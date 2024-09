Choque entre el "comisario político" de Sánchez y Ayuso por la okupación: "Inventan el problema para vender alarmas"

Ni un sólo día sin confrontar con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso o con el de José Luis Martínez Almeida en la capital. El delegado del Gobierno en Madrid comenzó su semana acudiendo a un desayuno informativo protagonizado por la presidenta madrileña, donde arremetió después contra ella, para acabar este miércoles generando una polémica a cuenta de los pisos okupados.

Francisco Martín criticó que la okupación es "otra de las grandes cortinas de las derechas para vender alarmas" al cifrar en 545 las viviendas afectadas por esta problemática de un parque de 2,8 millones de inmuebles, según datos de la demarcación de la Policía Nacional que incluye a la capital y casi todos los municipios más poblados de la región. "Tratan de mezclar siempre el allanamiento, la usurpación y la morosidad, en esa línea de desinformación que a algunos tanto les gusta", añadió.

"La okupación es otra de las grandes cortinas de las derechas para vender alarmas", indicó Martín, siguiendo la estela de la exministra de Igualdad, Irene Montero, que antes de abandonar su cargo sentenció que "el problema de la okupación es un problema inventado por la derecha y cuando compramos la agenda de la derecha, al final gana la derecha".

Frente a estos datos, Martín puso sobre la mesa el hecho de que sólo en la capital hay 25.000 viviendas de uso turístico no registrado. "Eso representa una brecha de seguridad importantísima y eso debería de estar siendo abordado por el Ayuntamiento de Madrid. La magnitud de una cosa y la otra es muy diferente, pero de lo segundo no se habla", lanzó.

"Tenemos a un comisario de Sánchez"

"Son muy preocupantes las palabras del delegado del Gobierno que tiende a trivializar todo aquello que le compete", contestó este jueves el Ejecutivo de Ayuso en boca de su portavoz. "Ojalá tuviéramos un delegado del Gobierno en Madrid y no un comisario político de Sánchez o un opinador de las noticias, que para opinadores y comentaristas ya tenemos otras personas que no cobran del erario público", añadió Miguel Ángel García. Lo que ha hecho es de "una frivolidad absoluta", subrayó. "No es capaz de decírselo a los ojos a aquellas personas que están sufriendo el drama de la okupación o la inkiokupación".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el consejero y portavoz del gobierno autonómico pidió a Martín que se ponga a trabajar en los temas que le competen, como es el de la seguridad después de los datos que ofrecen una radiografía preocupante de la delincuencia en la región, que sufre más de 1.100 delitos al día mientras el tráfico de drogas se incrementa un 7,9%, según el Índice de la Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior.

"Hemos conocido noticias muy alarmantes en determinados municipios" y "esas competencias son del delegado del Gobierno". "Los alcaldes no dejan de pedirle al delegado y al Ministerio del Interior que cubra las plantillas de Guardia Civil y de Policía Nacional", manifestó también García durante la rueda de prensa.

Desde la consejería de Vivienda explican que el delegado se limitó a hacerse eco de los procedimientos penales, pero "la gran mayoría" de estos casos van "por procedimientos civiles".

En cuanto a la okupación, el consejero no ofreció cifras. Tampoco las Consejerías de Vivienda e Interior, al ser preguntadas por este periódico, puesto que, arguyen, "no es su competencia". "Nosotros no tenemos la cifra de todas las viviendas okupadas porque el dato es del Ministerio del Interior", explican. Sí lo hicieron en 2022, cuando Díaz Ayuso puso en marcha el servicio 112 Ocupación para ofrecer atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados. En aquel momento, la Comunidad de Madrid cifraba en unas 4.300 las viviendas afectadas por este grave problema.

La bronca continúa en redes sociales

No es éste el único enganchón protagonizado este miércoles por el delegado del Gobierno con los populares. Martín entró al trapo de un comentario publicado por el PP de Madrid en X (antiguo Twitter), donde le afeaban su intento de tratar de "moverle la silla" al líder del PSOE en Madrid, Juan Lobato.

Hola. ¿Sois vosotros lo que os cargasteis a vuestro presidente nacional por denunciar los tejemanejes de la presidenta regional, no?

Entiendo que, dada vuestra experiencia en el asunto, veáis traiciones en cualquier sitio pero, en mi caso, dais en hueso. https://t.co/aPoJjK1F7H — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) September 11, 2024

"¿Sois vosotros lo que os cargasteis a vuestro presidente nacional por denunciar los tejemanejes de la presidenta regional, no?", preguntó haciendo alusión a Pablo Casado. "Entiendo que, dada vuestra experiencia en el asunto, veáis traiciones en cualquier sitio pero, en mi caso, dais en hueso".