Almeida advierte que Mazón "no tiene margen de error" y reconoce que los políticos no saben "conectar con la sociedad"

Este martes ha vuelto a divertirse a El Hormiguero José Luis Martínez-Almeida. Como alcalde de Madrid, pero ahora recién casado —en contraste con su última visita al programa cuando aún bromeaba sobre su soltería—, no solo ha dejado espacio para su característico perfil humorístico, sino que ha abordado de manera clara el escenario político tras la crisis de la DANA.

Sobre esto, Almeida ha reconocido la percepción de distancia entre los ciudadanos y sus representantes, asegurando que "los políticos tenemos que hacer una reflexión porque la sociedad nos siente lejos", una sensación que se intensifica en situaciones como las vividas en la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. "Es obvio que los políticos no somos capaces de conectar con la sociedad", ha sentenciado. En el lado opuesto a esta desconexión, ha puesto en valor la capacidad de los ciudadanos para unirse en los momentos más complicados, sin entrar en diferencias políticas. "Si ellos son capaces de trabajar juntos, nosotros creo que lo somos de abordar la reconstrucción sin cuestionar al otro", ha apuntado, en referencia a la clase política.

Para el alcalde madrileño, el drama vivido especialmente en Valencia debería ser una oportunidad para que los políticos reflexionen y tiendan a una "mayor transparencia". En esta línea, ha asegurado —reconociendo que en sus cinco años en el cargo ha cometido muchos— que "el problema no es cometer un error", sino "no asumir que lo has cometido".

Feijóo como la alternativa "serena" al "caos" de Sánchez

Almeida también ha criticado la falta de iniciativa del Gobierno central durante la crisis, elogiando su gestión de la Filomena en la Comunidad: "Feijóo dijo ayer que Pedro Sánchez no le había llamado. Los que tenemos las responsabilidades del Gobierno somos los que tenemos que tener la iniciativa. Feijóo tendió la mano, pero Sánchez debe asumir su papel de presidente para lo bueno y para lo malo".

Precisamente sobre Sánchez, el alcalde no ha dudado en señalarle como el principal responsable de la inestabilidad política en España. Rescatando los resultados de las elecciones del 23J, ha advertido que nadie podría haber anticipado que el líder del PSOE fuese a pactar con un prófugo de la justicia, un hecho que, según el alcalde, pone de manifiesto la falta de principios del presidente. De los últimos resultados del CIS de Tezanos, ha dicho que "si él fuera Sánchez" y creyera que son ciertos, convocaría nuevas elecciones para acabar con la inestabilidad parlamentaria actual.

Así, ha sido claro alzando a Feijó como la alternativa perfecta porque representa "la serenidad que ahora mismo necesita España", frente a un presidente que, según el alcalde, está llevando al país hacia una situación caótica.

Mazón, sin margen para más errores

Sobre el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha defendido que "reconoció errores y dio la cara", pese a no ser un papel fácil cuando sabes que "estás siendo discutido". Aunque ha reiterado el apoyo del Partido Popular al presidente valenciano y la visión de que lo prioritario ahora es la reconstrucción de Valencia, ha advertido que Mazón no tiene margen para más errores. "Ha perdido confianza en la sociedad valenciana. Ahí él ya no puede fallar", ha añadido, recordando las palabras de Feijóo.

Preguntado por Pablo Motos sobre si la gestión habría sido distinta si el Gobierno central y el valenciano pertenecieran al mismo partido, Almeida ha calificado esa hipótesis de "dramática" y ha evitado entrar en especulaciones, instando a ambos gobiernos a centrarse en trabajar conjuntamente para reconstruir Valencia.

Durante la entrevista, el alcalde también ha abordado la crisis de los MENAS. El popular ha considerado que lo necesario es abordar la inmigración ilegal en los países de origen. Respecto a los menores extranjeros no acompañados, ha señalado que algunas de sus conductas "incívicas" y "antisociales" deben ser reprimidas, una postura que asegura "no significa ser racista".

Las dos habilidades de Almeida

En el terreno personal, el alcalde ha arrancado sonrisas al hablar sobre su vida como hombre casado. "49 años de soltero son muchos para tener manías. He aprendido a vestirme a oscuras porque madrugo más que ella. Tiene su aquel, ¿eh?", ha bromeado refiriéndose a su esposa, Teresa de Urquijo, con quien ha admitido gestionar rivalidad futbolística en casa, siendo ella "muy madridista" y él, atlético.

La habilidad de @AlmeidaPP_ para hacer discursos de cualquier tema a toda velocidad 😯 #AlmeidaEH pic.twitter.com/jBzvqTqOnV — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 19, 2024

También ha habido momento para recordar anécdotas y demostrar "habilidades secretas", como la de improvisar discursos sobre temas aleatorios. Ante la propuesta de Motos, que le sugirió hablar sobre "los ponis como animales de compañía" y "la importancia de saber bailar bien", Almeida ha sabido responder de forma inmediata, ofreciendo dos intervenciones completamente coherentes y estructuradas, sin mostrar ni un atisbo de duda.