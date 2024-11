"Hora y media de silencio y después sale el señor Lobato y dice ‘Begoña Gómez ha estado muy solvente’, ¡pero si ha estado callada! Hasta usted está solvente ocho horas por las noches", espetó el portavoz parlamentario del PP en la sesión de control de este jueves en la Asamblea, la primera tras el paso de la mujer del presidente del Gobierno por el Parlamento autonómico.

Se refería Carlos Díaz-Pache a las declaraciones que ofreció el portavoz del PSOE una vez que la esposa de Pedro Sánchez abandonó ayer la Cámara autonómica. Juan Lobato ejerció este miércoles de anfitrión y arropó a Gómez a su llegada a la comisión de investigación, constituida para dilucidar las posibles irregularidades y el presunto trato de favor que le habría dispensado la Universidad Complutense a la mujer del presidente. Lobato se puso en contacto con Sánchez para comunicarle que todo había ido "bien", que "Begoña había estado muy tranquila, muy seria, muy solvente".

"Ayer alfombraban los pasillos de la Asamblea con pétalos de rosa para el camino de Begoña Gómez y hoy vienen aquí completamente flamencos e histéricos, desbocados como si fueran Íñigo Errejón que sigue imprimiendo carácter a este grupo", espetó el portavoz de los populares, quien volvió a incidir en el estruendoso silencio de la mujer de Sánchez.

"Si están un poquito tranquilos, si se callan un momentito, lo pueden oír, miren: es el silencio de Begoña Gómez que todavía retumba en los pasillos de la Asamblea. Hora y media de rigurosa nada. Hora y medio de silencio más absoluto, de boca cerrada, de dientes apretados para no contestar a las preguntas que todos nos hacemos", señaló.

Fue la diputada popular Mercedes Zarzalejo, en calidad de portavoz de la comisión, la encargada de formularle hasta 20 preguntas, que resumió Pache: "¿Consiguió una cátedra en la universidad pública por ser la mujer del presidente?, ¿cómo puede ser que consiguiera una cátedra sin tener carrera universitaria, sin tener méritos académicos, científicos, empresariales de ningún tipo? ¿Cómo pudo convencer a empresas grandes para que financiasen su cátedra? ¿Qué hizo con el software que encargó sin ningún procedimiento, dónde está? ¿Cuál es la relación Aldama, con Hidalgo, con todos los corruptos de esa trama? ¿Por qué no hizo como millones de mujeres que desarrollan sus carreras profesionales sin apoyarse en el poder y la influencia de su marido?".

"El caudillo enamorado – dijo Díaz-Pache sobre Pedro Sánchez- nos anunció en su primera carta lacrimosa que Begoña colaboraría para esclarecer los hechos y en el Congreso dijo que, si era llamada en una comisión de investigación, vendría encantada. Lo que hemos visto es que no quiso declarar ante el juez, no quiso declarar en esta Asamblea y no da explicaciones ante los medios de comunicación". Únicamente la mujer del presidente realizó un breve alegato en el que expuso su pesar por lo que considera una "campaña de bulos y difamaciones" contra su persona que "tiene un objetivo político evidente". "Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio". No obstante, Begoña Gómez no quiso contribuir ayer a que los tiempos se acorten.

"Los Gómez-Sánchez colaboran de una forma muy pintoresca: con la verdad, callando; con la transparencia, no dando ningún dato, y con las instituciones públicas, asaltándolas. Lo que quiero es que colaboren permaneciendo en La Moncloa a su manera, yéndose cuanto antes", sentenció el popular.