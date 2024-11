Lobato sí acató las órdenes de Moncloa: mostró en la Asamblea el correo con los datos reservados del novio de Ayuso

El diario ABC publicó ayer una exclusiva en la que desvelaba que el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, había acudido a principios de noviembre a una notaría situada cerca del Paseo de la Castellana para dejar constancia de la conversación mantenida con Pilar Sánchez Acera, jefa de Gabinete de Óscar López, que en esos momentos era jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, es decir, su mano derecha, acerca de la información confidencial sobre el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El email del abogado de Alberto González Amador salió de la Fiscalía el pasado 13 de marzo y habría ido a parar a Moncloa, donde diseñaron una estrategia para que fuera Juan Lobato, portavoz del PSOE en la Asamblea, el que lo mostrara en la sesión de control del 14 de marzo. La jefa de gabinete de Óscar López le había enviado, junto a su mensaje, el documento en cuestión.

No obstante, y a diferencia de lo publicado por ABC, Lobato no se negó en banda. O si lo hizo acabó cambiando de opinión pues durante su interpelación aquel día a la presidenta madrileña mostró el documento en cuestión. Es decir, acató las instrucciones de Moncloa. Ahora bien, una vez que el caso pasó al Tribunal Supremo y éste ordenó el registro del despacho del fiscal general del Estado, el portavoz del PSOE en la Asamblea levantó acta notarial de esa conversación con Sánchez Acera aportando los pantallazos de su conversación por WhatsApp.

"Estos días pienso en la gente que trata de ganarse la vida limpiamente. El daño que hace Koldo al PSOE me preocupa menos que el daño que hace a la democracia. Por eso el PSOE responde de forma inmediata y contundente, colaborando con la Justicia caiga quien caiga y apoyando todas las comisiones de investigación. ¿Cómo se responde a la corrupción? Sin victimismo, sin el y tú más. No hay cacerías, no hay persecuciones, no hay inspecciones de Hacienda salvajes, ¿pero eso qué es? Si es que ayer le faltó esto para acabar diciendo que Pedro Sánchez le debe dinero a su novio. Yo le pedí explicaciones sin insultar, su portavoz aquí la semana pasada nos llamó cocainómanos y puteros. No se respeta ni a usted misma. Ataca a los profesionales de la Agencia Tributaria, de los juzgados, de las Fiscalías, se aprovecha de bienes de lujo que han sido adquiridos presuntamente con dinero defraudado a todos los españoles y miente, señora Ayuso. Ayer mintió y hoy tenemos en todos los medios de comunicación la prueba de la mentira, el reconocimiento de que sí hubo delitos y que, por tanto, usted mintió", le espetó Lobato aquel 14 de marzo a la presidenta blandiendo el correo del fiscal ante el aplauso de su bancada. "Esto sí que es salvaje: sus mentiras y el fraude que rodea cada vez más a su figura".

"No sea hipócrita juzgando a la gente. Usted clasifica a los ciudadanos en dos grupos: sus íntimos, que tienen derecho a todo, que son intocables, que no tienen que responder a nada, que no tienen que dar explicaciones y luego estamos el resto, que parece que solo tenemos derecho a tomar cañas. Pues no es así, todos somos iguales", añadió Lobato que pidió la dimisión de Díaz Ayuso por no saber que "estos hechos tan graves estaban pasando a su alrededor". "Y si lo conocía y no hizo nada, no se merece estar en política".