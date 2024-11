Lobato apunta a la notaría como filtradora: "Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera"

La bomba informativa de ABC estalló este domingo por la noche y desde primera hora de este lunes el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se afana por mantener una versión que coincida con la que envió al diario de Vocento una vez supo que esa exclusiva iba a publicarse.

El citado periódico desveló que el líder del PSOE-M había acudido a principios de noviembre a una notaría situada cerca del Paseo de la Castellana para dejar constancia de la conversación mantenida con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, que en esos momentos era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez – es decir, su mano derecha-, acerca de la información confidencial sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así, el email del abogado de Alberto González Amador salió de la Fiscalía el pasado 13 de marzo y habría ido a parar a Moncloa, donde diseñaron una estrategia para que fuera Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea, el que lo mostrara en la sesión de control del 14 de marzo, según asegura ABC. La jefa de gabinete de Óscar López le habría enviado, junto a su mensaje, el documento en cuestión.

Lobato acudió hoy como todos los lunes a la rueda de prensa que se celebra en la Asamblea de Madrid tras la Junta de Portavoces. Sin más preámbulos dio paso directamente a las preguntas, que fueron muchas y el socialista contestó a todas y cada una de ellas. Antes, había concedido entrevistas a distintos medios de comunicación, donde niega lo que, según ABC, les confirmó a ellos en un primer momento.

Según la versión del socialista, Sánchez Acera y él mantienen una conversación el 14 de marzo, como cada jueves para preparar el Pleno que iba a haber a continuación. Es ahí cuando la también secretaria de Política Institucional le pide que durante la sesión de control le saque a Isabel Díaz Ayuso el correo del fiscal. "Y yo lo que le pregunto es: ‘Este correo, ¿de dónde lo hemos sacado?’ Y me dice: ‘Lo tienen los medios’. Y, efectivamente, creo que la Ser lo había leído el día anterior. En ese mismo momento, creo que se está publicando en El Plural, en eldiario.es también a una hora similar… Y, entonces, cuando yo veo que eso viene de los medios y que está publicado es cuando lo utilizo con normalidad en la Asamblea", aseguró.

Si todo es perfectamente normal, ¿por qué acude Lobato casi siete meses después a una notaría? Su respuesta es la siguiente: "A estas alturas estamos bastante hartitos de fake news, de manipulaciones, de que a todo se le dé la vuelta, de la intensidad judicial que también hay en este país y yo creo que las cositas claras y acreditadas. Y que empiecen a manipular con que el PSOE tenía acceso por parte de la Fiscalía a información es absolutamente falso y es una manipulación y yo no estoy dispuesto a que se utilice esa manipulación con el PSOE".

Pero no es eso lo que cuenta ABC. El diario asegura que "Presidencia del Gobierno está tras la filtración de la información confidencial de Alberto González Amador que investiga el Tribunal Supremo y por la que está imputado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz". Es decir, que "el email del abogado de González Amador salió de la Fiscalía el 13 de marzo y fue a parar a Moncloa".

Y, según asegura este periódico, así se lo confirmó el propio Lobato a Javier Chicote, jefe de Investigación y periodista que firma la información. Tanto Chicote como Juan Fernández-Miranda, adjunto al director, se citaron este domingo con el líder de los socialistas madrileños en el Círculo de Bellas Artes. "Claro, quién me iba a haber dado a mí el documento…", les dice Lobato a ambos. "Lo manejaba Moncloa…", añade Javier Chicote, quien le pide a Lobato: "Si algo de lo que estoy diciendo no es correcto, dímelo". Éste, según publica ABC, responde confirmando todos los extremos de la información: "Es que fue eso, vamos…". No obstante, pasadas las horas, Lobato envía otra versión a los periodistas, que es en la que insiste este lunes.

¿Por qué acude hace unos días a la notaría y no antes?, pregunta este lunes a Lobato la prensa desde la Asamblea. "Yo cuando tomo la decisión de ir a la notaría es cuando se abre el procedimiento en el Tribunal Supremo, no antes. Cuando se intenta vincular esa filtración también con el Gobierno y el partido es cuando yo digo ‘aquí cero bromas’. Está acreditado que a nosotros, y en todo lo que yo conozco, toda la información llegó por los medios y nunca por la Fiscalía General del Estado", contestó.

El portavoz del PSOE se niega a mostrar públicamente su conversación con Pilar Sánchez Acera, que despejaría las dudas sobre quién dice la verdad. Asegura que sólo él conocía que existía un acta notarial de su conversación con ella, ni siquiera Sánchez Acera era conocedora de este movimiento de Lobato, según afirma él mismo. "Yo acudo por decisión propia porque yo entiendo que eso es una información muy relevante que debemos tener acreditada. No lo consulto ni con dirección del partido, nuestra ni de Ferraz ni de nadie. Es un tema personal, de que lo que hay en mi teléfono quede acreditado ahí por si se perdía la información de mi móvil". Así las cosas, Lobato apunta directamente a la notaría contra la que no descarta tomar medidas legales.

"Si algo me jode es que se publique una conversación con una compañera porque el objetivo no era hacer público una conversación. Era tener acreditado un seguro que nos garantizara que si nos acusaban de que la Fiscalía nos dio información, que quedara claramente acreditado, como así está, que a nosotros no nos da la Fiscalía ni una información de nada en absoluto y que todo nos llega, tanto a Pilar como a mí, por vía de los medios de comunicación. Y eso es lo que yo dejo acreditado una vez que se inicia el procedimiento en el Supremo", aseguró Lobato.

"No sé muy bien cómo eso sale de una notaría y llega a un medio de comunicación que lo hace público. Y esto tendrá que explicarlo la notaría a la que nos vamos a dirigir para pedir explicaciones, que abra una investigación y que responda de la responsabilidad que tienen respecto de esa información". El periodista de ABC, Alberto Chicote, ha desmentido en el programa Todo es mentira, de Cuatro, que la información de la que dispone la haya obtenido gracias a una filtración de la notaría. "Lo juro por mis hijos".