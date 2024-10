Aparece muerta una prostituta en un piso burdel del centro de Madrid

La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer de 45 años en un piso del centro de Madrid que funcionaba como burdel, en circunstancias aún por esclarecer. La víctima -identificada como Ana- ejercía la prostitución en la vivienda, situada en el número 3 de la calle Princesa, donde fue encontrada la tarde del pasado martes por sus compañeras.

Aunque algunos medios inicialmente informaron que la muerte había sido violenta y la calificaron como "homicidio", las autoridades no han respaldado esa versión. De hecho, han asegurado que el cuerpo no mostraba signos evidentes de agresión, por lo que aún no se ha confirmado la causa del fallecimiento.

Fue en torno a las 15:45 horas cuando las compañeras de Ana dieron aviso a Emergencias tras encontrarla sin vida en uno de los dormitorios. Según informaron fuentes de la investigación a la agencia EFE, en la habitación se encontraron sustancias estupefacientes, lo que podría ser relevante para esclarecer la causa de la muerte.

A pesar de que en un principio se barajó la posibilidad de asfixia, la Policía Nacional ha señalado que es necesario esperar a los resultados de la autopsia para determinar con certeza cómo murió. De hecho, algunos medios ya informan de que esta hipótesis estaría descartada.

Testigos vieron a un hombre

Mientras tanto, testigos y vecinos afirmaron haber visto a un hombre abandonar el piso apresuradamente antes de que se descubriera el cadáver de Ana. Según recoge El Mundo, podría ser "un varón de raza negra y dominicano". Las compañeras de la fallecida sugirieron que podría tratarse de su expareja, aunque la Policía no ha confirmado esta información.

De momento, los investigadores están revisando las cámaras de seguridad del edificio para obtener más pistas sobre las circunstancias de la muerte. Ana, de origen boliviano, llevaba viviendo en España desde 2005 y era madre de dos hijos adolescentes en su país natal. Sus compañeras del prostíbulo fueron atendidas por psicólogos de Emergencias tras sufrir una crisis de ansiedad al descubrir el cadáver.