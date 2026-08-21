Juanma Serrano pide formalmente al juez Pedraz la devolución de su teléfono móvil

El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE Juan Manuel Serrano ha pedido formalmente la devolución de su terminal móvil después de la realización del clonado del mismo, ya a disposición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su estudio y la posterior redacción de los informes pertinentes.
El que fuera presidente de Correos investigado en el caso de las cloacas del PSOE ha acudido esta semana hasta en dos ocasiones a la Audiencia Nacional para asistir presencialmente al segundo clonado de su terminal móvil; ya que el primero fue impugnado por su defensa al haberse hecho sin estar el investigado presente.
En un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, el exdirigente socialista ha pedido la devolución del móvil una vez terminado el proceso de clonado. "En el día de ayer, 19 de agosto de 2026, concluyó la operación de clonado del teléfono móvil de mi representado, iPhone 15 Pro-Max, con número de serie MVQ16ML4W3, así como la de realización de una copia de trabajo de dicho clonado para que sirva como a los propósitos de la investigación de la Fuerza Actuante, quedando el dispositivo depositado en la sede judicial", contextualiza su defensa, liderada por el abogado Bernardo del Rosal.
Así, expone que, una vez terminada dicha operación, se solicita al Juzgado Central de Instrucción Número 5 dirigido por el magistrado Santiago Pedraz la devolución del material incautado por la Policía Judicial: "Solicitamos del Juzgado de Instrucción la devolución del teléfono móvil de mi representado, toda vez que consultados los propios agentes encargados de realizar el clonado y copia posterior, confirmaron que, en efecto, el dispositivo ya no les es necesario a los efectos de la investigación".
Como adelantaron fuentes jurídicas a este diario, su defensa pediría la devolución del terminal y, en caso de ser rechazada la petición por el juez, se entiende que este sí que aceptaría a la entrega de un disco duro con una copia del material incautado. A pesar de que no es habitual la devolución de los terminales hasta que se resuelva el proceso judicial, las mismas fuentes han explicado que la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ), encargada de la custodia de las pruebas, no se habría opuesto en primera instancia a la devolución del terminal. Así, esta podría informar al juez para que este resuelva favorablemente la petición de la defensa de Juan Manuel Serrano.
Estas mismas destacaban que lo habitual es que, una vez la UCO haya analizado el contenido del móvil y elabore los informes que considere necesarios, el juez llame a declarar en calidad de investigado al exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.