Ayuso denuncia que el PSOE anunció que iba a ir a por su novio "sabiendo" ya que la juez lo había frenado

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, rechazó el pasado 31 de julio el intento del PSOE y Más Madrid – personados como acusación popular- de imputar nuevos delitos al novio de la presidenta de la Comunidad, Alberto González Amador, cometidos, decían, como "parte de una organización criminal".

En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital, la juez desestima las diligencias solicitadas por ambos partidos al entender que "muchas de ellas pueden resultar innecesarias por tener por objeto hechos que pueden ser reconocidos por los investigados en el momento de prestar declaración; otras pueden considerarse prospectivas al no existir indicios de delitos distintos a los que son objeto del presente procedimiento; y, finalmente, en cuanto a los hechos que pudieran ser conexos, la práctica de las diligencias interesadas supondría excesiva complejidad y dilación en el procedimiento que se alargaría durante varios años, es decir, impediría el pronto enjuiciamiento exigido por el artículo 17 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal". González Amador está siendo investigado por fraude fiscal y falsedad documental.

Recordemos que las investigaciones prospectivas están basadas en meras hipótesis subjetivas, no en indicios delictivos sólidos, por lo que buscan investigar de manera general para tratar de hallar esos indicios. Así, son ilegales en España, la UE y en cualquier democracia.

El PSOE ocultó esta resolución judicial pero unos quince días después se produjo su anuncio contra familiares de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. En concreto, avanzó que quiere que se investiguen los contratos de la Xunta de Galicia con una empresa dirigida por la hermana pequeña del líder del PP y las comisiones pagadas por Quirónsalud a Alberto González Amador, algo que ya habían intentado los socialistas en el juzgado sin éxito ninguno.

El anuncio de Ferraz se produjo también tras el escándalo por la "financiación singular" pactada por el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalidad de Cataluña, con el aval de Pedro Sánchez, lo que provocó un hondo malestar en las principales federaciones del partido cuyos territorios se verán perjudicados por la salida del régimen común de la segunda comunidad que más aporta.

La presidenta madrileña se pronunció este lunes al respecto en una entrevista concedida a Antena 3 con la que inauguró el nuevo curso político y que coincidió con la noticia sobre el auto judicial. "Hasta la Fiscalía le da la razón" a la juez, comentó Susanna Griso. "Imagínate cómo será para que la Fiscalía le dé la razón", añadió Ayuso.

"Yo siempre lo he dicho: es una inspección fiscal, que de no ser mi pareja se hubiera quedado en una inspección fiscal. No le permiten pagarla y acabar con esto, que lo llevan más allá. Y han permitido que se personen los partidos políticos en la inspección fiscal de un particular que nada tiene que ver conmigo, que no nos conocíamos siquiera [González Amador y ella en el momento en el que presuntamente cometió los delitos que se le imputan] y han troceado sus datos personales por todos los medios. Le han negado totalmente el derecho a la defensa, le han hecho una campaña y la juez ha puesto orden ahí".

En este punto, la jefa del Ejecutivo regional entró de lleno en la última maniobra del PSOE. "Ahora querían ir a más: durante todo el verano, sabiendo que la juez ha dicho que no hay delitos de corrupción, que esto no se puede investigar, el PSOE ya había advertido que iba a ir directamente contra la familia de Alberto Núñez Feijóo y mi pareja por ser mi pareja", recordó. "Es más de lo mismo, es la utilización de todos los medios del Estado en este caso contra dos particulares", dijo en relación a la hermana del presidente de los populares y su novio.

"Me gustaría saber dónde está la factura de Begoña Gómez a la hora de pagar su abogado y si ella también de su bolsillo está pagando su defensa porque creo que es todo lo contrario: utilizan todos los medios no sólo para ir contra sus adversarios y su prestigio sino para protegerse ellos mismos", lanzó Ayuso. "¿Me está diciendo que el partido en el Gobierno pagaría la minuta del abogado de Begoña Gómez?", le preguntó entonces Griso. "No, seguro que no. En cuanto enseñe la factura, yo salgo de dudas", contestó.

"Volvemos al golpe pero esta vez patrocinado por el Gobierno"

La presidenta no eludió ningún tema de actualidad: desde el cupo catalán, pasando por la inmigración hasta Venezuela. "Esto no va solo de dinero, estamos hablando de que están buscando la ruptura entre comunidades autónomas. Quieren cambiar el modelo de España para que vayamos a un supuesto federalismo", advirtió Ayuso sobre la primera de las cuestiones.

La dirigente popular lo tiene claro. "Desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legal y económico, volvamos al golpe, pero esta vez patrocinado por el Gobierno con el dinero de todos los españoles y con la justicia". Y a Carles Puigdemont "le diría que es evidente que Sánchez le iba a engañar, porque engaña a todo el mundo; luego le invitaría a pasear por las calles de Madrid para que vea la cantidad de catalanes que han expulsado a manos del nacionalismo que ha hundido Cataluña, porque todo el dinero se lo llevan para mantener esa maquinaria de poder, pero tiene las clases medias asfixiadas a impuestos; y luego le invitaría a la comisaría de Leganitos, que últimamente tiene mucha actividad, a que se pase por ahí y se entregue".

Inmigración

Otra de las polémicas tratadas durante la entrevista fue la inmigración, tan sólo unos días después de la gira del presidente del Gobierno por Mauritania, Senegal y Gambia. Ayuso volvió a defender una inmigración supeditada a la integración. "En lugar de hacer la foto con el Open Arms, abrazar a no sé quién, hacer un gestito, llamar xenófobo cuando tú eres el inhumano, el que estás tratando de manera inhumana a los inmigrantes, el que luego se pone a insultar a los demás… Si de verdad hiciera su trabajo (Pedro Sánchez), haría como Meloni, haría como otros gobiernos y diría cómo se puede frenar esto".

Este asunto "tiene muchos matices y precisa de muchas horas porque no todo es blanco es negro. Hay que hacer una integración, y, primero, (trabajar) en los países de origen porque África no va a dejar durante los próximos años de enviar ciudadanos a todas partes, especialmente a España, porque vienen huyendo de guerras, de hambres…", apuntó.

Venezuela

Por último, la presidenta también arremetió contra el Gobierno por su actitud tras las elecciones de Venezuela y le exigió que proteja al candidato opositor y claro vencedor en los comicios, Edmundo González, amenazado por el régimen chavista.

"Nosotros tenemos un compromiso con Venezuela excepcional. España es el país más cercano a Venezuela, somos países hermanos y tenemos un compromiso con ellos. España hoy mismo debería abrir las puertas de la embajada para dar protección a este hombre, porque lo van a matar o lo van a detener y no lo van a soltar".