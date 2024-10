Serrano: "Es cierto que hacen falta más puntos violetas, sobre todo en los actos de Más Madrid"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, fue otra de las figuras de la primera línea de la política madrileña en pronunciarse sobre la dimisión de Íñigo Errejón y el escándalo en el que se ha visto envuelto en las últimas horas.

El número dos de Isabel Díaz Ayuso en el partido y diputado en la Asamblea de Madrid cargó duramente contra la izquierda en la misma línea que previamente lo habían hecho la presidenta madrileña y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Así, Serrano puso también el foco en los cargos y compañeros de partido del hasta ahora portavoz parlamentario de Sumar.

"Hay que recordar cómo Errejón ha sido el ´niño mimado´ en los últimos años de la izquierda política y mediática en nuestro país y nos han tratado de vender un Gobierno de izquierdas, intentando parecer una docuserie al estilo del Ala Oeste de la Casa Blanca cuando, según pasan los días, vemos que parecen más bien capítulos de La que se Avecina. Cuando decían ‘hermana yo sí te creo’ tenían, presuntamente, cargos públicos de Más Madrid, hoy sentados en la Asamblea de Madrid, tratando de tapar esos presuntos casos de abusos o acoso", dijo haciendo referencia a la diputada Loreto Arenillas aunque sin nombrarla, que según se ha publicado en las últimas horas habría presionado a una presunta víctima de Errejón para que no denunciara y evitar así el "escarnio" público.

Y tirando de ironía espetó: "Es cierto que hacen falta más puntos violetas, sobre todo en los actos de Más Madrid", que es "un partido que se ha llenado la boca de feminismo, una izquierda que ha tratado de imponer su superioridad moral cuando no la tiene".

En este punto, recordó que "todo esto es un problema de la izquierda, porque es la izquierda quien le ha protegido y, según estamos sabiendo en las últimas horas, mucha gente sabía cosas que no había dicho". Además, Serrano hizo referencia a la que, en su opinión, es la estrategia del presidente del Gobierno acerca de esta cuestión. "Hemos oído a Pedro Sánchez declarando su apoyo al feminismo y apoyar a Yolanda Díaz, entiendo que es una especie de pacto de no agresión: yo te apoyo y espero que tu también me apoyes con el problema de corrupción que tengo con mi mujer y mi partido".

Por último, el dirigente popular afirmó que su partido respeta "la presunción de inocencia", pero "sorprende que estemos en un país en el que de repente se detiene a un promotor de musicales por formar a unos becarios mientras que presuntos acosadores campan a sus anchas", en referencia a Nacho Cano.

Más directo incluso se ha mostrado el portavoz parlamentario de los populares madrileños. "Manuela Bergerot lo sabía y lo tapó, y Mónica García lo sabía y lo tapó. Parece que Más Madrid se ha dedicado durante mucho tiempo, en lugar de a acompañar a las víctimas, a hacerlas callar y a no denunciar al agresor", afirmó Carlos Díaz Pache.

Para Pache, "la hipocresía de la izquierda es repugnante y Más Madrid tiene que dar muchas explicaciones: quién lo sabía y qué se ha hecho". En este sentido, pidió directamente a la diputada de esta formación, Loreto Arenillas, explicaciones "si es cierta su intermediación para callar a una víctima de una agresión sexual para proteger a un agresor". "Ha sido la primera persona que ha defendido en la Asamblea que las agresiones sexuales son extraordinariamente graves y si esta incoherencia no le lleva a presentar su dimisión, tendrá que explicar por qué no lo hace".