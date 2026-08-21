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España

Juanma Serrano pide formalmente al juez Pedraz la devolución de su teléfono móvil

Como adelantó Libertad Digital, el exjefe de Gabinete de Sánchez ha pedido la devolución del terminal y la LAJ no habría puesto oposición a ello.

Como adelantó Libertad Digital, el exjefe de Gabinete de Sánchez ha pedido la devolución del terminal y la LAJ no habría puesto oposición a ello.
El expresidente de Correos y exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, Juan Manuel Serrano (d), a su llegada a la Audiencia Nacional. | A. Pérez Meca / Europa Press

El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE Juan Manuel Serrano ha pedido formalmente la devolución de su terminal móvil después de la realización del clonado del mismo, ya a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su estudio y la posterior redacción de los informes pertinentes.

Trama Sepi

La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda.

Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía.

La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes.

Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón.

Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente"

El que fuera presidente de Correos investigado en el caso de las cloacas del PSOE ha acudido esta semana hasta en dos ocasiones a la Audiencia Nacional para asistir presencialmente al segundo clonado de su terminal móvil; ya que el primero fue impugnado por su defensa al haberse hecho sin estar el investigado presente.

En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el exdirigente socialista ha pedido la devolución del móvil una vez terminado el proceso de clonado. "En el día de ayer, 19 de agosto de 2026, concluyó la operación de clonado del teléfono móvil de mi representado, iPhone 15 Pro-Max, con número de serie MVQ16ML4W3, así como la de realización de una copia de trabajo de dicho clonado para que sirva como a los propósitos de la investigación de la Fuerza Actuante, quedando el dispositivo depositado en la sede judicial", contextualiza su defensa, liderada por el abogado Bernardo del Rosal.

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Así, expone que, una vez terminada dicha operación, se solicita al Juzgado Central de Instrucción Número 5 dirigido por el magistrado Santiago Pedraz la devolución del material incautado por la Policía Judicial: "Solicitamos del Juzgado de Instrucción la devolución del teléfono móvil de mi representado, toda vez que consultados los propios agentes encargados de realizar el clonado y copia posterior, confirmaron que, en efecto, el dispositivo ya no les es necesario a los efectos de la investigación".

Como adelantaron fuentes jurídicas a este diario, su defensa pediría la devolución del terminal y, en caso de ser rechazada la petición por el juez, se entiende que este sí que aceptaría a la entrega de un disco duro con una copia del material incautado. A pesar de que no es habitual la devolución de los terminales hasta que se resuelva el proceso judicial, las mismas fuentes han explicado que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), encargada de la custodia de las pruebas, no se habría opuesto en primera instancia a la devolución del terminal. Así, esta podría informar al juez para que este resuelva favorablemente la petición de la defensa de Juan Manuel Serrano.

Estas mismas destacaban que lo habitual es que, una vez la UCO haya analizado el contenido del móvil y elabore los informes que considere necesarios, el juez llame a declarar en calidad de investigado al exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

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