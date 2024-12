El comité de garantías de Más Madrid frena "parcialmente" la expulsión de Loreto Arenillas y ésta rompe su silencio

El Comité de Garantías de Más Madrid ha anulado "parcialmente" la decisión del partido por la que cesó de todos los cargos internos a Loreno Arenillas, tras ser acusada de conocer y encubrir los hechos relativos al acoso sexual de su entonces compañero de partido, Íñigo Errejón. Así, se concluye que Arenillas sigue formando parte de la Mesa Regional de Más Madrid —un órgano interno elegido directamente por la militancia en un proceso de listas—, ya que la dirección no tenía competencias para cesarla de este cargo.

Pese a la resolución y en contradicción con lo que el partido trasladó en su momento al asegurar que Arenillas sería destituida de "todos sus cargos orgánicos", fuentes de la formación liderada por Manuela Bergerot —recogidas por Efe y Europa Press— aseguran que "nunca" se produjo tal cese y que el comunicado se refería únicamente a otros puestos designados por la dirección: la Cartera de Coordinación y la Secretaría de Más Madrid.

Así, desde el partido han enfatizado que su expulsión se limitó a "lo que se puede" y lo que está bajo "su competencia", reconociendo que su destitución de la Mesa solo podría justificarse por faltas "muy graves" y considerando así que la implicación de Arenillas en el ‘caso Errejón’ no alcanza dicho umbral.

Respecto a las peticiones de dimisión de Arenillas como diputada electa en la Asamblea de Madrid, así como en referencia a la fortuita vulneración de derechos fundamentales, el Comité ha resuelto este miércoles desestimarlas por "falta de competencia", dirimiendo a que esta cuestión sea resuelta a través de los "cauces legales adecuados".

Más Madrid se defiende

La resolución llega después de que Arenillas —que anunció en octubre que renunciaría al escaño aunque no ha llegado a formalizar esta decisión— presentase un recurso por lo que en su momento calificó de "abuso de autoridad" por parte del órgano interno de su propio partido, llegando incluso a advertir que no descartaba "acudir a los tribunales". En el recurso, denunció que solo el Comité de Garantías podía decidir sobre su suspensión o pedirle que dejara su cargo electo, algo que dijo no se respetó, incumpliendo sus derechos como miembro del partido.

En relación con esta parte de la denuncia, el Comité afirma que la actuación fue conforme a lo estipulado en los Estatutos de la formación, salvo en lo referente a la Mesa, considerando que el comunicado sobre el cese incluía también sus responsabilidades en este órgano, una interpretación que el partido ha rectificado.

Sobre dicho comunicado, el ente de garantías de Más Madrid también reprocha a la formación la decisión de hacerlo público tan rápido "sin haber facilitado antes un espacio adecuado y suficiente en que se pudieran explicar las razones de la misma a la afectada", con la consiguiente dificultad para Arenillas de "alegar lo que considerara oportuno".

Por su parte, desde Más Madrid niegan haber vulnerado los derechos de la que también fue exjefa de Gabinete de Errejón, argumentando que tuvo oportunidad de explicarse en reuniones a las que fue convocada tanto del Grupo Parlamentario como de la Ejecutiva.

Arenillas rompe su silencio

Arenillas, que no se había pronunciado desde el 30 de octubre cuando el Comité admitió a trámite su denuncia, ha calificado este martes de "pequeño paso hacia la reparación" la decisión del Comité de Garantías, aunque ha asegurado que el proceso le ha causado un "daño personal irreversible". A través de un mensaje de X, aseguraba que la resolución es una demostración de que "lo hicieron mal".

La falta de oficialización de la entrega de su acta como diputada, dos meses después de haberlo anunciado, ha provocado tensiones en el partido. Mientras tanto, Arenillas perdió la Portavocía en la Comisión de Mujer y fue relegada de la segunda fila a la última en la bancada. Desde la revelación del ‘caso Errejón’, no ha vuelto a la Asamblea de Madrid y ha informado a la Mesa de su baja médica.