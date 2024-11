Mercedes Zarzalejo, con permiso de Begoña Gómez, fue la gran protagonista de la jornada. El PP había llamado a declarar a la mujer del presidente del Gobierno a la comisión de investigación que se ha constituido en la Asamblea de Madrid para tratar de dilucidar las posibles irregularidades y el presunto trato de favor que le habría dispensado la Universidad Complutense.

La diputada del grupo presidido por Isabel Díaz Ayuso ejerce de portavoz de los populares en esta comisión, que lleva tiempo preparándose a conciencia. En las horas previas, el hermetismo fue total. Nadie dentro del partido quería desvelar las preguntas que este miércoles, a partir de las 10.00 horas, Zarzalejo le formularía a Begoña Gómez.

Fueron un total de 20 y, ante el silencio de la mujer del presidente, resonaron aún con más fuerza. "Su silencio no ha sorprendido a nadie", comentó después la diputada a Libertad Digital. Y es que si bien entiende que hubiera cuestiones en las que Gómez no quisiera entrar al estar inmersa en un proceso judicial, había otras que no presentaban problemas en ese sentido.

"Yo personalmente creo que ha perdido una oportunidad de oro para explicar muchas cosas, como le he dicho al final, sobre todo de dar explicaciones a la comunidad universitaria que está tremendamente ofendida por estos hechos, porque la carrera académica es fruto de muchísimos años de esfuerzo, donde los docentes e investigadores utilizan muchos años de su vida para llegar donde ella ha llegado a golpe de pasarela", lamentó Zarzalejo. "Ha perdido la oportunidad de dar una explicación, no ya a mí ni a los parlamentarios sino a la propia comunidad universitaria y la ha perdido", subrayó.

Pero el silencio de la mujer de Sánchez no fue total. Begoña Gómez sí quiso realizar un breve alegato. "Primero, muy buenos días a todos. Antes que nada, permítanme exponer en menos de un minuto lo siguiente: desde hace 25 años trabajo en consultoría y docencia; he coordinado equipos; he dirigido proyectos; he asesorado a más de medio centenar de profesionales en el sector privado y en el tercer sector. Hace doce años que inicié una colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, como codirectora de un máster de títulos propios para formar a profesionales especializados en proyectos sociales y de sostenibilidad. Es en el 2020 cuando esta colaboración se amplía con la creación de una cátedra extraordinaria, que es una práctica habitual dentro de las universidades públicas y, además, no remunerada", arrancó la mujer del presidente.

A partir de este punto, comenzó su crítica hacia lo que considera una "campaña de bulos y difamaciones" contra su persona que "tiene un objetivo político evidente". Prueba de ello, para la mujer del presidente, son "los denunciantes", dijo refiriéndose a Vox y Manos Limpias. Zarzalejo la cortó en seco. En conversación con Libertad Digital valoró lo ocurrido. "La he dejado hablar, pero cuando he visto que era otro gesto más, al estilo Sánchez, de justificarse, de criticar los bulos, los medios de comunicación y demás, la he interrumpido porque ese no era el objeto de la comparecencia. Yo pregunto, usted responde", resumió tajante.

Zarzalejo se refirió también "al gesto corporal" de Begoña Gómez. "Era impasible, ni ha pestañeado". No así su mirada. "Te puedo decir que su mirada era penetrante, amenazante", con un "gesto muy aterrador, muy inquisitivo". "Dicen que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, pues justo. Y, desde luego, si lo que pretendía la señora Gómez era intimidarme de alguna manera, no lo ha conseguido porque creo que si alguien tenía que bajar la cabeza en esta comisión era ella".

Sobre su silencio, remarcó, "una de dos: o no tiene ninguna defensa ante tantas evidencias o tiene una sensación de falsa impunidad tan grande que cree estar por encima de todos, de la Justicia, de los ciudadanos, de las instituciones. Y a lo mejor tiene mucho que ver esa mirada, ¿no? Esa mirada de ‘qué hace esta señora diputada preguntándome cuando yo soy la consorte’", añadió.

El PSOE "quería armar la guerra y el circo"

La sesión fue muy tensa, especialmente para los socialistas, que acabaron por embarrarla del todo en su turno de preguntas. Zarzalejo expresó también su sorpresa por esta actitud de los diputados del PSOE. "Tenemos comisiones todos los días en la Asamblea y todos los días tenemos las mismas reglas del juego, que es el propio reglamento". Por ejemplo, "cuando un diputado está en su turno de palabra no se le puede interrumpir y además no se hace en las comisiones".

Para la popular, la lectura de lo ocurrido es clara: "Querían armar la guerra, el espectáculo y el circo para decir que esto es, efectivamente, un espectáculo y que no sirve para nada". Por contra, los parlamentarios del PP, "pero también de Vox, hemos dado un ejemplo de seriedad y de que esto nos importa", quiso poner en valor Zarzalejo. Y es que "tenemos el derecho, pero también la obligación, de investigar estos hechos porque se está hablando de dinero público, que es el dinero de todos los madrileños".

"En ninguna comisión despega la voz el vicepresidente de la Mesa salvo que no esté la presidenta", añadió Zarzalejo. En este caso es el socialista Jesús Celada, que habló en varias ocasiones, en una de ellas para llamar la atención a los cámaras a los que se les había permitido entrar unos segundos para grabar imágenes. La presidenta de la comisión, la popular Susana Pérez Quislant, se vio obligada a intervenir: "Dejen a la prensa hacer su trabajo", espetó a los socialistas.

"Nunca se ha visto que un vicepresidente atacara a los medios de comunicación como os ha atacado hoy por el simple hecho de pasar a hacer unas fotografías, unas tomas de la compareciente", algo que se ha hecho "en todas las comisiones cuando ha habido un compareciente de relevancia pública. Se hace habitualmente y han montado un espectáculo atroz simplemente porque no querían que fotografiaran a la señora Gómez", lamentó la diputada popular. "A lo mejor ellos se pensaban que esto iba a ser como el juzgado, pero aquí la prensa tiene total libertad".