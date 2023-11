El repaso de Almeida a Reyes Maroto, que pidió su dimisión: "Keep calm y mucha fruta"

Las manifestaciones en Ferraz volvieron a estar presentes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La portavoz del PSOE preguntó a José Luis Martínez Almeida qué medidas va adoptar ante los "efectos negativos de los actos violentos" que se están produciendo en las calles de la capital y que "afectan a la convivencia de los vecinos, los negocios y el mobiliario público de la ciudad".

"Ante esta situación de violencia en las calles de Madrid no se puede ser condescendiente ni neutral", le espetó Reyes Maroto. "Cualquier demócrata tiene que ser contundente condenando estas actitudes cercanas al fascismo y violentas" y, en cambio, añadió Maroto el alcalde y otros dirigentes populares únicamente emiten una "tímida" condena.

A renglón seguido la portavoz socialista pasó a tachar al regidor capitalino de "cómplice" de los violentos. Y pidió su dimisión. "Usted no puede seguir siendo el alcalde de Madrid mientras no se comporte como tal. (…) Le pido que pida perdón a los vecinos y que empiece a trabajar por esta maravillosa ciudad".

"Tenemos modelos de convivencia diferentes", pasó a replicarle Almeida. "Mi modelo de convivencia pasa por condenar" estos incidentes pero también "por no amnistiar terroristas, golpistas ni corruptos". En cambio, el "suyo pasa por aliarse por los herederos de ETA, pasa por aliarse con los golpistas que incendiaron las calles de Barcelona y ahora pasa por que Hamas haya definido a Sánchez como su nuevo mejor amigo".

El alcalde acompañó estos ejemplos de distintas fotografías que mostró en el Pleno. "Mire, señora Maroto: casa del pueblo de Elgoibar, su casa del pueblo; casa del pueblo de Lazkao y podría seguir por Bilbao, por Guernica… Los que incendiaron estas casas del pueblo son los que han votado a favor de la investidura de Pedro Sánchez, los hombres y mujeres de paz de Arnaldo Otegi".

Almeida continuó. "Está muy preocupada por lo que pasa en las calles de Madrid: Barcelona, octubre de 2019 – dijo enseñando una fotografía de los graves disturbios en la Ciudad Condal-. ¿Ha visto usted alguna estampa así en Madrid a lo largo de estos días? No". Estos, recordó, "son los que van a amnistiar por un delito de terrorismo".

Y mostró otra fotografía más, la de "los nuevos mejores amigos de Sánchez, qué pinta de pacifistas, de aliados de la paz y de la convivencia tienen estos señores", señaló enseñando una imagen de terroristas de Hamas, que este fin de semana agradecieron al presidente del Gobierno su "postura clara y audaz". El alcalde instó a los socialistas a repetir con él: "Hamas es un grupo terrorista y hay que condenarlo sin paliativos porque si no su modelo de convivencia, el del PSOE, pasa por aliarse y por ser socios de los que mataron a más de 1.000 personas en Madrid e incendiaron tantas casas del pueblo, de los que cometieron delitos de terrorismo en Barcelona y a los que van a amnistiar y a aquellos que hace semanas dejaron imágenes espeluznantes de una masacre en Israel".

Así las cosas, José Luis Martínez Almeida concluyó: "Lecciones de convivencia no nos van a dar a ninguno porque le repito, a diferencia de usted yo condeno toda la violencia, la que se produce en las calles de Madrid, la que se produce en las calles de Barcelona, la que se produjo en el País Vasco y la que se produce en Israel y usted es incapaz de condenar todas las violencias y por eso estos cuatro años se le van a hacer muy largos. Le doy un consejo: keep calm y mucha fruta".

Peticiones de reprobación y ceses fallidas e insultos al PP

Vox, por su parte, llevó al Pleno dos cuestiones: la petición de cese del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por la "sobreactuación" de la Policía en Ferraz y la reprobación de Pedro Sánchez.

Ninguna salió adelante porque el PP se abstuvo. En la primera de las cuestiones, el popular Carlos Izquierdo, que arremetió contra Martín, le dijo a Javier Ortega Smith que no veía "oportuno su encontronazo con la Policía en Ferraz porque usted es diputado y podría haber condenado allí al delegado del Gobierno".

Insistió el concejala popular en que el delegado no es de su "agrado" y que simplemente se trata de "un esbirro más de Pedro Sánchez", sin embargo le replicó a Ortega Smith que la violencia demostrada por algunos manifestantes "hay que combatirla". "Si un Estado no contiene la violencia, pierde los valores en los que sustenta nuestro sistema democrático, la libertad y la seguridad".

La reprobación de Sánchez no salió adelante porque Vox no aceptó la votación por puntos de la iniciativa. Los resultados de las votaciones molestaron y mucho a Ortega Smith, que salió a arremeter contra los populares en los pasillos del Pleno de Cibeles. El portavoz de Vox calificó al PP como el "partido de las gallinas ponedoras" porque "aunque pongan huevos, no los tienen" y le instó a "dejar de ser gallinas y convertirse en gallos".

Almeida, por su parte, contestó que no hay mejor aliado para el presidente del Gobierno que Vox y ha criticado sus "ridiculeces grotescas". El alcalde explicó que "la proposición de Vox contenía siete puntos. De esos siete puntos nosotros no estábamos de acuerdo en seis, porque a pesar de las maneras de Javier Ortega Smith, nosotros no creemos que tengamos que intimidar ni a los servicios jurídicos del Congreso, del Senado, ni intimidar a la Abogacía del Estado(...) Estábamos de acuerdo en la reprobación de Pedro Sánchez".

Y es que Ortega solicitaba que se instase a comunidades autónomas, Senado y Congreso, a todos los estamentos, a departamentos jurídicos, a reprobar "al peor presidente del Gobierno que ha habido en España".

Así, Almeida señaló que si Smith hubiera querido reprobar a Sánchez lo hubiera conseguido, pero censuró su intención de "obtener un rédito particular" para Vox diciendo que el PP es "un partido acomplejado". "Lo único que digo es que Vox en estos momentos es la mejor coartada del Partido Socialista".