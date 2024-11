Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid: "Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio"

La expectación era máxima en la Asamblea de Madrid. La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, acudía a la comisión de investigación que se ha constituido para dilucidar las posibles irregularidades y el presunto trato de favor dispensado por la Universidad Complutense a la esposa de Pedro Sánchez.

La mujer del presidente del Gobierno llegaba puntual a la Cámara, situada en el madrileño barrio de Vallecas. Entró directamente por el garaje poco antes de las 10.00, hora en la que estaba prevista su comparecencia. No obstante, su subida desde el párking hasta los pasillos del Parlamento se demoró por más de diez minutos. Oculta tras unas columnas, Begoña Gómez accedió a la sala.

Se palpaba la tensión en el ambiente, fundamentalmente entre los diputados socialistas Marta Bernardo, Jesús Celada y María del Mar Espinar. Antes de arrancar, incluso, se quejaron a la presidenta de la comisión, la popular Susana Pérez Quislant, de la presencia de cámaras de televisión y fotógrafos en el interior de la sala. Quislant no les dio la razón: "Dejen a la prensa hacer su trabajo", espetó a los socialistas.

Como estaba previsto, Begoña Gómez se acogió a su derecho a no declarar y no contestó las numerosas preguntas lanzadas por la portavoz del PP, Mercedes Zarzalejo, y la de Vox, Ana Cuartero. No obstante, antes quiso realizar una breve intervención. En ella se refirió a la "colección" de denuncias que ha recibido en los últimos tiempos, y que, según ella, responden a una campaña de "bulos y difamaciones".

Así, defendió su vida profesional, "labrada con mucho esfuerzo como hacemos miles de mujeres" y aseguró que "todo esto tiene un objetivo político evidente". Prueba de ello, para la mujer del presidente, son "los denunciantes". Fue interrumpida por quejas de los populares en cuanto empezó a hablar de la "cantidad de bulos"… No pudo pronunciar nada más.

Cuando retomó, Gómez, vestida de luto riguroso, explicó que por recomendación de su abogado se acogería a su derecho a no declarar. Pero añadió: "Más pronto que tarde la verdad pondrá las cosas en su sitio".

Las 20 preguntas del PP a Begoña Gómez

El PP quiso que todas sus preguntas quedaran reflejadas en el acta de la sesión por lo que procedió a lanzar hasta 20 cuestiones que son las que siguen:

1) ¿Cuál era su vinculación con la Universidad? ¿Se presentó Usted a algún proceso de selección para la cobertura de alguna plaza de PDI?

2) Usted, con un Bachiller y un título no oficial de una academia ha conseguido saltarse todo este proceso de competición de muchos años, ¿Cuál ha sido la pasarela, Sra. de Sánchez?

3) Cuando iba por ahí dando charlas, de Congreso en Congreso, se presentaba como "LICENCIADA EN MARKETING Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS", ¿por qué lo hacía si no era Licenciada?

4) ¿Quién llamó al Rector para pedirle que fuera a Moncloa? ¿Fue Usted personalmente? ¿Fue su secretaria? ¿Fue su marido?

5) En julio del 2020, el Rector acude a la Moncloa. ¿Quién le recibe? ¿Y dónde se reunieron, en su residencia, en la sede de Presidencia? ¿Cuánto duró esa reunión y de qué hablaron concretamente? ¿Cómo le convencieron para que montara una Cátedra para Usted en tres meses?

6) Si resulta que el propio Convenio (en su cláusula tercera), señalaba que la Comisión de Seguimiento proponía un Director de la Cátedra de entre los profesores o (antiguos) PAS con vinculación permanente y Usted no era ni una cosa ni la otra, ¿no le parecía raro que la propusieran Directora?

7)Además de los 70, 90 y hasta 140 euros que cobrara a la hora por sus labores docentes, ¿Cuánto cobraba por la dirección de la Cátedra y de los Másteres? ¿10.000, 15.000, 21.178 euros, que aparecía en las liquidaciones de presupuestos?

8) De las 54 Cátedras Extraordinarias que tiene la Universidad Complutense, resulta que la suya que se situaba entre las 8 mejores dotadas económicamente. El mérito de tan cuantiosa financiación, ¿es suyo, de la Universidad o de su marido?

9) Está claro que Usted tuvo una ardua tarea en la captación de fondos para su Cátedra. Díganos, en el seno de esa labor de captación de fondos, ¿tuvo relación con Javier Hidalgo, el que fuera CEO de Globalia y negociador del rescate de Air Europa?

10) Puede decirnos si su cátedra, ¿ha tenido alguna relación con esta empresa o con alguna de sus filiales?

11) Usted se desplazó a la sede de Globalia para mantener un encuentro con el Sr. Hidalgo. El segundo, porque el primero ya se había producido el 24 de junio de ese mismo año, es decir, casi un mes antes. ¿Hablaron en esa reunión de captaciones de fondos para su cátedra o para la empresa que fundó con el mismo nombre? ¿o se reunió con él para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo?

12) Sra. Gómez, la UCO ha pedido ampliar las diligencias de la instrucción sobre todas estas conexiones, señalando que deben ser objeto de un estudio más exhaustivo, ¿no cree que, antes de enterarnos por un nuevo informe de la UCO, Usted hoy podría aclarar aquí si hay algún vínculo más con su cátedra?

13) Meses antes de esas reuniones a las que me he referido, concretamente, en septiembre de 2019, Javier Hidalgo y Usted se encontraron en San Petersburgo (Rusia) en el contexto de la XXIII Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Casualmente, también acudió a tal evento Víctor de Aldama. Un encuentro del que se han publicado muchas cosas que nos podría aclarar, por ejemplo: ¿se reunió con estas dos personas? ¿con uno de ellos? Si se produjo dicha reunión, ¿dónde fue? ¿en el hotel donde se celebraba la Cumbre o en otro lugar? ¿estaba Usted allí en calidad de Directora de la Cátedra o en calidad de mujer del Presidente del Gobierno? Y ¿Quién pagó ese viaje? ¿Lo pagó la Universidad, La Moncloa o lo pagó Globalia como también pagó el que iban a hacer un año después a Georgia? ¿nos puede aclarar alguna de estas cuestiones?

14) ¿Se apoderó Usted del software que ordenó desarrollar para la Cátedra que dirigía y que se financió con los fondos de la Universidad Complutense?

15) Para el "desarrollo e implementación de la Plataforma Transforma TSC", hubo tres contrataciones por un total de 102.848 euros con una utilización no adecuada de la contratación menor ¿en qué consistían cada uno de estos contratos? ¿Por qué dio conformidad a esas tres facturas? ¿Puso algún reparo la Intervención a la hora de pagar estas facturas?

16) ¿Cómo es posible que usted sin ser ingeniera informática firmar un pliego de prescripciones técnicas con su firma digital para este fin? ¿La universidad le dio facultades para hacer este tipo de cosas?

17) Hubo otras tres empresas, Telefónica, Indra y Google que desarrollaron, en una fase inicial, ese software de manera gratuita, ¿cómo convenció a estas grandes empresas para que trabajaran gratis para Usted o para su Cátedra? ¿Cree que, si algún autónomo nos está escuchando, y necesitara un programa informático para desarrollar su actividad podría pedirles a estas empresas que se lo diseñaran gratis? ¿Cree que les recibiría el mismísimo Presidente de Indra o eso solo pasa con la mujer del Presidente?

18) Los profesionales que llevan su defensa han declarado, en estos últimos días, que ese software nunca existió, que no se le entregó. Entonces, ¿por qué firmó la conformidad de las facturas? ¿por qué ordenó el pago de esas facturas?

19)Si nunca existió, ¿qué era lo que ofrecía a los empresarios que asistían a los talleres que organizaba en las Cámaras de Comercio, por ejemplo, de Zaragoza?

20)Sra. Gómez, Usted, que se ha disfrazado de Directora de Cátedra y Codirectora de Másteres, que ha utilizado la Universidad a su antojo, disponiendo de fondos públicos en beneficio de sus negocios, que está aprovechándose de las Instituciones del Estado para sus intereses particulares incluso para su defensa, que se ha hecho valer de su condición de esposa de Sánchez para conseguir sus propósitos, Usted que tanto defiende a los jóvenes ¿Cómo cree que se sienten? ¿Qué cree que pueden pensar todos esos jóvenes que se esfuerzan cada día por labrarse un futuro profesional? ¿Qué les va a decir ahora?