Sólo 6 años de cárcel para el 'asesino del ritual' de Puente de Vallecas

La Audiencia Provincial de Madrid condena a seis años de cárcel a Gustavo Daniel O. por matar el pasado abril de 2023 a su pareja en un piso de Puente de Vallecas en el transcurso de un ritual. El tribunal ha apreciado que había en el agresor un trastorno psicótico en el momento de los hechos por el consumo de drogas. No obstante, le impone como medida diez años de libertad vigilada una vez que sea excarcelado.

Gustavo cometió el crimen después de ingerir sustancias tóxicas y durante lo que parecía un ritual, extremo que negó en el juicio. El acusado grabó un video que subió a redes sociales donde mostraba un cuadro con la imagen de Jesucristo y terminaba diciendo ‘’lo siento mucho’’.

El letrado Alberto Ruiz de Alegría García valora en la condena haya sido de seis años de prisión, frente a las peticiones de las acusaciones, si bien considera que un órgano colegiado frente al Jurado Popular habría establecido, muy probablemente "anulación completa de las facultades volitivas".

Pero en este caso, a pesar de que el forense manifestó exactamente eso en el acto de juicio -es decir, que estaban anuladas- se ha considerado probado exclusivamente que estaban "muy notablemente menoscabadas".

La defensa cree que "hay un contexto en el que se puede pedir nulidad de procedimiento con la repetición de juicio" y recurrirá el fallo al considerar que se podría haber aplicado una eximente completa ante los informes forenses. Según la resolución, no se considera necesaria su internación en un psiquiátrico, como solicitaba la Fiscalía, al entender que el episodio fue puntual y motivado por el consumo de sustancias tóxicas.

Dice que perdió la conciencia

El acusado alegó que no se acordaba de nada de lo sucedido, que no le había agredido nunca antes, ni deseado su muerte. Tuvieron una relación sentimental entre 2019 y 2021, sin embargo cuando todo sucedió ya no eran pareja, pero convivían juntos. En aquella época, consumía metanfetamina fumada y algo de ketamina.

Gustavo tuvo un intento de suicidio hace dos meses, negaba que le gustara el esoterismo, algo que declaró que sí le interesaba tanto a la víctima como a su familia. En la escena del crimen, que sucedió la noche el 1 al 2 de abril, la Policía halló sal esparcida por el suelo y un libro de rituales. "Yo estaba en la cocina y encontré un libro de rituales detrás de un cuadro y me enfadé. Discutí con él muchas veces y me pidió que no me fuera de casa", detalló.

En un momento determinado de la noche y tras tomar un café, empezó a sentirse mal y no sentía las manos. "Perdí la conciencia y ya no recuerdo nada", relató sin recordar haberle agredido. "Nunca deseé su muerte", manifestó. La conciencia la recobra días después cuando estuvo ingresado en una unidad psiquiátrica de un hospital madrileño, teniendo conocimiento de los hechos ya en la cárcel de Soto del Real.

La víctima sufrió hasta 71 lesiones, 14 lesiones contusas, 3 incisas, 30 lesiones punzantes, 22 lesiones inciso-punzantes y 2 lesiones de otro tipo.

Decisión judicial

El tribunal concluyó que, aunque el acusado sufrió un trastorno psicótico inducido por drogas, este no justifica un internamiento en un centro psiquiátrico, ya que no requiere medicación ni control especializado continuado más allá del que pueda recibir en prisión.