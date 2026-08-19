La UCO ya trabaja con el móvil de Juanma Serrano, aunque su defensa intentará invalidarlo como prueba

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya trabaja con el clonado del móvil del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juan Manuel Serrano, aunque la defensa del también expresidente de Correos intentará de nuevo invalidar las conversaciones encontradas en el terminal.
Juan Manuel Serrano ha acudido por segundo día consecutivo a la Audiencia Nacional a firmar el acta del segundo clonado de su terminal móvil incautado el pasado 27 de mayo, durante el registro de la sede nacional del PSOE, ubicada en la calle de Ferraz. El móvil del exdirigente socialista ya fue clonado por la UCO, aunque la copia no se había realizado bajo la supervisión del imputado, por lo que el titular del Juzgado de Instrucción Central Número 5, Santiago Pedraz, ordenó que se volviese a realizar el procedimiento de nuevo.
Según ha podido saber Libertad Digital, los agentes de la Guardia Civil ya tienen en su poder la copia íntegra del teléfono móvil que utilizarán para realizar diversos informes al respecto de la presunta implicación de Serrano en las cloacas del PSOE. La copia original —el proceso incluye la realización de una copia de información bruta y una legible para que sea trasladada a la UCO— seguirá en manos de la Audiencia Nacional y será custodiada por la letrada de la Administración de Justicia.
Asimismo, fuentes jurídicas han adelantado a este diario que la defensa de Serrano liderada por el letrado Bernardo del Rosal volverá a impugnar el clonado del móvil para que este no pueda ser utilizado como prueba. Según piensan desde la defensa del exjefe de gabinete de Sánchez, el primer clonado del móvil no fue lo único irregular en el proceso, ya que entienden que el procedimiento se encuentra invalidado desde el momento en el que se le requisó el teléfono móvil. Por ello, presentará próximamente un escrito ante el juez Pedraz expresando que la obtención del terminal no se hizo conforme a Derecho e intentará invalidar la prueba.
Cuando se le requisó el terminal, la UCO realizó el clonado sin estar él presente; hecho que impugnó la defensa de Serrano. Entonces, el juez dictaminó que había dos opciones: o bien realizar un segundo clonado, o bien tomar por bueno el primero que realizó la UCO. Es decir, que el juez ya rechazó la nulidad de la incautación del terminal. La defensa eligió la primera de las posibilidades, aunque sigue pensando que la obtención de la prueba no es válida.
Serrano no ha podido llevarse una copia de su teléfono móvil finalmente, sino que tendrá que pedirlo por escrito en los próximos días. La defensa pedirá el teléfono original y la letrada de la Administración de Justicia no se habría opuesto a esta posibilidad dejando la puerta abierta a que Serrano recupere su teléfono móvil en las próximas semanas.
El expurgo en las conversaciones
La UCO trabajará con una copia completa del terminal, aunque deberá expurgar la información que sea relevante para el caso y así incluir en sus informes tan solo lo que vincule a Serrano al caso, tanto en la rama en la que se investigan las mordidas a cambio de adjudicaciones públicas como la de las cloacas del PSOE. Por su parte, la defensa había pedido también que se realizara un expurgo similar a la hora de subir la información obtenida del teléfono a la nube de la web de la Audiencia Nacional. Este será realizado por la defensa en conjunto con el Ministerio Fiscal con el objetivo de que las partes solo tengan acceso a los datos referentes a la causa. Esto tiene el objetivo de evitar la difusión de mensajes privados, algo que ya pasó en la causa en la que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.