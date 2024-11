La cronología de la 'operación Moncloa' contra Ayuso que acredita el acta notarial de Lobato

El escándalo es mayúsculo. La exclusiva de ABC que revolucionó el tablero político – y también judicial- se ha demostrado cierta. La investigación abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos dio el lunes un salto cualitativo cuando el citado periódico reveló que el correo con los datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso fue a parar el 13 de marzo a la Moncloa y desde allí se involucró al líder de los socialistas madrileños para que lo usara contra la presidenta en la Asamblea un día después, el 14 de marzo.

Juan Lobato no denunció esta estrategia a pesar de las dudas legales que le generaba. De hecho, a día de hoy sigue sin hacerlo. Sí acudió hace unas semanas a una notaría para levantar acta de la conversación que mantuvo por WhatsApp con Pilar Sánchez Acera, en ese momento jefa de Gabinete de Óscar López, que a su vez era el jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y hoy ministro de Transformación Digital y candidato de Ferraz a dirigir el PSOE-M. Lo hizo cuando el Supremo ordenó el registro del despacho del fiscal general.

Esto tuvo dos consecuencias. La más inmediata fue la citación de Lobato ante el Alto Tribunal para que declarara en calidad de testigo; la segunda, su dimisión tan solo dos días después. Así las cosas, el ya ex líder de los socialistas madrileños acudió este viernes ante el juez instructor Ángel Hurtado. Lo hizo solo y portando consigo una carpeta con el logo del PSOE. Salió como testigo: el magistrado no le imputó ningún delito pero sí le requisó su móvil para volcar la información que contiene.

No obstante, del acta notarial se extrae una conclusión principal: Pilar Sánchez Acera tenía el correo del abogado del novio de Ayuso y se lo facilitó a Lobato antes de que fuera publicado en los medios, concretamente 37 minutos antes. Ésta es la cronología que lo acredita:

8:29 horas. Pilar Sánchez Acera, miembro también de la Ejecutiva regional de Lobato, le envía el correo a su móvil.

8:30. "Cuidado con los datos personales", le añade, y borra un mensaje más.

8:35. "Se puede sacar".

8:36. "Sácasela en la pregunta. Un ‘quién miente, señora Ayuso, ¿usted o su novio? Parece que usted’. La imagen con la carta es potente".

8:39. A esa hora Lobato le contesta: "¿Pero se ha publicado en algún sitio esta carta? No tiene fecha".

8:41. Lobato insiste: "¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio?".

8:42. Sánchez Acera se limita a contestar con un enigmático "porque llega, la tienen los medios". "Vamos a verlo", le añade a continuación, "para que estés más respaldado". "Si es así. Te lo digo", afirma a continuación. "Si no la tienes en la retaguardia", añade.

8:44. Lobato le replica: "Sí, porfa. Es buena para explicar en rueda de prensa con la propia carta. Pero la necesito diciendo de dónde la saco. Porque si no parece que me la ha dado la Fiscalía", añade el que es también técnico de Hacienda y es perfectamente conocedor de que esos datos son confidenciales.

8:45. "¿A qué hora tienes? ¿A las 10.00, no?", le pregunta Sánchez Acera sobre su cara a cara con la presidenta en el Parlamento regional.

8:45. Lobato le contesta: "11.05".

8:46. "¿A las 11?, ¿por?", le repregunta la mano derecha de Óscar López conocedora como es de que la sesión de control en la Asamblea arranca a las 10.00.

8:47. "Salimos todos a esa hora. Hoy salgo yo primero. Y luego cada 10 minutos los demás. Antes eran antes del control. Ahora después", contesta Lobato.

8:48."Va a salir antes, para el control. No a las 11. A las 11 ya habrá salido todo el mundo contra ella. Pero te aviso cuando salga", le avanza Sánchez Acera.

8:59. Lobato zanja con un "ok".

No es hasta más de media hora después, a las 9:29 horas, cuando la jefa de Gabinete de Óscar López vuelve a ponerse en contacto con Juan Lobato. En esta ocasión es para enviarle la noticia de El Plural, que publica el correo que previamente Sánchez Acera le había hecho llegar a Lobato.

Es decir, Moncloa tenía en su poder el correo del abogado de González Amador al menos una hora antes de que apareciera publicado de forma íntegra en los medios afines al Gobierno: El Plural de Angélica Rubio, ahora nueva consejera de RTVE, y elDiario.es de Ignacio Escolar, quien lo reprodujo añadiendo una marca de agua. "Ya está", le comunica la mano derecha de López al portavoz socialista en la Asamblea.

Los pantallazos de wasap recogidos en el acta notarial acreditan un detalle no menor: el correo del abogado de Alberto González Amador no lo tenía Pilar Sánchez Acera en su teléfono móvil pues aparece como reenviado a Juan Lobato. Es decir, a Sánchez Acera este correo le llega procedente de otro móvil y ella se lo envía a su vez al exdirigente socialista. La lógica indica que una fontanera del Gobierno no toma por sí sola una decisión de esta envergadura. Su jefe directo era Óscar López.