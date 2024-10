Madrid redescubre la uva Hebén, cepa centenaria que promete transformar la viticultura local

La Comunidad de Madrid ha recuperado una variedad de uva histórica, la Hebén, que se daba por desaparecida desde hace siglos. Identificada por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) en un viñedo de la región, la Hebén, también conocida como Gibi, tiene un origen norteafricano y fue introducida en España durante la época musulmana. Históricamente valorada por su resistencia a condiciones climáticas difíciles y su capacidad para soportar enfermedades comunes en la vid, esta cepa destaca por su fruto de color blanco, con un sabor dulce y un aroma marcado que la diferencian notablemente de otras variedades locales. Su redescubrimiento en Madrid supone una revalorización de la biodiversidad de la vid en la región y abre nuevas posibilidades de desarrollo en el mercado enológico.

DO Vinos de Madrid

Este descubrimiento ha permitido al IMIDRA solicitar la inclusión de la Hebén en el Registro Nacional de Variedades Vegetales, un paso clave para que esta uva pueda ser empleada en la producción de vinos amparados bajo la Denominación de Origen (DO) Vinos de Madrid. Actualmente, esta DO reconoce siete variedades de uva blanca, por lo que la incorporación de la Hebén supondría un avance hacia una oferta más diversa y diferenciada, permitiendo a los viticultores locales contar con una alternativa adicional que revitalizaría el mercado regional. Desde el punto de vista enológico, la Hebén aporta además un perfil característico que podría atraer a un segmento creciente de consumidores interesados en vinos con cualidades distintivas y de origen histórico.

Un patrimonio vinícola en expansión

La viticultura madrileña abarca en la actualidad un total de 5.898 hectáreas dedicadas tanto a vinos tintos como rosados, que se distribuyen en las cuatro subzonas de Arganda, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias y El Molar. En estas áreas, 2.760 viticultores y 45 bodegas trabajan para posicionar la región en el panorama enológico, apoyados por la D.O. Vinos de Madrid. La reintroducción de la Hebén no solo recupera una cepa de gran interés histórico, sino que también contribuye a ampliar el potencial enológico de la región. Su llegada a la D.O. podría consolidar a Madrid como una zona de producción de vinos de alta calidad y fortalecer la singularidad y la autenticidad de su producción vitivinícola en un mercado cada vez más competitivo.