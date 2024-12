Isabel Díaz Ayuso no sólo dispone de mayoría absoluta en la región sino que también cuenta con una oposición desnortada, salpicada por distintos escándalos y en donde se suceden errores no forzados de unos y otros.

En las pasadas elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, Más Madrid consolidó su segunda posición tanto en el Ayuntamiento de la capital como en la Comunidad, apuntalando al partido como líder de la oposición pero quedando muy lejos de sus expectativas. En concreto, en la Comunidad de Madrid, Mónica García logró 27 escaños al igual que Juan Lobato, superándolo por un escaso margen de 5.000 votos. De hecho, el proyecto que encabezaba el líder de los socialistas parecía estar recuperándose en esos momentos pues arañó tres diputados más que en los comicios de 2021, cuando la candidatura del PSOE en Madrid la encabezó Ángel Gabilondo.

Poco después Mónica García dejó su puesto como ariete contra Isabel Díaz Ayuso para ocuparse del Ministerio de Sanidad. En su lugar, el partido colocó a una desconocida Manuela Bergerot, abriéndose de esta forma una ventana de oportunidad para el PSOE que terminó de expandirse hace poco más de un mes cuando al partido le estalló el caso Errejón que, a día de hoy, no ha terminado de solucionar: su diputada Loreto Arenillas, colocada como cortafuegos, aún no ha entregado su acta.

Pero la dimisión de Juan Lobato la semana pasada ha proporcionado una bocanada de oxígeno a un Más Madrid en claro declive. Este escenario se visualizó a la perfección este lunes con las declaraciones de los distintos portavoces en la Asamblea. "Evidentemente los ánimos del grupo están bajos, no podemos negarlo", reconoció el nuevo portavoz del PSOE en la Asamblea, Jesús Celada, que en todo momento dejó traslucir su posición de interinidad.

La decisión de cómo quedará finalmente el grupo parlamentario la tomará la nueva ejecutiva que salga a principios del año que viene y en estas semanas no esperan acometer ningún cambio. Es más, Lobato seguirá conservando su acta de diputado y de senador, esto último al menos hasta que la nueva dirección tome posesión de sus cargos. "Sabemos todos lo importante que es no perder un solo minuto en que Ayuso y sus políticas sigan inundando la población madrileña y confío en que pronto recuperemos la normalidad. Para eso se me ha elegido portavoz", dijo Celada, que espera que "rápidamente" se recupere "la ilusión que siempre hemos tenido en este año de legislatura y la anterior". "Confío en que pronto recuperemos esa normalidad".

Bergerot no pudo ocultar después su satisfacción, incluso se le escapó abiertamente una carcajada cuando le preguntaron por su valoración acerca de Óscar López, la persona que suena con fuerza para sustituir a Lobato al frente del partido. López está inmerso en la polémica que descabalgó al hasta ahora secretario general del PSOE-M. El actual ministro de Transformación Digital y Función pública era el director de Gabinete de Pedro Sánchez cuando se produjo la filtración con los datos reservados del novio de la presidenta. Dicha filtración, de hecho, salió de su gabinete: su mano derecha, la socialista Pilar Sánchez Acera, que se encuentra a un paso de ser llamada a declarar ante el Tribunal Supremo por estos hechos, fue la encargada de hacerle llegar a Lobato el correo del abogado de Alberto González Amador para que lo utilizara contra la presidenta en la Asamblea.

"A diferencia del PSOE, Más Madrid tiene una lealtad puesta en los madrileños con una agenda netamente regionalista. Somos una fuerza soberana que puede marcar con plena autonomía tanto sus líneas estratégicas como sus liderazgos y creo que eso es lo que más lealtad muestra y más solvencia y estabilidad para el trabajo que tenemos en esta comunidad", afirmó Manuela Bergerot.

"¿Me puede hacer una valoración de Óscar López?", le preguntaron en la rueda de prensa. La portavoz de Más Madrid se carcajeó. "Perdón", dijo cuando pudo contener la risa. "En Más Madrid cada vez que hemos tenido un hito importante, como fueron esas elecciones municipales en las que los madrileños nos han puesto dos veces a liderar la alternativa al peor PP, hemos demostrado que lo hemos hecho con líderes que reconocen y que aman los lugares que aspiran gobernar. Yo estaré encantada de enseñarle a Óscar López esta maravillosa región porque para poder gobernar esta Comunidad lo primero que hay que tener es un amor verdadero y un conocimiento profundo de sus vecinos", respondió.

No es éste el único asunto donde Bergerot salió este lunes a marcar distancias con los socialistas. También en lo que al colectivo LGTBI se refiere después de que el PSOE acordara este fin de semana, durante su Congreso Federal de Sevilla, eliminar las siglas Q+, otorgando una victoria al feminismo clásico. "El PSOE creo que comete un grave error excluyendo a las personas del colectivo LGTBi y poniendo en la diana a las deportistas trans. Y además no creo que sea el sentir mayoritario de sus votantes. Y quiero aclarar que esto no es feminismo clásico. Son discursos de odio perfectamente funcionales a la agenda reaccionaria de la extrema derecha. Me parece indecente utilizar el feminismo para excluir a ciertas identidades de género y sexuales. Los partidos progresistas debemos ser espacios seguros para las personas LGTBI y Más Madrid lo va a seguir haciendo", afirmó.

Bergerot también quiso apuntarse un tanto más en relación con la vivienda. El PSOE acierta cuando decide secundar sus propuestas, vino a señalar. "Gracias a la iniciativa de nuestro grupo hemos logrado que en un año el PSOE madrileño haya cambiado de postura, por ejemplo, en medidas que son necesarias para garantizar el derecho de vivienda de los madrileños", sostuvo.

Mientras todo esto sucede, la comisión gestora del PSOE-M ha convocado ya las primarias para la secretaría general, que mantiene, con pequeños cambios, el mismo calendario que había pactado el exlíder de los socialistas madrileños. En un comunicado informa de que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le ha autorizado a convocarlas junto al 15º Congreso Regional, que se celebrará el 1 y 2 de febrero.

Las primarias arrancarán el 7 de diciembre con la presentación de precandidaturas, mientras que del 8 al 14 de diciembre será la recogida y presentación de avales. Tras ello entre el 14 y el 17 se proclamará a los candidatos y se podrán presentar los recursos. En el caso de que hubiera más de una lista, del miércoles 18 de diciembre al 10 de enero se entrará en campaña de información para votar el 11 de enero en primera vuelta, mientras que el 18 del mismo mes será la segunda. De momento, se da por hecho que López se presentará y será, además, quien cuente con el aval de Ferraz.

"Seguiremos en esa senda de hablarle cara a cara a la señora Ayuso y esperamos que el PSOE madrileño pueda estar fuerte cuanto antes porque vamos a necesitar todos los votos progresistas para darle la vuelta a este gobierno en 2027", lanzó Bergerot.