Ayuso cambia el rumbo de las políticas de Igualdad: el porqué de su centro para hombres víctimas de violencia sexual

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves, durante el Debate del estado de la región, la puesta en marcha del primer Centro de Atención Integral Especializado en España para hombres víctimas de violencia sexual. Su apertura está prevista para el próximo año y contará con una inversión anual de 700.000 euros.

Este anuncio provocó no sólo la reacción furibunda de Más Madrid sino del Gobierno de Pedro Sánchez, en boca de su ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo. "Es muy irresponsable, es trumpista y es negacionista y lo que pretende es dividir, enfrentar a la sociedad como todas las políticas de extrema derecha, que lo que pretenden es enfrentarnos", lanzó este viernes en televisión.

La ministra destacó que el problema de fondo que tiene la sociedad española es la violencia machista, una violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, tal y como lo revelan los datos: 9 de cada 10 víctimas son mujeres, y el 83% de las víctimas infantiles son niñas. "Ese es el verdadero problema", subrayó Redondo, que puntualizó que todas las víctimas merecen absoluto respeto, pero "la violencia sexual hacia las mujeres, la violencia de género, la violencia machista es una categoría distinta y necesita de recursos y de foco, que es lo que no aporta la señora Ayuso".

Pero el Gobierno de la comunidad y su presidenta no han dicho lo contrario y ante estas palabras de Redondo la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, le acusó de mentir. "No hemos reducido ni un solo recurso para mujeres víctimas de violencia. Al contrario".

La ministra @_anaredondo_ miente. No hemos reducido ni un solo recurso para mujeres víctimas de violencia. Al contrario. 308 plazas residenciales, segundo centro 24H, centro para mujeres con discapacidad, 57 puntos municipales en 2025, con un presupuesto de 58M€, un 16% mas.

Según datos facilitados por la propia Consejería, la región cuenta con 65 plazas en los centros de emergencia, 204 plazas en los centros de acogida y 39 en pisos tutelados. Además, esas plazas se verán incrementadas en 8 más las próximas semanas al ponerse en marcha un nuevo centro para víctimas con discapacidad, señalan. En los próximos días se pondrá también en funcionamiento el segundo de centro de crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual, que cuenta con un residencial anexo de 8 plazas.

Asimismo, añaden, el presupuesto de la Comunidad de Madrid para la atención a las víctimas de violencia de género no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado en más de un 16%, pasando de 50.354.486 euros a 58.652.957 euros en 2024. Y la región cuenta con una red de 55 puntos municipales de atención, y en 2025 serán 57. Estos centros atienden todos los días y está compuesto por profesionales de la psicología, trabajo social y el derecho.

"La falsa igualdad tiene que terminar"

En esta línea, y ya este viernes, durante la réplica a la oposición en la segunda jornada del Debate, Ayuso anunció que recuperará la Dirección General de Mujer porque "esto de la igualdad, la falsa igualdad, tiene que terminar de una vez". Sustituirá a la actual Dirección General de Igualdad y potenciará la red de recursos para la atención a mujeres víctimas de violencia, "una de las más completas y pioneras de España".

La Dirección General de la Mujer seguirá prestando apoyo y acompañamiento en sus proyectos a las mujeres emprendedoras, con programas para impulsar sus carreras profesionales. Además, reforzará las acciones que viene desarrollando para facilitar la inserción social y laboral de mujeres vulnerables. Los profesionales de esta área de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales también coordinan medidas con las entidades locales para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, principalmente en el empleo, así como para favorecer la conciliación.

La presidenta se dirigió al Más Madrid de Manuela Bergerot, que minutos antes le había instado a no utilizar la violencia sexual contra los hombres para "intentar dividir al feminismo". "No se lo vamos a consentir", le advirtió la jefa de la oposición. "Ustedes son los que están borrando a la mujer. Da vergüenza y no me hace gracia. Nosotros vamos a defender a hombres y a mujeres en igualdad, por supuesto, pero en igualdad de oportunidades y ante la ley, que es la única igualdad real que existe. Y, por eso, se va a acabar ese mantra de la igualdad como si fuéramos iguales porque hombres y mujeres afortunadamente no somos lo mismo ni queremos serlo", le contestó Ayuso.

No es feminismo, es un negocio político.

100 atenciones de media al año a hombres

Desde la Comunidad de Madrid explican que este centro para hombres víctimas de violencia sexual contará con la participación de un equipo multidisciplinar de profesionales de ámbitos como la psicología, trabajo social o derecho. Y es que la Consejería de Sanidad, y con los datos de atenciones realizadas por los distintos dispositivos de urgencias de la Comunidad de Madrid, ha detectado que se llevan a cabo una media de 100 atenciones al año a hombres, víctimas de violaciones y agresiones sexuales cometidas en la práctica totalidad por otros hombres. Una tendencia que, además, "es creciente", exponen.

Algunos varones sufren este tipo de violencia, bien durante la infancia, motivo por el que arrastran después secuelas, y otros en el entorno del conocido como chemsex (consumo de drogas durante la actividad sexual). Por ello, en la Comunidad de Madrid, "trabajamos para poder brindar a estas víctimas de violencia sexual una atención integral y especializada. Así como avanzar en la prevención, desde el punto de vista de Salud Pública", argumentan.

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya dispone de otros dos recursos especializados en valoración y atención de situaciones de violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia que lleva atendidos este año a casi 250 niños varones, agredidos mayoritariamente por adultos.

De la misma manera, la Consejería de Sanidad impulsará que esta información obre en la Historia Clínica Digital del paciente. En este sentido, se está trabajando en el Código VISNNA, que se pondrá en marcha en los próximos meses, un protocolo de asistencia sanitaria urgente a niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Contará con líneas de trabajo específicas y diferenciadas por razón de edad y sexo.