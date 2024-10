Alarma en Más Madrid: ¿qué ocurre si Loreto Arenillas no deja su acta de diputada en la Asamblea?

Pasaban las 12 de la mañana de este lunes cuando la dirección de Más Madrid comparecía por primera vez desde que estalló el escándalo en torno a Íñigo Errejón. Cuatro días después, Mónica García, Manuela Bergerot y Rita Maestre salían a dar explicaciones públicas sobre lo ocurrido, tratando de escenificar una posición de cohesión y unidad.

Hasta el momento la mayor crisis del partido se había saldado con un único cese, el de la exjefa de gabinete de Errejón y diputada de la Asamblea de Madrid, Loreto Arenillas, que el viernes ya denunció que se siente un "chivo expiatorio" para tratar de ocultar los errores que, a su juicio, cometió la cúpula del partido, que ha vulnerado su "presunción de inocencia". Por este motivo, Arenillas se negó a dimitir por lo que Más Madrid le cesó de todos sus cargos y la diputada anunció después que entregaría su acta.

Pero esto aún no ha sucedido. Fuentes de la Asamblea de Madrid informaron a Libertad Digital que a las 20.00 horas de este martes no había llegado ninguna solicitud de renuncia por lo que Loreto Arenillas continuaba como diputada. Y es que tras la comparecencia de García, Bergerot y Maestre, en la que reconocieron errores pero trasladaron toda la responsabilidad a Arenillas, ésta emitió un nuevo comunicado en el que negaba sus acusaciones.

"No solo niego los hechos por los que se me pide el acta y se me separa de mis cargos orgánicos, defiendo que actué con corrección", señaló tajante y responsabilizó directamente a las dirigentes de Más Madrid de no activar los protocolos internos tras conocer la denuncia por una presunta agresión sexual que una joven realizó en junio de 2023, tan sólo un mes antes de las elecciones generales.

"La suspensión cautelar de mis responsabilidades orgánicas mientras se investigan los hechos, o la exigencia de dimisión de mi cargo público electo, debe requerirla el comité de garantías, que es el único órgano con competencias para hacerlo. Como recogen los artículos 89, 97 y 170 de los estatutos, las coportavoces, el equipo de coordinación o la dirección del grupo parlamentario no tienen esta competencia", afirmó tajante en el escrito.

Esta defensa numantina que está dispuesta a llevar a cabo Arenillas puede acarrear graves consecuencias para el grupo parlamentario liderado por Bergerot. Porque de enrocarse y no entregar su acta se convertiría en una diputada no adscrita, por lo que Más Madrid pasaría de tener 27 a 26 diputados, lo que rompería el empate con el PSOE y convertiría a Juan Lobato en el líder de la oposición.

Según recoge el Reglamento de la Asamblea, como diputada no adscrita, Arenillas mantendría su condición de parlamentaria hasta las próximas elecciones autonómicas. Y es la Mesa la que decide el procedimiento para que los no adscritos intervengan en el Pleno o en las comisiones de la Cámara madrileña, teniendo que respetar su derecho a formar parte al menos de una comisión.