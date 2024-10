Bergerot intenta tapar la "montaña de corrupción" de Sánchez con el hilo dental que quiso desgravarse el novio de Ayuso

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha presentado una nueva demanda, esta vez contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea por las afirmaciones que vertió este pasado miércoles en Telemadrid, según ha avanzado El Debate. Le reclama 20.000 euros.

Un día después, este jueves, y amparada por su inmunidad parlamentaria, Manuela Bergerot volvió a incidir en ellas. Buscaba la líder de la oposición provocar una reacción furibunda y desencajada de Isabel Díaz Ayuso durante la sesión de control en la Asamblea. Así, elevando, el tono, pronunció gruesas acusaciones y descalificaciones contra la jefa del Ejecutivo regional y su pareja.

"Dígame, ¿cómo hay que llamar a una persona que ha admitido por escrito que ciertamente se cometieron delitos? Delincuente no le gusta. ¿Prefiere defraudador?, ¿moroso fiscal?, ¿estafador, quizás?", preguntó Bergerot. "No hay querellas suficientes para tapar que usted vive en un piso pagado con fraude fiscal y el ático que hay encima se lo paga una empresa amiga. No es normal y por eso vamos a seguir preguntando: ¿quién paga y qué espera a cambio?", inquirió, incidiendo en lo dicho en televisión.

Para Bergerot, Ayuso y González Amador son "tal para cual". "El rolex y el hilo dental; el saxofón y el desodorante. Los gastos más suntuosos y los más insignificantes, todos le sirven para eludir a Hacienda", destacó la portavoz de Más Madrid haciendo referencia a las últimas filtraciones que sobre el novio de la presidenta ha publicado la Cadena Ser. "Cuando se van juntos de viaje romántico, usted paga la sala VIP de Barajas con el dinero de todos los madrileños y su novio se deduce el alquiler del coche". Esto le lleva a inferir a la jefa de la oposición que "él no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, él tiene la Puerta del Sol en casa".

Hoy le he dicho a Ayuso una verdad incómoda: pueden poner todas las querellas que quiera, pero no tapará ni el fraude ni que alguien le paga sus pisos. La pregunta sigue siendo la misma: ¿qué esperan a cambio? pic.twitter.com/KnVUk7zbxr — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) October 24, 2024

Bergerot concluyó realizando los mismos pronósticos que afea al jefe de Gabinete de la presidenta. "La realidad es que el señor Alberto González Amador va a ir p´alante por sus negocios con Quirón y vamos a seguir sabiendo toda la verdad", señaló apoyándose en la última decisión de la jueza, que investiga los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental cometidos por el novio de Ayuso, que ha decidido estimar parcialmente el recurso de Más Madrid y PSOE y abrir una causa separada para indagar sobre ello. "Deje de tomarnos el pelo porque su impunidad se acaba", remató.

"Un hilo dental no lo va a tapar"

"La montaña de corrupción" que rodea a Pedro Sánchez "es tan grande que un hilo dental no lo va a tapar", le replicó después Díaz Ayuso. "Hacienda debería, al menos, pedir las inspecciones fiscales de Koldo o de Ábalos", señaló. Pero, "¿cómo es que de nadie hay una sola inspección de Hacienda, que el tres de Hacienda hoy sepamos que tiene un entramado de sociedades, cómo es que nadie ha investigado que el señor Escrivá o el exministro astronauta pagarán su casa a través de empresas? Ah, no, que no son el adversario político", se contestó. "A ellos se les regula, se silencia todo. Pero vamos a intentar volver con el novio de Ayuso, que tenemos mucho que tapar: lingotes, siete ministerios implicados, tramas millonarias, rescates que se fraguaban en la mesa del presidente del Gobierno", enumeró la presidenta.

Ayuso se mostró convencida de que el tiempo pondrá todo en su lugar. "Yo entiendo que esto es un poco difícil de explicar cuando se tiene todo el aparato de un Gobierno contra un ciudadano particular; y, por tanto, demostrar, caso por caso, todo lo que está sucediendo a veces resulta complejo. Lo cierto es que, primero, confío en la justicia y dos, el tiempo pone todo en su sitio".

Así, "iremos hablando de cada uno de los motivos que han llevado a este ciudadano particular a tener que defenderse él solo ante el ataque desmedido por parte de un Gobierno que se organiza por distintos departamentos para intentar desguazar su prestigio con tal de ir contra un rival político, que eso es muy estalinista y no es propio de una democracia", dijo Ayuso, que se mostró absolutamente tranquila con todo lo que a ella le concierne.

🔴 @IdiazAyuso a la oposición: "La montaña de corrupción es tan grande que, créanme, un hilo dental no lo va a tapar".#PlenoAsamblea pic.twitter.com/PKLbeCOvOq — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 24, 2024

En este punto, la presidenta explicó una de las informaciones publicadas por la Cadena Ser, la única que podría ser relevante en términos políticos. Y es que este miércoles, la emisora de Prisa aseguraba que la jefa del Ejecutivo utilizó la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas para un viaje de vacaciones con González Amador y cargó los gastos – 290,4 euros – al erario público.

"La Dirección General de Policía nos pone por seguridad una sala por donde también van los ministros con sus familias y van otras altas autoridades por cuestiones, insisto, de seguridad", argumentó la presidenta, que actuó, por tanto, siguiendo las instrucciones "de la Policía Nacional". "Y si ustedes en cinco años lo único que me pueden achacar es que hace tres años ‘un coche de alquiler de tal’ [su pareja trató de desgravarse el coche de alquiler de esas vacaciones, según lo publicado por varios medios] es que están muy vacíos de argumentos", dijo.

Pero para Ayuso, "lo preocupante es que todo lo que me están contando no procede de una causa penal o de una multa de Hacienda, sino de un troceo de un expediente de manera previa que de manera fraudulenta se está dando a conocer en los medios de comunicación para desguazar el prestigio de una persona por tener una relación sentimental con un político. Fíjense qué bonito y qué ejemplo están dando", resumió. "Y eso es lo que va a hacer que otros, insisto, tengan problemas judiciales de aquí hacia adelante. Porque mientras exista un Estado de derecho y unas garantías democráticas, eso es ilegal", sentenció.

La reunión con Sánchez

El portavoz del PSOE, por su parte, puso el acento en el rechazo de la presidenta a acudir a La Moncloa este viernes para participar en la ronda de reuniones bilaterales que Sánchez está manteniendo con los presidentes autonómicos. "Yo le acuso a usted de no reunirse con el presidente del Gobierno porque no se atreve. Muy valiente para algunas cosas pero no se atreve a ir a ver al presidente del Gobierno", señaló Juan Lobato.

Ayuso replicó que las políticas adoptadas en los últimos tiempos por el jefe del Ejecutivo le impiden ir a "blanquear" sus nuevas cesiones a los independentistas. "No voy a blanquear ni lo que sucede con la amnistía ni con el concierto catalán. Conmigo no cuenten para eso".

Y con respecto al respeto institucional, la presidenta recordó a los socialistas que están en La Moncloa "con socios que son incapaces de ir la Fiesta Nacional o [celebrar el Día de] la Constitución" o que, por ejemplo, el Ejecutivo "rompió relaciones con el Gobierno de la Argentina por cuestiones personales".