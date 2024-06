Milei carga junto a Ayuso contra el socialismo y alerta de las "porosas manos de los políticos, un hermano o una pareja"

Llegó el día. Javier Milei e Isabel Díaz Ayuso juntos. La expectación era máxima en la Real Casa de Correos ante la llegada del presidente de Argentina. Más de 70 medios de comunicación nacionales e internacionales estaban acreditados para cubrir el encuentro entre ambos y el acto de institucional en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid le otorgó la Medalla Internacional de la región.

Como si de una estrella del rock se tratara, cientos de seguidores se congregaron en la Puerta del Sol para recibir al mandatario argentino, que llegó acompañado de su hermana Karina. Él quiso después agradecerles su presencia y salió a saludar desde un balcón de la sede del Gobierno regional.

Argentina hoy resuena como nunca. Que nuestra relación con esta nación hermana nunca se rompa. Que la libertad cambie la vida de millones de argentinos; en Madrid tienen su casa. Enhorabuena, @JMilei. pic.twitter.com/BY4nsfn8Aa — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 21, 2024

La sintonía entre ambos quedó de manifiesto en sendos discursos donde ambos advirtieron sobre las políticas socialistas. La primera en intervenir fue la presidenta madrileña que aseguró que es "un auténtico honor" la presencia del dirigente argentino en la capital española porque ambos comparten la intención de situar la "economía social de mercado en el centro" y "la libertad y la vida como los dos bienes más preciados del hombre" frente al "colectivismo empobrecedor" y "las redes clientelares" de las políticas socialistas.

En medio de las enormes discrepancias que ha suscitado este encuentro entre el Gobierno de Pedro Sánchez – Exteriores llegó a calificarlo de "profunda deslealtad"- , Ayuso apeló a que "nunca se rompan los vínculos históricos" entre España y Argentina, que en su opinión deben estar "por encima de todo a pesar de discrepancias políticas". "La defensa de la libertad siempre merece la pena, por muchas amenazas que reciba, y se defiende ejerciéndola". Esta defensa tiene un precio a pagar, aseguró la jefa del Gobierno regional, que se mostró convencida de que "ningún proyecto reformista, sincero, valiente y comprometido está exento de las más crueles críticas", hasta el punto de que "para muchos, el miedo a perder el poder y privilegios es mayor que las ganas de lanzarse a cambiar lo que no funciona y gobernar desde la verdad, tratando a los ciudadanos como adultos".

Para Díaz Ayuso, no cabe "más honroso desafío" que la libertad, que en su opinión es, al mismo tiempo, responsabilidad. En este camino, "cada uno tomará sus decisiones y no siempre serán las mismas. No hace falta, creemos en los matices". La presidenta deseó que este "sencillo gesto de cortesía" acompañe a Milei durante los años que esté al frente del gobierno para recordarle que en Madrid se cuida con cariño a los compatriotas que "tuvieron que emigrar en busca de libertad y oportunidades".

El presidente de Argentina, por su parte, arrancó así: "Gracias por esta distinción; muchísimas gracias por tu forma de ser", le dijo Ayuso y defendió que la unión con la presidenta está basada en posicionarse contra el "monstruo de la Justicia social", "el socialismo empobrecedor" y "el populismo violento". "Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, que es la historia del daño y la decadencia que causa el socialismo", advirtió Milei. En este sentido, el presidente señaló que cuando venía hacia la Puerta del Sol e iba viendo Madrid pensó que "es tan hermoso… No dejen que el socialismo les arruine la vida, esta es la consigna".

Fue Milei el que realizó una referencia directa a Sánchez, señalando que "o no entiende mucho de Economía o le gusta mucho el Estado" porque, a su juicio, "la Justicia social es profundamente injusta y profundamente violenta porque a unos les quita y a otros les da". Y apostilló: "Pero tengo esperanza de que estén despertando como están despertando en Argentina".

Y, de forma velada, Milei también citó a Begoña Gómez, cuando habló sobre los impuestos, la justicia social y las "porosas manos de los políticos": "Quizás no son las del político directamente. Quizás es la de un hermano, la pareja, o lo que fuera. El que quiera entender, que entienda". Para finalizar, el presidente argentino dejó claro que admira y aprecia los "discursos maravillosos" de Ayuso.

Crisis diplomática

Fue hace un mes y cuatro días la última vez que el mandatario argentino aterrizó en España. En aquel viaje Milei mantuvo un encuentro con empresarios, acudió a un acto de presentación de su libro y participó en el evento de Vox Europa Viva24. El presidente de la República llevaba tiempo escuchando a miembros del Gobierno de Sánchez atacarle con dureza. El máximo exponente de ello, el ministro Óscar Puente que le acusó de "ingerir sustancias". Con estos mimbres se presentó el presidente argentino en el acto de Vox y calificó a la mujer de Begoña Gómez de "corrupta".

A partir de ese momento se inició una crisis diplomática entre ambos países – con las elecciones europeas como telón de fondo- y España retiró a su embajadora en Buenos Aires. Las relaciones entre ambos países se establecieron en 1863 y ésta es la primera vez que el Gobierno de España tomaba una decisión de este calado, en donde el Gobierno llegó a deslizar la posibilidad de no permitirle la entrada en nuestro país en su siguiente visita, la de este viernes, que en un principio iba a consistir en un acto privado de Milei: su participación en una cena organizada por el Instituto Juan de Mariana.

En ese momento entró en juego la presidenta madrileña que, una entrevista, manifestó su deseo de reunirse con él. La crisis diplomática, recordó Ayuso, no la "empezó" el mandatario argentino sino el Gobierno de Sánchez, que "durante meses" le ha estado "provocando". "Por supuesto nunca se le felicitó por el arrollador resultado que obtuvo en las elecciones; después se le puso de extrema derecha, de loco, de drogadicto…, digamos que el Gobierno no ha ayudado mucho en las relaciones con este presidente".

El Gobierno de Milei precipitó los acontecimientos

Pero finalmente fue el gabinete de Milei el que, aprovechando que iniciaba este viernes una gira europea, solicitó oficialmente verse con Ayuso. La confirmación del encuentro también llegó por parte del Ejecutivo argentino, que precipitó los acontecimientos. Su portavoz, Manuel Adorni, lo anunció en rueda de prensa, también el hecho de que iba a ser condecorado antes de que la decisión estuviera tomada en Madrid. Finalmente el Gobierno madrileño corroboró ambos extremos.

Desde el equipo de la presidenta se explicó que esta medalla se concede a los jefes de Estado que son recibidos en la Real Casa de Correos y la Comunidad de Madrid añadió este jueves en un comunicado que se le otorga "en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano". En virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, esta condecoración se otorga como "gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea".

Milei, recuerdan desde el Gobierno regional, ostenta la presidencia de este país desde el pasado 10 de diciembre de 2023 y actualmente "viven en la región 48.000 ciudadanos de Argentina, situándose entre los 20 grupos de población extranjera más numeroso. Por su parte, hay 72 empresas en España procedentes de este país, de las que 36 se ubican en Madrid, comunidad autónoma que recibe, además, el 97% de la inversión argentina que llega a España". Añaden que en los últimos años, han recibido la Medalla Internacional personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).