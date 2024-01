El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Ortega Smith, "el mejor aliado de la izquierda y el sanchismo"

Segunda reprobación para el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith. La primera llegó en 2019 por su enfrentamiento con la presidenta de Asociación de Mujeres Marroquíes, Nadia Otmani. La segunda, este jueves, en plenas Navidades, trece días después de protagonizar un acto violento contra el concejal de Más Madrid Eduardo Fernández Rubiño, al que lanzó una botella durante el Pleno del pasado 22 de diciembre.

La iniciativa partió de la izquierda - PSOE y Más Madrid- y en esta ocasión se sumó el alcalde, José Luis Martínez Almeida, y todo su grupo municipal por lo que salió adelante con una amplia mayoría. No obstante, el Pleno acabó convirtiéndose en una reprobación al PP, tanto por parte de la izquierda como de Vox, cuyos concejales abandonaron el hemiciclo tras el discurso de su portavoz que no quiso quedarse a escuchar la intervención de Rubiño o del propio regidor.

La primera en hablar fue Rita Maestre, que centró fundamentalmente sus críticas en el partido del reprobado. "Este Pleno existe porque Vox no sólo no considera que el señor Ortega Smith haya cometido algún error, sino que por el contrario defiende (sus) acciones". Y es que, Maestre, considera que sólo "esto" es lo que "ha venido a hacer la extrema derecha a las instituciones". "Hay una fuerza política que considera que la agresión forma parte de lo respetable y de lo aceptable, hay una fuerza política que normaliza y protege la agresión y sustituye la palabra por las agresiones físicas. Y ese es el problema de nuestra democracia".

Los ataques de Maroto al PP

Después le tocó el turno a la portavoz del PSOE, cuya intervención supuso de facto una reprobación al PP. Comenzó Reyes Maroto criticando la fecha elegida pues, en su opinión, detrás de esta elección estaría la intención de los populares de minimizar su impacto.

También sacó a relucir los insultos que Ortega Smith profirió contra los populares, cuando estos decidieron el pasado mes de noviembre no apoyar una iniciativa que Vox había registrado contra Pedro Sánchez. Este episodio también fue utilizado por la edil socialista para atacar al PP. "Señor Almeida, el señor Ortega Smith le humilló y usted en vez de permitir su reprobación le rio las gracias. ¿Por qué se deja humillar por los representantes de Vox?". Según Maroto, por la "deuda" que tiene el alcalde con el partido de Santiago Abascal, que le permitió hacerse con la alcaldía la pasada legislatura.

Y así siguió Maroto contra el PP unos minutos más. Los hechos que habían dado lugar a la celebración de este Pleno quedaron al margen. "En las últimas elecciones el PP y su líder, el señor Feijóo, han ido más allá y han permitido que Vox entre en las instituciones", dijo también desde el Ayuntamiento de Madrid. "Ahora la deuda la tiene el señor Feijóo y ese fue el motivo por el que evitaron la reprobación del señor Ortega Smith en el Pleno de noviembre y el motivo por el que ha puesto este Pleno en medio de las vacaciones navideñas para que pase desapercibido". Mientras la portavoz socialista pronunciaba estas palabras, todas las televisiones, periódicos, radios y redes sociales recogían de forma destacada lo que estaba sucediendo en el Palacio de Cibeles. "Esto es un regalo de Reyes (Magos) a Vox".

También se explayó Reyes Maroto hablando de las concentraciones frente a Ferraz, apoyadas y promovidas por Vox. En concreto, sobre la que se produjo durante la Nochevieja, donde los manifestantes apalearon un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. Pero ni una palabra de condena tuvo la socialista, ni siquiera lo mencionó, para los insultos proferidos contra el alcalde en ese mismo lugar. Sus críticas, una vez más, estuvieron dirigidas al PP. "Hoy lo que está a debate no es sólo la actitud violenta del señor Ortega Smith, hoy también está a debate la calidad democrática de esta institución", añadió recordando también que el PSOE destituyó fulminantemente a su concejal Daniel Viondi cuando éste se acercó al escaño del alcalde de forma amenazante. "Vox es un cáncer para nuestra calidad democrática".

El contundente discurso de Inma Sanz

En representación del grupo popular, tomó la palabra la vicealcaldesa Inma Sanz. En un contundente discurso, de hondo calado, censuró sin ambages y matices la actitud violenta de Ortega Smith pero también "la infinita hipocresía de la izquierda". "Todo empezó a torcerse cuando hace veinte años el PSOE firmó el infame Pacto del Tinell con las fuerzas independentistas y nacionalistas", subrayó. "Fue el primer intento de excluir a la mitad de España y a sus representantes de la legitimidad democrática". Y "es importante recordar que entonces no existía Vox. Pero les dio igual: usaron de la misma manera el espantajo de la ultraderecha, lo han usado sistemáticamente contra el PP, contra Ciudadanos e incluso contra personas de izquierdas que se atrevían a levantar la voz. Todos, por supuesto, peligrosos fachas".

"Aquel pacto antidemocrático y contrario al espíritu de la Constitución abonó el terreno para que surgiera la izquierda extrema de Podemos, cuyo herederos están aquí hoy y se hacen llamar Más Madrid". Fue esa "izquierda anti sistema" – recodó la también portavoz del gobierno municipal- la que introdujo la "violencia física" contra los adversarios, llamada esta vez "escrache" para que parezca "más democrática". "Fue entonces cuando se normalizó la violencia y el acoso contra políticos y también contra particulares" con "insultos" y "agresiones", protagonizados por Rita Maestre, y otros miembros de su bancada, señaló. "Quieren que olvidemos que fue con ustedes con quienes entró la violencia a la política y a las instituciones", reiteró tajante Sanz.

Así las cosas y por amnistiar la violencia cuando la cometen sus socios, para Sanz la izquierda "está inhabilitada" para exigir condenas. Desde el PSOE "han renunciado al honor para salvar al poder, terminarán perdiendo el poder y nunca recuperarán el honor".

Para concluir, la vicealcaldesa volvió a pedir a Ortega Smith, "el mejor aliado de la izquierda y el sanchismo", que renuncie a su acta de concejal para "volver a estar a la altura de una institución como ésta". Y es que "no se trata solo de derrotar al sanchismo sino a lo que representa: la normalización de la violencia y de la exclusión política". Así, dijo: "Reprobación de la actitud de Javier Ortega Smith, sí; y denuncia de la infinita hipocresía de la izquierda, también".

Fue tras esta intervención de Inma Sanz, cuando Rita Maestre se salió del guion de su primera intervención y, tras arremeter contra los populares, llegó a espetar: "Jamás hemos ejercido violencia contra nadie, siempre hemos defendido el derecho de manifestación y mientras ustedes estaban recortando las pensiones en este país, mientras desahuciaban a miles de personas, sí, mi grupo y otras cientos de miles de personas pusimos el cuerpo para defender los derechos feministas, a las personas desahuciadas… Y sí, lo volveremos a hacer muchísimas veces porque nos votan para eso, porque por mucho que intenten convertirnos en monstruos, somos concejales legítimos, con ideas legítimas y que obtenemos votos gracias a ello". Estas palabras bien podría firmarlas también Vox.

La espantada de Vox

Mientras, en las inmediaciones de Cibeles, unos cuantos simpatizantes del partido de Abascal se concentraron en apoyo de Ortega Smith al grito de "Javier, amigo, España está contigo" o "Javier, valiente, España te defiende'". El discurso del reprobado, por su parte, consistió en un ataque furibundo contra los populares, especialmente contra Almeida, al que ha afeó que "haya comprado el relato de la izquierda". "No voy a hablar de huevos aunque, como diría un ministro del PP, manda huevos", añadió. También se lanzó contra Feijóo por "llegar a un pacto con el golpista de Sánchez para reformar la Constitución en el artículo 49 y, ahora sí, declarar constitucionalmente la desigualdad de los hombres frente a las mujeres en España" o por acordar "nombrar un mediador internacional, como si se tratase de una colonia en España, para ver cómo se siguen repartiendo la justicia en el Consejo General del Poder Judicial".

A Maestre le exigió que "no mienta". "La única agresión y único contacto físico que hubo fue usted empujándome en el hombro izquierdo cuando yo me marchaba. Eso también se ve en el vídeo de esta portavoz que se atreve a reprobar", espetó, tras tildar a la jefa de la oposición de "asalta capillas cuando, despechugada, entró en una iglesia despreciando el derecho de libertad religiosa en la Complutense". Tanto a Más Madrid como al PSOE les acusó de guardar un "silencio cómplice" ante los "cientos de ataques" sufridos por Vox en sus sedes o contra cargos públicos y afiliados.

Tras su intervención, tanto él como el resto de concejales de Vox abandonaron el Pleno que aún continuó unos minutos más. De hecho, más tarde tomó la palabra el alcalde, que criticó la actitud "cobarde" de Ortega Smith por ausentarse de la sesión. "Me gustaría lanzar una idea a todos los concejales del Ayuntamiento de Madrid. No cabe equiparar a quien agredió con quien fue agredido, pero sí cabe decir que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos, tenemos que hacer un esfuerzo por dar un plus de ejemplaridad frente a todos los madrileños".

Vox y la izquierda "convergen hacia un enemigo común"

José Luis Martínez Almeida, en la misma línea que Inma Sanz, concluyó que el portavoz de Vox es el "mejor aliado" de la izquierda. Y su conclusión del Pleno fue la siguiente: "Ni el señor Ortega quiere dejar el acta de concejal ni la izquierda en este Pleno quiere que el señor Ortega Smith deje el acta de concejal". "Si eso fuera así, no hubieran hablado más tiempo de Almeida y del Partido Popular que lo que pasó en ese Pleno".

Y es que para el PSOE y Más Madrid, "Vox es una confluencia de intereses, a ustedes – les dijo a Maroto y Maestre- les viene fenomenal la existencia de Vox para tapar sus pactos de la vergüenza con los filoterroristas, con los golpistas, con los independentistas. Y a Vox le viene fenomenal. ¿Han visto que el señor Ortega Smith los seis primeros minutos (de su intervención) han sido un ataque furibundo y desmedido contra mi persona y el partido al que represento? Exactamente lo mismo que ustedes. Vox y ustedes convergen hacia un enemigo común que somos nosotros", dijo en referencia al PP.