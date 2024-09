El acceso a los nuevos medicamentos contra el cáncer enfrenta a Ayuso con Mónica García

La consejera de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se reunió este martes con los responsables Daiichi Sankyo España, firma que comercializa un compuesto para tratar el cáncer de mama metastásico, "que alarga y mejora la calidad de vida y del que se podrían beneficiar alrededor de 3.000 pacientes, 210 de ellos en la Comunidad de Madrid".

En este contexto, Fátima Matute volvió a reclamar al Ministerio de Sanidad "una solución inmediata" que facilite el acceso de los pacientes a nuevos medicamentos oncológicos. Y es que, según la consejera, este asunto se tiene que abordar sin más demora en la Comisión Interministerial de Precios del Medicamento que se celebrará el próximo jueves y en el que el Ejecutivo madrileño insistirá en solicitar que el Sistema Nacional de Salud sufrague determinadas terapias que "cuentan con financiación en otros países europeos, además de tener la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento".

"No es posible que haya fármacos que tardan en llegar a España más de 700 días mientras que la media europea es de 180", denunció la responsable de la Sanidad madrileña. Esto mismo es lo que explica la Asociación Española del Cáncer de Mama Metastásico en declaraciones a Libertad Digital. "Según indica la legislación europea, una vez aprobado el fármaco por la EMA se tiene que incorporar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de cada Estado miembro en un plazo máximo de 180 días. Esto no se cumple en España en el caso de los tratamientos oncológicos (no sólo en los de cáncer de mama metastásico). Según los últimos datos que tenemos, en nuestro país se tardan de media 725 días en financiar los nuevos tratamientos oncológicos", señalaron. "Llevamos años reclamando por el retraso en la financiación en España de los nuevos tratamientos que ya están aprobados por la Agencia Europea del Medicamento", lamentaron.

Pacientes de cáncer de mama metastásico

Este asunto lleva coleando algún tiempo. De hecho, el pasado mes de julio pacientes de cáncer de mama metastásico se manifestaron frente al ministerio para reclamar a Mónica García la financiación de dos nuevos medicamentos - Enhertu y Trodelvy - esenciales para combatir su enfermedad. Los dos fármacos, según indicaron fuentes de Sanidad a LD, están financiados desde 2022 pero se restringe esa financiación a una de sus indicaciones. Según datos publicados por ABC, las indicaciones por ahora aprobadas supondrían que sólo se financia el tratamiento a un 15% de las pacientes que requieren Enhertu y un 10% para el caso de Trodelvy.

Una de estas pacientes explicó a Esmeralda Ruiz, en La Noche de Dieter en esRadio, el calvario por el que están transitando. Victoria Rodríguez contó que ella recibe el tratamiento porque lo tiene cubierto gracias a su seguro médico privado, pero que, si no lo tuviera, tendría que gastarse "cinco mil euros en una dosis cada veintiún días".

Sanidad señala a las CCAA del PP

Desde el Ministerio de Sanidad no lo ven así y deslizan acusaciones más o menos explícitas contras las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Lo hizo el secretario de Estado y exdiputado de Más Madrid en la Asamblea, Javier Padilla, que contestando a Antonio Zapatero [exviceconsejero de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y actual secretario secretario ejecutivo de Asistencia Sanitaria del PP], aseguró en la red social X que el Ministerio sí votó a favor de la financiación de Enhertu en la Comisión Interministerial de Precio de Medicamentos (CIPM).

"Los votos de la CIPM son secretos, pero el voto propio sí que podemos decirlo", argumenta para pasar a continuación a insinuar que los populares, en cambio, se opusieron. "Ahora bien, yo le pregunto a Antonio Zapatero, Isabel Díaz Ayuso, Fátima Matute, Elisa Vigil, a Marta Marbán, y a tantos otros dirigentes del Partido Popular: ¿pueden ustedes asegurar que todas las CCAA con voto en la CIPM y que están gobernadas por el Partido Popular votaron a favor, igual que el Ministerio de Sanidad? ¿Pueden asegurar que no hay consejeros saliendo a criticar la no financiación mientras sus representantes en la CIPM votan en contra de la misma? ¿Pueden? Yo no voy a decir nada, se trata de votos secretos, pero sí que digo que la posición del Ministerio fue esa anteriormente y la seguirá siendo mientras no concurran cambios", espetó Padilla.

Bueno, creo que ante tuits tan poco dignos como el citado ha llegado el momento de decir que hasta aquí hemos llegado. 0️⃣ Empecemos por el final: El próximo día 26 volverá a haber Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), y el Ministerio de Sanidad, tras una…

"Lo que podemos asegurar es que los oncólogos están abandonados a su suerte por no estar aprobados los tratamientos por el Ministerio y confiemos en el día 26 de septiembre. No podéis esperar a que sean los hospitales los que gestionen vuestro retraso de 900 días. Ellas se mueren", le replicó una de las aludidas, Marta Marbán, diputada y portavoz de los populares en la Comisión de Sanidad de la Asamblea madrileña.

Zapatero, por su parte, le recomendó a Padilla que no se pusiera "tan digno" puesto que la realidad es que a fecha de hoy "siguen sin tener la autorización de uso" por parte del Ministerio. "Y la responsabilidad de aprobación es vuestra. Sin más". Zapatero le adjuntó también a Padilla la información, recogida por el propio Ministerio de Sanidad, en la que se recoge que la Comisión Interministerial de Precios está constituida por 10 personas, de ellas 7 son del Gobierno central y la preside el propio Javier Padilla. "¿En caso de tener que votar, quien creéis que va a ganar la votación?", le preguntó.

Para información general, la Comisión Interministerial de Precios está constituida por 10 personas, de ellas 7 del Gobierno central y la preside @javierpadillab , en caso de tener que votar, quien creéis que va a ganar la votación???🧐

"Insisto, Antonio. El Ministerio de Sanidad votó a favor (vamos, lo llevamos como medicamento propuesto para financiación, de hecho). ¿Nos cuentas qué votaron las CCAA gobernadas por el PP? Es más, ¿lo sabes?", insistió el secretario de Estado.