Begoña Gómez y el rector Goyache pactaron su cátedra con el objetivo de "resetear el capitalismo"

El acuerdo de lanzamiento de la cátedra de Begoña Gómez -de la que ahora repudia la Universidad Complutense pese a haberla autorizado tras acudir el rector a Moncloa, sin contar Begoña Gómez con titulación universitaria y sin tener firmado el convenio de patrocinio- incluyó un punto netamente político. Pese a que se vendió como una cátedra "con el objetivo de promover el conocimiento académico, la investigación y la innovación en torno a la Transformación Social Competitiva para la contribución de una sociedad más igualitaria, más justa y sostenible", la propia mujer del presidente recordó y plasmó por escrito que uno de los objetivos era "resetear el capitalismo", un objetivo más propio de un partido socialista o comunista que de una dedicación académica.

Begoña Gómez no ocultó una finalidad política en la exposición inicial de su cátedra -otra cosa es que no haya gozado de efectividad porque no se ha apuntado casi nadie al máster derivado de esa cátedra-. En su exposición del contenido de la cátedra, la mujer del presidente dejó constancia expresa de su agradecimiento "a la Universidad Complutense de Madrid, personalizada en el Rector Joaquín Goyache y Vicerrector Juan Carlos Doadrio y a la escuela de gobierno por la acogida de la Cátedra Extraordinaria de Transformación social competitiva". Begoña Gómez igualmente dio las gracias a sus "patronos: La Fundación LaCaixa de la mano de Marc Simón y Reale Seguros con Ignacio Mariscal y por Pilar Suárez Inclán". Y pasó a exponer el contenido y propósito de la cátedra.

Una frustrada cátedra cargada de wokismo

Para empezar aseguró en esa exposición que su "cátedra surge ante una demanda de la sociedad al sector privado". Hoy ya sabemos que eso siempre fue falso porque, como la propia universidad ha señalado, el máster derivado de la cátedra nunca llegó a sumar el número necesario de inscripciones.

Begoña Gómez también expuso una de sus habituales listas de argumentos woke: "Para que ésta [la cátedra] sea algo más que la maximización de la cuenta de resultados y forme parte de la solución de las debilidades sociales incrementando el estado de bienestar. El sector privado está recogiendo el testigo y la TSC (Transformación Social Competitiva) la hemos desarrollado como La herramienta perfecta que te permite incorporar el impacto social ligado al negocio, ya que solo las empresas con estrategia sociales y medioambientales tendrán oportunidades de crecimiento sostenible". Y añadió que "esto nos lleva de forma indiscutible a una transformación ligada a los jóvenes, a la generación de empleo con valores que permita construir una sociedad para todos, la del valor compartido que hoy en momentos de incertidumbre adquieren una mayor importancia. Porque hoy con este nuevo modelo impulsamos una nueva forma de colaborar que genera un doble binomio de impulso económico y social".

El ataque al capitalismo de Begoña Gómez

Pero, más allá de este tipo de frases sin gran contenido práctico, la mujer de Pedro Sánchez añadió -y así ha constado todo el tiempo en la presentación oficial que ha usado esta cátedra- que "desde esta Cátedra te invitamos a pensar en modelos que permitan resetear el capitalismo como lo entendía Milton Friedman hace más de 50 años. Hoy, las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de conectar con la sociedad, porque las hace más fuertes, más competitivas y atractivas a sus grupos de interés. Ha llegado la hora de generar impacto social ligado al negocio, de medirlo y maximizarlo".

"Resetear el capitalismo". Porque "las empresas son cada vez más conscientes de la necesidad de conectar con la sociedad". Por lo visto, hasta la llegada de la cátedra de Begoña Gómez no lo eran.

Lo curioso es que la gran demanda de esta cátedra era tal que no se le ocurrió a la Complutense hasta que su rector fue llamado a La Moncloa. Y que era tal la percepción de la necesidad de una cátedra así -ahora se deja sin renovación- que el único perfil que encontraron para dirigirla era una persona —Begoña Gómez— sin titulación universitaria oficial.

Y lo más curioso es que la presentación de la Cátedra por parte de la Complutense no aludió al "reseteo" del capitalismo: "Así pues, esta Cátedra nace con el objetivo de promover el conocimiento académico, la investigación y la innovación en torno a la Transformación Social Competitiva para la contribución de una sociedad más igualitaria, más justa y sostenible. Así como la relación entre el sector privado, el sector público y el tercer sector y su asociación con el crecimiento del estado de bienestar", señaló la Complutense.