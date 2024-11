Pache, sobre los Sánchez-Gómez: "Es un matrimonio de acomplejados que han venido aquí a medrar socialmente"

El próximo miércoles Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está llamada a declarar en la comisión de investigación que se ha constituido en la Asamblea de Madrid para aclarar lo sucedido con su cátedra y sus dos másters en la Universidad Complutense de Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha explicado qué es lo que la Cámara regional quiere saber y por donde podría ir la investigación a la mujer de Pedro Sánchez. Díaz-Pache ha dicho que las tres comparecencias iniciales son: Begoña Gómez, el rector Carlos Goyache y la interventora general de la UCM, María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina.

"Begoña Gómez declara como codirectora de esta cátedra sin tener titulación universitaria", ha dicho Díaz-Pache que piensa que "ya es extraño ser directora de másteres que no podría cursar como alumna porque no tiene la cualificación necesaria". Sobre el rector Goyache ha indicado que "es la contraparte, el que le da la cátedra a esta mujer y que, por tanto, es lógico que venga a explicar cuáles son los méritos que concurren para que una persona con esta cualificación tenga tan alta responsabilidad dentro de la universidad".

De la interventora de la UCM ha apuntado que "es la que tiene que velar para que todos los trámites administrativos se hagan como corresponde y la que ha tenido que hacer algún reparo a las actuaciones de Begoña Gómez". En este sentido ha recordado que "decía la interventora que (la cátedra de Begoña Gómez) funcionaba con total inobservancia de procedimiento administrativo porque esta señora contrataba de forma verbal, pasaba facturas sin estar sujetas a ningún procedimiento administrativo, encargaba software y otras cosas sin ningún tipo de procedimiento".

"Vamos a preguntar a todos como se ha gestado esto porque lo que sospechamos es que esta cátedra de Begoña se gestó en la mesa del presidente del Gobierno por el hecho de ser el presidente del Gobierno y ser ella su mujer", ha destacado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid. "A ver si quiere declarar, entendemos que sí y entiendo que los capitanes de la transparencia que no se encastillarían en su silencio", ha añadido en referencia a PSOE y Más Madrid.

Carlos Díaz-Pache ha señalado que Begoña Gómez lo que hace "es mezclar todos sus negocios con la universidad" y por eso "es lógico" que acuda a la Asamblea de Madrid a "explicar" todo lo que rodea a su máster y su cátedra. Cree el diputado que "le ha hecho un daño reputacional importante a la universidad" y que los "empleados honrados" de la institución "han visto esas corruptelas y esa forma de actuar de los Kirchner de Pozuelo".

Un "matrimonio de acomplejados"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid ha asegurado tras la petición de la comisión de investigación "Begoña tiene la obligación legal de venir", pero también "tiene el derecho de no declarar" al igual que los diputados todo el derecho a "hacer todas las peguntas".

"Recuerdo que en la primera carta lacrimosa de Sánchez dijo que tanto él como Begoña colaborarían con la justicia para aclarar un caso que no existía, pero que era muy vistoso y por supuesto lo aclararían. No han declarado en el juzgado y vamos a ver si declara en la Asamblea de Madrid", ha apuntado Díaz-Pache. El diputado ha indicado que aunque no declarara "tendrá que escuchar las preguntas que se le tienen que hacer porque a lo mejor hay alguna que sí le interesa contestar. Alguna que no esté judicializada y su que abogado considere que es razonable que conteste. Debería hacerlo porque aquí se le llama en calidad de codirectora de una cátedra. Estamos hablando de la universidad y si no tiene nada que ocultar tendrá que declarar".

Carlos Díaz-Pache ha dicho que "lo que sospechamos es que puede no declarar porque este caso está conectado con todo lo demás. Está conectado con que esta señora desde 2018 y desde que su marido es presidente del Gobierno empieza a medrar profesionalmente porque este es un matrimonio de acomplejados que han venido aquí a medrar socialmente y, a falta de talento y de trabajo, lo han compensado con poder y con influencia".

"Entonces, si en 2018 empiezan a conseguir el Africa Center y después viene Wakalua… el mismo día que Sánchez anunciaba la cesión del edificio de la Organización Mundial del Turismo gratuitamente ese mismo día Begoña, en un centro de Barrabés, presentaba Wakalua que era el chiringuito que le pone la OMT con Globalia y toda esta gente", ha explicado el diputado del PP. "Todos estos casos que están relacionados y si se lee la cronología ordenada se ve que todo está fusionado y que no se puede desligar una cosa de otra porque estos señores han venido aquí a hacer negocios y luego ha aparecido Koldo, que es el que custodiaba los avales de Sánchez, Ábalos que es el que presenta la moción de censura y que ya está imputado por cuatro delitos y aquí hay una mafia. En el Gobierno hay una mafia corrupta", ha remarcado.

Llamar a declarar a Sánchez

Díaz-Pache ha comunicado que será Mercedes Zarzalejo, exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, doctora en Derecho y profesora de universidad, quien le hará las preguntas a Begoña Gómez: "Que venga una persona sin ningún tipo de cualificación y les pase a todos por encima de esa manera es especialmente doloroso para ella". La esposa del líder del Ejecutivo acudirá como "una compareciente más": "Si tiene seguridad, se gestionará. Pero la Asamblea seguirá funcionando normalmente".

Preguntado por la citación del presidente Sánchez, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha respondido que está "en la lista": "Sospechamos que esta cátedra se creó en el despacho del presidente del Gobierno. La obligación de ir no la tiene, pero tiene el derecho. Podemos llamarle y él puede no venir".

Finalmente, Díaz-Pache se ha referido a por qué Ayuso no acudió a la Moncloa, a diferencia de otros tantos presidentes autonómicos del PP: " El caso de Madrid es distinto. Hay un ataque deliberado de Sánchez a Madrid y a su presidenta, desde hace mucho tiempo". "No se van a ir de rositas. Creen que están en esta impunidad absoluta que Begoña exterioriza de manera muy particular, pero creo que esto ya huele. Aldama, San Petersburgo…, es todo tan grotesco, que no les va a salir bien", ha concluido.