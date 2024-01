En el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares, "se ha dado un maltrato continuado" a los inmigrantes allí trasladados por el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta es la denuncia que expone el secretario general de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado, Rafael Escudero, en una carta remitida a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Entre otras prácticas, se "marcan a boli" a estas personas en sus brazos para identificarlos, se las somete a "un duro control (en tres fases)" para poder salir, se les "limita" el acceso a la calle y se les ofrece una alimentación y procesos de integración "absolutamente deficientes", señala. Por estos hechos esta organización ha interpuesto ya tres denuncias ante el Defensor del Pueblo, "por ahora sin éxito alguno", lamenta.

El "Ministerio ha dado orden de vaciarlo"

Pero hay más, Escudero pone en conocimiento de Isabel Díaz Ayuso que el Ministerio ha dado orden de proceder a vaciar de forma progresiva este centro; "es decir, que van a empezar a evacuar sin solución habitacional a más de 300 usuarios" del mismo. Esto incluye a menores que están allí ahora mismo y que "van a tener que pedir amparo inmediatamente a la Comunidad de Madrid", advierte en su misiva, "así como a decenas de personas de origen migrante sin recursos económicos".

"La Red, como conoce tu gobierno, es la única entidad estatal que, tras viajar a Canarias, expuso que no se puede hacer un proceso de reubicación sin planificación, medios económicos, dotación a las comunidades autónomas para el impacto en Servicios Sociales y que, además, alertó a todas las CCAA de esta situación por escrito", advirtiendo de que "había un nutrido número de menores mezclado con adultos por la falta de triaje previo y las enormes irregularidades en las islas", recuerda en su carta Escudero.

Estas críticas, siente su secretario general, "nos han valido los ataques del Gobierno central y, en particular, del entonces ministro Escrivá que, ante este escenario, decidió bloquear la participación en esta actuación de reubicación a cualquier entidad miembro de la Red". Este veto, prosigue, "solo confirmó lo que ahora sabemos, que estas gestiones están vinculadas a contratos de emergencia que están empezando a caducar sin renovarse y que de forma progresiva van a provocar que se dé un proceso de evacuación sin aviso ni remisión de fondos a las comunidades autónomas donde se encuentran para reforzar servicios sociales, prever qué hacer con estas personas, que tras moverlas a otro territorio diferente, ahora son expulsadas a la calle, obligándolas a la mendicidad en pleno invierno".

Escudero concluye su carta a Ayuso solicitándole una reunión con "el área de gobierno que mejor estime" para exponer esta situación y buscar "vías para denunciar este escenario de forma conjunta".

"Pretenden que no se denuncie la situación inhumana"

Este jueves la presidenta reivindicó su discurso acerca de la inmigración, muy alejado del de Vox aunque este miércoles su portavoz en Madrid, Rocío Monasterio, celebrara que Ayuso le diera la "razón" en este asunto. "Si por algo me he caracterizado en mis discursos ha sido por repetir una y otra vez la integración, el mestizaje, la apertura, los contrastes...", dijo la jefa del Ejecutivo regional a la prensa.

Pero "soy un gobernante responsable y lo que pido es que el Gobierno de Pedro Sánchez no convierta a Alcalá de Henares en un caos por una nula planificación, una nula información", subrayó. Ayuso incidió en que lo que "pretende el Gobierno es que no se denuncie la situación inhumana en la que han dejado a esta gente y pretenden dar la vuelta a la verdad y construir un relato para descalificarme".

Se refería la presidenta a la polémica suscitada por sus palabras de este miércoles desde la ciudad complutense, donde aseguró que se estaban "investigando" ya "agresiones sexuales" a dos mujeres del municipio. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, salió tajante a desmentirlo: "En estos momentos, no hay abierta ninguna investigación". Pero la Policía confirmó tal extremo a la alcaldesa de Alcalá, Judith Piquet, durante la Junta de Seguridad celebrada ayer y este jueves la Comunidad de Madrid ha facilitado el parte de una de esas dos denuncias que ya están en el juzgado.

"Sí, hay dos denuncias que se están investigando por parte de la Policía y el juzgado. Y sí, el delegado del Gobierno mintió ayer", afirmó Ayuso. "Si los agresores son vecinos de Alcalá o son de fuera eso lo tiene que determinar un juez", añadió. Las investigaciones policiales no descartan ninguna hipótesis, tampoco que el presunto agresor sea un interno del centro y es precisamente eso lo que están investigando, según la regidora alcalaína y fuentes de la Puerta del Sol. "Parece que ahora no importa ‘el hermana, yo sí te creo’", lamentó la presidenta.

"Para las dos administraciones (ayuntamiento de Alcalá y Gobierno regional) la inmigración es sinónimo de integración y no se puede tratar con la humanidad merecida ni con responsabilidad a personas que no sabemos la situación que tienen, quiénes son, cómo están. Y es lo único que estamos pidiendo, que se atienda a esto y no se mire para otro lado", incidió Ayuso. "Nada que ver con lo que pretende hacer el Gobierno y sus ministros, que siempre que tienen la oportunidad, como el ministro Puente, tienen que descalificarme de esa manera". Sobre Óscar Puente añadió: "Pienso que ante hombres que se obsesionan de esta manera con algunas mujeres es mejor no prestarles atención".

El ministro dijo este jueves que no ve "nunca trabajar" a Ayuso y la tachó de "populista". "Yo creo que el problema es la desigualdad, la pobreza y eso es lo que tenemos que atajar, no poner muros para impedir a la gente que haga lo que haríamos cualquiera en la situación en la que se vive en tantos puntos del mundo".