De las críticas a Ayuso por la alerta a los móviles a la sanción de Ribera a Madrid tras la DANA de 2023

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue pionero en utilizar el sistema Es-Alert, una alerta masiva que se envía al teléfono móvil de la población que se encuentre conectado a determinadas antenas de telefonía móvil situadas en zonas geográficas concretas. Lo hizo el 3 de septiembre de 2023, ante el riesgo de una DANA que acabó afectando de manera seria a zonas de suroeste de Madrid (Aldea del Fresno, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de Perales, El Álamo y Navalcarnero) y de la provincia de Toledo y que dejó varios fallecidos.

Las críticas a la presidenta madrileña llegaron desde muchos ámbitos, pero fundamentalmente de la derecha. La tacharon entonces de alarmista. Incluso voces dentro de su propio partido alzaron la voz para poner en valor la importancia del "rigor" en estos momentos. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, llegó a hacerlo públicamente. "En días como hoy, es necesaria la precaución y no poner vidas en riesgo. Pero también hago una llamada a la reflexión: si un organismo público alerta de ‘peligro extremo’ debe estar muy seguro, porque eso tiene consecuencias sociales y económicas".

El alcalde de la capital se mostró convencido de que la crítica de Moreno iba dirigida exclusivamente hacia la Aemet, que en algunos momentos llegó a avisar de lluvias torrenciales en la capital, algo que finalmente no se produjo. "Juanma Moreno no dijo que lanzar la alerta fuera un fue un error. Lo que ha dicho es que hay que afinar las previsiones, cosa que comparto". "La Comunidad de Madrid no podía hacer otra cosa tras la previsión de la Aemet. Hicimos lo que debíamos con la información que teníamos", añadió José Luis Martínez Almeida, que también se sumó a este petición del andaluz.

También Vox terció en la polémica y propuso que estos avisos sólo los reciban quienes lo pidan previamente, una propuesta que rápidamente fue contestada por Ayuso. "En la zona podría haber estado una familia de otra comunidad o unos turistas que no dominan el español. En muchos países esta alerta es de gran ayuda ante la desaparición de menores, por ejemplo. El otro existe e importa. Molestarse un poco y contribuir con los demás, importa", contestó a los de Santiago Abascal.

La presidenta siempre defendió haber echado mano de este sistema desplegado en nuestros país en junio de 2023 y que fue financiado con fondos de recuperación y resilencia. Ya se usaba de forma regular en EEUU, por ejemplo, y permite a las autoridades de Protección Civil mandar mensajes relevantes e inmediatos a los teléfonos de toda la población de una comunidad autónoma mediante las antenas de telefonía y repetidores telefónicos en el caso de una emergencia o catástrofe.

"Hay que saber conjugar la economía, la libertad de todos los ciudadanos con la seguridad. Lo que hemos visto a estas horas ha sido catastrófico, sobre todo en esta zona suroeste de la Comunidad de Madrid. (…) Con lo que tenemos que quedarnos es con lo que se ha evitado gracias a la alerta", enviada por "radiofrecuencia, nadie ha utilizado datos personales de ningún teléfono de ningún ciudadano y es una alerta que funciona en otros muchísimos países y que tienen todas las comunidades autónomas a su disposición", defendió.

El Ministerio de Ribera sancionó a Ayuso

La gestión de Ayuso con aquella DANA no quedó ahí. El Gobierno madrileño levantó en un tiempo récord, diez meses, tres puentes que se llevó la riada para volver a unir la localidad de Aldea del Fresno con Villa del Prado, Chapinería y Villamanta. La inversión fue de 43 millones de euros, a los que habría que sumar los invertidos en limpieza y otras labores: en total, 60 millones de euros. Además, se levantó también, de forma provisional y a través del Ejército, un puente en Aldea del Fresno que la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, estuvo visitando el pasado febrero.

Todo ello se acordó, según asegura el Ejecutivo autonómico, en una reunión en la que estuvieron presentes el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Antonio Yáñez. Dado "el contexto de la emergencia señalada y con carácter excepcional", se "determinó" que, para devolver el acceso a Aldea del Fresno -que había quedado incomunicada-, no se esperaría a que la Confederación diera la aprobación, algo que suele demorarse.

Pero el pasado mes de octubre, el Gobierno madrileño se encontró con la sorpresa: la Confederación Hidrográfica del Tajo había abierto un expediente sancionador contra la Comunidad de Madrid por ocupación de cauces para la reconstrucción de estos puentes. El portavoz y consejero de la Presidencia, Miguel Ángel Martín, criticó esta decisión que llegaba después de que el Ejecutivo central no hubiera siquiera cumplido su parte: debería haber sufragado hasta el "50%" del coste de las inversiones, algo que a fecha de hoy no ha sucedido.

Para más inri muchos de los daños causados se debieron a que no se habían limpiado los cauces de los ríos, una tarea que, recordó el portavoz del Ejecutivo madrileño, "le corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo", tal y como denunciaron los ayuntamientos tras la DANA. Y "ahora resulta que los responsables de esa limpieza y mantenimiento, que no hizo el Ministerio de Transición Ecológica, pretenden abrir un expediente sancionador a Madrid por la ocupación de los ríos", lamentó.

El Gobierno de Ayuso anunció que recurriría este expediente sancionador. Fuentes de Sol, informan a Libertad Digital que las alegaciones fueron ya presentadas ante la CHT "y no hemos obtenido respuesta desde entonces".