientras, fue especialmente beligerante contra Almeida en el bloque sobre movilidad por Madrid Central pero centró los ataques también fundamentalmente en la izquierda.

Sotomayor arrancó el debate a la carga contra Almeida, Ayuso y el PP en la línea seguida por su partido en los últimos días. El candidato se quitó una mascarilla nada más comenzar para reprochar al alcalde que hubiera dado dinero "a Cayetanos para gastarlo en Rolex y Ferrari". Almeida tachó el episodio de "payasada" y Villacís le reprochó que estuviera insultando "a los vecinos de un barrio" en alusión a una de las lonas desplegadas por el partido en el barrio de Salamanca.

La "gente violenta" de Podemos

Tras los primeros bloques, marcados por Madrid Central y los ataques de Ortega, que mostró un cartel electoral de Almeida con su promesa incumplida, y por los árboles plantados o no por el PP ("Almeida y su motosierra", le dijo Rita Maestre al actual alcalde), el momento más tenso, demoledor para Podemos, llegó en el apartado dedicado a la seguridad y los servicios sociales.

La portavoz de Ciudadanos arrancó su turno atacando a Sotomayor con la noticia del escrache que sufrió en 2019, embarazada de nueve meses, en la Pradera de San Isidro por parte de miembros de la plataforma antidesahucios, entre ellos Alejandra Jacinto, actual candidata a la Comunidad por Podemos. "Esta mujer violenta me hizo un escrache", espetó Villacís mostrando una foto a un noqueado Sotomayor. "No lo voy a olvidar en mi vida y llevo cuatro años esperando a encontrarme con alguien de Podemos porque creo que llegáis tarde a pedirme perdón", dijo. "Hubo gente, compañeros suyos, que se tiraron al suelo para que yo me cayera de bruces encima de mi tripa. Son gente violenta. No he escuchado palabras de disculpas", insistió.

"Demuestra que eres un feminista y empieza por pedirme disculpas. No te lo pido, te lo exijo", dijo Villacís a un Sotomayor que optó por ignorar a su rival de Cs tanto en ese turno de palabra como en los siguientes. El podemita se limitó a señalar que su partido es el de "las mejoras laborales para los trabajadores" pero su atronador silencio marcó lo que quedaba de debate. En un turno posterior, sacó, como Villacís, otra foto, pero fue de Florentino Pérez: lo hizo para arremeter contra las empresas con contratos relacionados con los "cuidados" en la ciudad. "Sabemos quién es el verdadero culpable del deterioro de los servicios sociales, quién es el verdadero alcalde", dijo Sotomayor en la línea de señalamiento de empresarios con nombres y apellidos emprendida por otros dirigentes de su partido.

Villacís, mientras, también cargó contra Rita Maestre recordando la "violencia" de su amiga Isa Serra y a sus "amigos" okupas desalojados en esta legislatura. Maestre, por su parte, centró sus ataques en Almeida a quien acusó insistentemente de "echar balones fuera" y apropiarse de la herencia de Manuela Carmena, a quien mencionó de forma recurrente.

Ortega, agradecido con Almeida

Desde Vox, Javier Ortega azuzó al alcalde, además de con Madrid Central, con las rebajas de impuestos que, dijo, no ha cumplido Almeida en esta legislatura, aunque también hubo tiempo para los agradecimientos: en el bloque sobre los pactos, Ortega agradeció a Almeida que recordara que Villacís es vicealcaldesa gracias a los votos de Vox mientras la portavoz de Ciudadanos trataba de negar que tras el 28M, si dieran los números, podría aliarse con Más Madrid y el PSOE.

Maroto, entre tanto, sufrió las mofas de Almeida por presumir de gestión y ser la ministra que menos ha ejecutado "de los dos partidos de fútbol que forman el Gobierno de Sánchez", peor, dijo, que el "desconocido" Joan Subirats. La ex ministra no logró zafarse de la sombra del Gobierno socialista y no sobresalió en ningún momento del debate.