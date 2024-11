Lobato confía en ganar el pulso a Sánchez y se reivindica frente a Óscar López como la opción que respalda la militancia

Pedro Sánchez está decidido a colocar Óscar López como candidato a disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso. Ésta fue la noticia que diferentes medios de comunicación publicaron este sábado, tan sólo tres días después de que Juan Lobato ejerciera de anfitrión de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cuando acudió a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

Según estas informaciones, el actual ministro de Transformación Digital y de la Función Pública ex jefe de Gabinete del presidente es la opción preferida de Sánchez en estos momentos aunque la decisión no está tomada. Eso según Moncloa. En Ferraz, en cambio, lo dan por hecho.

López es madrileño, aunque ha desarrollado gran parte de su carrera política en Castilla y León, de donde es su familia. Allí fue secretario general del Partido Socialista y líder de la oposición en las Cortes entre 2008 y 2012. Ese año pasó a ser secretario de Organización del PSOE, hasta 2014, y, posteriormente, fue portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, de 2015 a 2016.

La historia del PSOE madrileño estaría así condenada a repetirse con la llegada de un nuevo ‘paracaidista’ - como se conoce a los elegidos y designados por el dedo divino del líder para encabezar una candidatura- ya sea al Ayuntamiento capitalino o a la Comunidad. Pero Lobato piensa plantar batalla y acabar con "este día de la marmota", deseo que hizo extensivo a toda la militancia socialista de Madrid.

El líder de los socialistas madrileños lo dejó este lunes meridianamente claro. "Llevamos 20, 30 años en el PSOE de Madrid con lo mismo, esto ya no sorprende. Sin embargo, la decisión del partido fue muy clara hace dos años y medio: la apuesta estratégica de construir con un equipo serio que se dedica a que haya una alternancia en Madrid es muy clara y yo estoy en eso. Por supuesto que me voy a presentar y no sólo me voy a presentar sino que creo que tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de la militancia, que es la que decide y es la que quiere que, por fin, después de 20 o 30 años de días de la marmota hagamos algo distinto en Madrid".

Y algo distinto, añadió Lobato, "es respetar a los votantes progresistas y socialistas y respetar a los militantes". Todo ello pasa "por que tengamos la consolidación de un proyecto que con muchísimo esfuerzo de mucha gente, de alcaldes, portavoces, concejales, militantes se están dejando la cara por que este partido recupere esa fuerza y esté creciendo en presencia social, política y mediática como está creciendo". En cualquier caso, serán ellos lo que decidirán y añadió con crítica implícita incluida: "Cualquiera que se haya pateado los distritos, los barrios tiene derecho a poder presentarse, el día 7 de diciembre lo sabremos y a partir de ahí que decidan los militantes".

"Yo no sé quién es Ferraz y quién es Moncloa. Yo sé con quién hablo de Ferraz y de Moncloa y con quién trabajo a diario y lo que me transmiten", explicó también Lobato haciendo referencia a los distintos matices que recogían las informaciones de este sábado. "Hay gente que se dedica a que la información en Madrid, en vez de que sea el fracaso del PP en la comisión de investigación de la semana pasada, sea sobre esto… Allá cada uno".

El PP le resolvió después su duda. "Juan Lobato se pregunta quién es Ferraz y quién es Moncloa. Es Pedro Sánchez Pérez-Castejón, la única persona que manda en Moncloa junto con su mujer, el matrimonio Gómez Sánchez, que dirigen Moncloa y dirigen el PSOE, o lo que queda de él", le replicó el portavoz parlamentario de los populares, Carlos Díaz-Pache.

"No es una semana fácil para Lobato. La pasada decidió someterse a la humillación de acompañar con honores a la mujer del presidente del Gobierno, a una persona imputada por varios delitos, para escucharla decir nada y luego asegurar que había estado muy solvente en su silencio. Esa obediencia que ha demostrado Lobato con el PSOE sometiéndose a esa humillación ha sido recompensada filtrando desde Moncloa que su sustituto será el ministro Óscar López", resumió Pache.

En todo caso, según las informaciones publicadas, se da por hecho que Ferraz no formalizaría el impulso al ministro hasta después del Congreso Federal del PSOE, que se celebrará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla.

Después los plazos se acortan pues los aspirantes a liderar el partido en Madrid tendrán que presentar sus precandidaturas el 7 de diciembre aunque las primarias en el caso de que hubiera más de un aspirante no se celebrarían hasta el 11 de enero.