Ayuso coloca hoy a Begoña Gómez en el ojo del huracán: así será su paso por la Asamblea

La avenida Pablo Neruda en Vallecas se convierte este miércoles en uno de los focos informativos a nivel nacional. Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, comparece a las 10.00 de la mañana en la comisión de investigación que se ha constituido en la Asamblea de Madrid para dilucidar las posibles irregularidades y el presunto trato de favor dispensado por la Universidad Complutense a la esposa de Pedro Sánchez.

Moncloa y la Cámara regional están en contacto desde hace días para establecer el dispositivo de seguridad dentro del recinto; fuera es la Delegación del Gobierno la que se encarga de esas labores de coordinación, explican fuentes del Parlamento autonómico consultadas por Libertad Digital. Previsiblemente, la mujer de Sánchez accederá por el garaje.

La expectación es total, máxime cuando Begoña Gómez ya ha comunicado que no acudirá al juzgado el próximo 18 de noviembre. Los populares han preparado a conciencia esta primera sesión y el hermetismo en torno a ella es absoluto, aunque todo apunta a que la mujer de Sánchez se acogerá a su derecho a no declarar. Todo compareciente en una comisión de investigación parlamentaria que "esté siendo objeto" de una investigación judicial en marcha tiene "el derecho a no responder a las preguntas" que se le formulen, recordó el lunes el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato. "Normalmente se acogen a ese derecho a instancias de su abogado".

Lobato, que también es senador, está previsto que acuda a la Asamblea para recibir y hacer las veces de "anfitrión" de la esposa del presidente del Gobierno. Tiene de forma paralela un pleno en la Cámara Alta pero cree que se podrá organizar y acompañar a Begoña Gómez a la sala donde se celebrará la comisión. No obstante, tres serán las personas que el líder de los socialistas madrileños ha colocado al frente de la misma para que representen al partido: Marta Bernardo, Jesús Celada y María del Mar Espinar. Para los socialistas, la comisión es un "show", que lo que busca, según ellos, es la "persecución" y el "linchamiento" de "una mujer profesional como es la esposa del presidente del Gobierno".

Doce serán los diputados totales que participen en ella. Por parte del PP, será la diputada Mercedes Zarzalejo la que lleve la voz cantante, aunque estará acompañada de Susana Pérez Quislant y de Pablo Posse. Los populares formularán sus preguntas, con independencia de que Begoña Gómez conteste o no, para que éstas consten en el acta de la sesión, que se abrirá con una intervención de dos minutos del PP, al ser el autor de la petición de la comparecencia de Gómez. Después podrán disponer de 20 minutos de preguntas y respuestas en caso de que las hubiera. El resto de los grupos tendrán otros 20 minutos para formular las suyas y recibir, en su caso, las contestaciones pertinentes.

"Sospechamos que esta cátedra se gestó en la mesa del presidente del Gobierno por el hecho de ser ella la mujer del presidente. Esa es la sospecha y por eso le vamos a preguntar", reiteró este martes el portavoz parlamentario de los populares madrileños, Carlos Díaz Pache, durante su entrevista en Es la Mañana de Federico, en esRadio. "Luego ella a ver si contesta, entendemos que sí porque los capitanes de la transparencia no se encasquillarán en su silencio", dijo haciendo referencia también a Pedro Sánchez, quien está incluido en la lista del PP de futuros comparecientes aunque no tiene obligación de asistir.

Según fuentes populares consultadas por este periódico, las preguntas versarán sobre "cómo llegó a ser directora sin titulación superior, sus retribuciones, la financiación, etc". En definitiva, "todo lo relacionado con la creación y la financiación de la cátedra". Poco más cuentan. Prefieren no desvelar más detalles antes de tiempo.

Justo tras ella, comparecerán el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, (10.45 horas) y la interventora de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna (11.30). El rector "es la contra parte, el que le da la cátedra a esta mujer (tras ser citado en Moncloa) y que, por tanto, es lógico que venga a explicar cuáles son los méritos que concurren para que una persona con esa cualificación tenga tan alta responsabilidad dentro de la Universidad", argumentó Pache en esRadio.

No obstante, Goyache está imputado. El pasado 5 de julio declaró ante el juez como testigo y aseguró que se había reunido en la Moncloa con Begoña Gómez antes de que se empezase a impartir el máster en Transformación Social Competitiva. Tras esta declaración, donde admitió haber hablado también de su creación en Moncloa, fue imputado por Juan Carlos Peinado. Así, es posible que el rector también se acoja a su derecho a no declarar en la comisión.

Por último, está programada para este miércoles la comparecencia de la interventora de la Universidad, que es la que "tiene que velar por que todos los trámites administrativos se hagan como corresponde" y la que tuvo "que hacer algún reparo a las actuaciones de Begoña Gómez. Decía la interventora que funcionaba con ‘total inobservancia’ del procedimiento administrativo porque esta señora contrataba de forma verbal, pasaba facturas sin estar sujetas a ningún procedimiento administrativo, encargaba cosas sin ningún tipo de procedimiento...", añadió el popular en La Mañana de Federico.

La comisión está previsto que finalice en marzo, cuando se produzca el debate y la votación de las conclusiones. Antes y durante estos meses – a excepción de enero, que es inhábil- desfilarán por la Asamblea miembros del equipo rectoral de la UCM, cargos organizativos, técnicos o funcionarios, además de representantes de empresas colaboradoras o que hayan podido resultar beneficiadas. Destaca también, entre todos ellos, el imputado Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez y profesor también del máster o María Cristina Álvarez Rodríguez, asesora de la Presidencia del Gobierno y que, según publicó El Confidencial, utilizó un correo de la mujer de Sánchez y un teléfono móvil personal para mediar en los cobros de la cátedra.

El pasado mes de septiembre la Universidad decidió no renovar la cátedra que codirige Begoña Gómez por el "daño reputacional" causado, rememoró en esRadio Díaz-Pache, que añadió: "Oiga, no habría daño reputacional si estuviera todo bien hecho. Pero es que ni tenía alumnos, ni tenían prestigio esos másteres ni estaban dadas las clases por una persona que tuviera la titulación correspondiente... El rector tendrá que dar las explicaciones, como es lógico", concluyó.